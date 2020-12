Das nutzt die Stadtbibliothek und bietet zusätzlich zum Bringdienst ab sofort auch einen Abholdienst an. So funktioniert der Abholdienst: Kunden bestellen telefonisch oder per Mail ihre Wunschmedien und vereinbaren mit den Mitarbeiterinnen eine Zeit, wann sie kommen können. Abholtage sind Dienstage und Donnerstage, von 13 bis 16 Uhr. Zur vereinbarten Zeit klingeln die Kunden an der Eingangstür zum Kellereischloß und gehen zur Bibliothek hoch. Eine Kollegin hat in der Zwischenzeit die Bibliothekstür aufgeschlossen. Die Medien liegen im Windfang bereit. Wer auch etwas zurückgeben möchte, legt die Medien in den Windfang. Die Übergabe ist also vollkommen kontaktlos.

So funktioniert der Lieferdienst: Per Mail oder am liebsten telefonisch bestellen Leser ihre Lieblingslektüre. Eine Mitarbeiterin bringt diese dann vorbei. Ausliefertag ist Dienstag und Donnerstag zwischen 13 und 16 Uhr. Die Sendung wirft sie entweder in den Briefkasten oder legt sie nach Absprache vor die Tür. Beliefert werden nur Hammelburg und seine Ortsteile. Benötigte Angaben sind Name und Adresse sowie Telefonnummer und die Nummer des Bibliotheksausweises.

Service ist kostenfrei

Es können bestimmte Bücher bestellt oder aber auch Themenwünsche geäußert werden. Wer wissen will, ob das Gewünschte verfügbar ist, kann vorher von daheim aus im Online-Katalog https://webopac.winbiap.de/hammelburg/index.aspx recherchieren. Der Lieferservice ist kostenfrei. Alle Medienarten sind bestellbar. Die Bibliothek ist erreichbar unter der Nummer 09732/902 433, normalerweise von 9 bis 16 Uhr, per E-Mail (bibliothek@hammelburg.de).

Medien können jederzeit kontaktlos über die Rückgabebox im Durchgang zum Innenhof des Kellereischlosses zurückgebracht werden.