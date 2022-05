Schwerer Arbeitsunfall bei Bad Bocklet: Am Freitagabend (06.05.2022) kam es in Steinach in der Nähe des Sportheims zu einem Arbeitsunfall.

Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer rangierte mit einem Gabelstapler auf der Ladefläche seines Sattelschleppers. Dabei stürzte er von der Ladefläche und wurde unter dem Gabelstapler eingeklemmt, wie die Polizei Bad Kissingen mitteilt.

Bei Bad Bocklet: Arbeiter wird von Gabelstapler eingeklemmt - Tanzgruppe rettet ihn

Eine Tanzgruppe, die unterdessen im Sportheim Steinach trainierte, wurde durch die lauten Hilfeschreie des Verletzten auf diesen aufmerksam.

Sie handelten laut Polizei "vorbildlich und setzten unverzüglich den Notruf ab". Zudem alarmierten sie die örtliche Feuerwehr. Die Feuerwehren aus Steinach, Aschach, Salz und Sandberg rückten mit circa 60 Einsatzkräften zur Unfallstelle an.

Durch die "vorbildliche Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte" konnte der Verletzte geborgen werden. Im Anschluss wurde dieser nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht.