In Detter (Landkreis Bad-Kissingen) kam es am Montagnachmittag (8. Februar 2021) zu einer Streitigkeit zwischen einem 25-jährigen Mann und einer 21-jährigen Frau, die in Trennung leben. Im Verlaufe der Auseinandersetzung in der Oberdorfstraße kam es schließlich zu Handgreiflichkeiten unter den anwesenden Personen.

So wurden auch die Mutter des Ex-Partners, sowie der neue Partner der jungen Frau mit in den Streit hineingezogen, wie die Polizeiinspektion Bad Brückenau berichtet. Alle Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

22-Jähriger unter Drogeneinfluss im Auto unterwegs

Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren gegen die Anwesenden ein. Zudem fuhr ein 22-Jähriger unter Drogeneinfluss mit seinem Auto zum Tatort - die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und unterband die Weiterfahrt. Der junge Mann muss nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen.