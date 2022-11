TSV Neutraubling - TV/DJK Hammelburg 3:0 (25:23, 25:19, 30:28).

"Es funktionierte einfach nichts", fasste Stefanie Kranz die erste Saisonniederlage der Hammelburgerinnen kurz und knapp zusammen. Am Tag zuvor gegen Eibelstadt noch mit guten Aufschlägen, machte man gegen Neutraubling teilweise fünf Fehler in Folge und konnte so nur bedingt Druck auf den Gegner ausüben.

Der Hammelburger Block brachte auch die beiden starken TSV-Außenangreiferinnen nicht unter Kontrolle. In der Annahme und in der Abwehr hielt man seine Positionen nicht und es fehlte an Bewegung. Die eigenen Angriffe waren häufig fehlerhaft und nicht zwingend genug, um Punkte zu erzielen. Erst jeweils am Ende der ersten beiden Sätze kämpfte man sich heran, konnte die vorhergehenden Fehler aber nicht mehr ausgleichen.

Der heimische TSV blieb unbeeindruckt und spielte weiter konstant gut. Nachdem die ersten beiden Sätze verloren wurden, stand Hammelburg im dritten Durchgang bereits mit dem Rücken zur Wand. Alle Spielerinnen holten noch einmal alles aus sich heraus, doch ein konstantes Spiel wollte einfach nicht gelingen. Man lag zwar zunächst sogar vorne, doch brach phasenweise immer wieder ein. Zu viele Leichtsinnsfehler bedeuteten den zwischenzeitlichen 22:22-Ausgleich. Zwei Hammelburger Satzbälle, mit denen man sich hätte in die Verlängerung retten können, wurden durch direkte Angriffs- und Aufschlagfehler vergeben. Zwar kämpften die Mannschaft weiter gegen die drohende Niederlage und wehrte in der Folge zunächst TSV-Matchbälle noch ab. Die heimische Mannschaft konnte aber doch nach einem zum Schluss hin sehr umkämpften Satz den Sieg feiern. "Neutraubling war das bessere und konstantere Team", so das Fazit aus Hammelburger Sicht.

Damit kassierten die Bayernliga-Frauen ihre erste Saisonniederlage, sind aber weiter an der Tabellenspitze. Die Young Volleys haben noch ein Spiel weniger und können mit einem eigenen Erfolg an Hammelburg sogar vorbeiziehen. Am Sonntag findet auswärts das Duell gegen den direkten Verfolger TSV Ansbach II statt. Der Aufsteiger hat bisher ebenfalls nur eine Niederlage einstecken müssen und es ist ein Duelle auf Augenhöhe zu erwarten.

"Nun heißt es für die Hammelburger Frauen die Niederlage schnell zu verarbeiten, daraus zu lernen und am Wochenende hoffentlich wieder zu alter Spiel- und Mannschaftsstärke zurückzufinden", so das abschließende Fazit von Stefanie Kranz.

TSV Eibelstadt II - TV/DJK Hammelburg 1:3 (25:21, 17:25, 16:25, 9:25). ).

Aufgrund von Verletzungspech, Erkrankungen und gleichzeitig stattfindenden Spieltagen der Damen II und der U20-Juniorinnen war der Kader von 14 Spielerinnen auf nur noch neun zusammengeschrumpft. Vielleicht auch deswegen war der Start in die Partie etwas holprig. Mit vielen eigenen Aufschlagfehlern und Schwächen in der Annahme war der Auftakt ins Match eher schlecht und der TSV zog zunächst auf 13:7 davon. Erst gegen Ende des Satzes kämpfte man sich wieder heran, aber zu spät (21:25).

Danach klappten die Aufschläge bei den Hammelburgerinnen besser und sie konnten einige direkte Punkte erzielen. Der Angriff wurde nun auch konstanter und man konnte sich in den beiden folgenden Sätze immer mehr absetzen und die Durchgänge letztlich klar für sich entscheiden. Im dann letzten Satz ließen die Gäste aus Hammelburg nichts mehr anbrennen und gestatteten dem TSV nur noch neun Punkte. Viele direkte Aufschlagpunkte und eine nunmehr sehr stabile Leistung in allen Bereichen ermöglichten den klaren Satzgewinn und den Auswärtssieg. MVP auf Hammelburger Seite wurde Mannschaftsführerin Tabea Lang. stu