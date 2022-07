Am Samstag, 30. und Sonntag, 31. Juli, gibt es die letzte Gelegenheit, die Sonderausstellung "Sport - Eure Geschichten aus Unterfranken" in den Museen Schloss Aschach zu besuchen. Zum Abschluss der Sonderausstellung laden die Museen zum Themenwochenende "Sportlich, sportlich!" ein. Wer an diesen Tagen in Sportkleidung in den Museen antritt, erhält ermäßigten Eintritt.

Turnschuh-Weitwurf

Kleine und große Gäste können sich am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr an insgesamt fünf Stationen sportlich betätigen und ihre Kräfte messen. So vielfältig wie die Sportarten in der Sonderausstellung sind, so vielfältig sind auch die sportlichen Aktivitäten an diesem Tag: Auf dem Programm stehen unter anderem Turnschuh-Weitwurf und Gewichtheben mit unterschiedlich gefüllten Eimern.

Kinder können außerdem am Sport-Quiz teilnehmen. Es winkt eine Überraschung, heißt es in der Pressemitteilung des Bezirks Unterfranken.

Am Sonntag findet um 15.15 Uhr die letzte öffentliche Führung durch die Sonderausstellung "Sport - Eure Geschichten aus Unterfranken" statt.

Die Teilnahme an den Programmpunkten ist kostenfrei, es ist lediglich der Museumseintritt zu entrichten. Es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich.

Das Themenwochenende "Sportlich, sportlich!" bildet den Auftakt des Sommerprogramms der Museen Schloss Aschach. An insgesamt fünf Wochenenden in der Ferienzeit widmen sich die Museen mit Führungen und Aktionen unterschiedlichen Themen. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website museen-schloss-aschach.de.