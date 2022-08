Der Höhepunkt der Gartenparty im Kurpark war die Illumination der historischen Gebäude. Rund 118 Lampen inklusive 1300 Meter Kabel sorgten im Zusammenspiel mit den Kerzen und Lampions für ein einmaliges Erlebnis im Bad Bockleter Kurpark. Die historischen Gebäude im Park wurden mit LED-Strahlern in verschiedenen Farben beleuchtet.

Durch den Park schlendern

So konnten die Besucher beim Schlendern durch den Park die verschiedenen Farbspiele genießen. Manche Gäste verweilten auch einfach auf den Parkbänken an den Springbrunnen und verfolgten die Illumination.

Am Freitagabend heizte die Band "Accoustic Jam" den Gästen mit sämtlichen Rockklassikern der Musikgeschichte und einer professionellen Bühnenshow ein. "Ziel war es, auch den Jungen und Junggebliebenen in Bad Bocklet einen Abend nebst der traditionellen Kurgartenbeleuchtung am Samstagabend zu bieten", so Kurdirektor und Organisator Thomas Beck. Dieses Angebot wurde sowohl von Urlaubs- und Kurgästen als auch Einwohnern der Region sehr gut angenommen.

Auch am Sonntag wurde gefeiert

Die Musikkapelle Poppenhausen sorgte am Samstagabend für Stimmung im gut besuchten Kurpark. Am Sonntagvormittag spielten die "Fritzlich" aus Arnshausen bei bestem Wetter zu einem zünftigen Frühschoppen auf. Der Sonntag wurde in diesem Jahr zum ersten Mal mit in das Festwochenende aufgenommen.

Verantwortlich für die Organisation und Durchführung der professionellen Beleuchtung waren die Firma Licht- und Tontechnik Strobl & Pancochar GbR aus Aschach sowie die Kurgärtnerei. Die Bewirtung an der Gartenparty übernahmen der TSV Bad Bocklet, der Faschingsclub Großenbrach und eine örtliche Metzgerei.

2000 Besucher

"Rund 2000 Besucher zählte Bad Bocklet an der Gartenparty", so Organisator und Kurdirektor Thomas Beck. Das sei ein sehr guter Auftakt nach zwei Jahren Corona-Pause, so Thomas Beck weiter. Die nächste Großveranstaltung in Bad Bocklet findet bereits im September statt. Da richtet die Staatsbad und Touristik Bad Bocklet GmbH die 12. Rhöner Wandertage aus. Weitere Informationen zu den Wandertagen gibt es unter badbocklet.de.