SG Garitz/Nüdlingen - TG Heidingsfeld 26:19 (16:9).

"Beim Handball setzt sich am Ende immer die Qualität durch", sagte der Ehemann von Anna Franz, Daniel, schon in der Halbzeitpause. Da lag die heimische SG schon mit sieben Toren vorne und baute den Vorsprung im zweiten Durchgang sogar noch aus. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase und einem 4:5-Rückstand (11.) zogen die SGlerinnen bis zur Pause stetig davon. Gerade auch nach der Pause blieben die Gäste aus Heidingsfeld sechs Minuten ohne Torerfolg und konnten den SG-Heimsieg im ersten Liga-Heimspiel der Saison nicht mehr gefährden. Immer wieder angetrieben von den Schwestern Anna Franz und Theresa Kleinhenz im Zentrum, waren die Gäste letztlich machtlos. Schnelle Konter, erfolgreiche Angriffe und eine leidenschaftliche Defensivarbeit waren Garanten für den Erfolg. Auffällig bei beiden Teams, dass Tore fast ausschließlich über die Mitte fielen. Sarah Stockerl war die Ausnahme, die als Rechtshänderin von rechts außen zwei Tore erzielte. Die SG Garitz/Nüdlingen bleibt somit am Spitzenreiter HSG Mainfranken dran und freut sich schon jetzt auf das Duell gegen den Spitzenreiter vor heimischer Kulisse (22. Oktober).stu

Tore für die SG: Anna Franz (8), Elena Keßler (5/2), Theresa Kleinhenz (3), Sarah Stockerl (3), Pia Steinegger (3), Carina Hofmann (3), Lina Potsch (1).

FC Bad Brückenau - HSG Mainfranken 16:32 (8:18).

Dass die Handballerinnen aus dem Kitzinger Raum auch nach dem freiwilligen Abstieg noch eine ganze Menge spielerische Klasse und viel Wucht mit sich bringen, mussten die Sinnstädterinnen leidvoll erfahren, die in der Anfangsphase zwar gut mithalten konnten, aber nach und nach von der treffsicheren HSG regelrecht überrollt wurden. Immer wieder scheiterten die FClerinnen am Aluminiumgestell des gegnerischen Kastens, an der routinierten und sehr konzentrierten Torfrau Stefanie Schuller, oder aber sehr häufig an der fehlenden Präzision des finalen Passwurfs. Nur sehr selten konnte sich das Team von Yvonne Paul und Thomas König am gegnerischen Kreis aus der Umklammerung der HSGlerinnen befreien. Im Gegenzug gelang dem eingespielten offensiven Dreigestirn der Mainfränkinnen in Person von Melanie Meyer, Julia Flohr und Lisa Ebner fast alles nach Belieben. Die drei ballsicheren Akteurinnen spielten sich gegenseitig sehr geschickt die Bälle auf kürzester Distanz zu und kamen gemeinschaftlich auf nicht weniger als 24 Treffer. Kein leichter Tag für die Bad Brückenauer Torhüterin Annalena Löser, die sich in vielen Fällen gleich zwei freistehenden gegnerischen Angreiferinnen am eigenen Kreis gegenübersah. Dass die Sinnstädterinnen wieder einmal nicht in Bestbesetzung auflaufen konnten und nach gut 40 Minuten auch noch Melissa Kalmund verloren, die nach drei persönlichen Zeitstrafen folgerichtig die Rote Karte kassierte, machte das Unterfangen gegen den spielstarken Gegner am Ende aussichtslos.bit

Tore für Bad Brückenau: Lena Übelacker (5/3), Jennifer Frank (4), Maria König (3), Melissa Kalmund (2), Jana Gebhard (1), Selina Vogler (1).

FC Bad Brückenau - TV Großlangheim 38:28 (19:14).

Endlich sind bei den Sinnstädtern nach einer ernüchternden und anstrengenden Vorsaison Spielfreude, Schnelligkeit und Sicherheit im Torabschluss zurückgekehrt. Dass Routinier Oliver Hilbert-Probeck nach langer Spielpause auf die Platte zurückgekehrt ist, dürfte vor allem den jungen Nachwuchsspielern helfen. Die Bad Brückenauer hatten eine heftige Schrecksekunde zu überstehen, als sich Torhüter Mark Hannig eine schwere Schulterverletzung zuzog und mit dem Krankenwagen abgeholt werden musste. Coach Stefan "Benny" Bott blieb nichts anderes übrig, als sich wieder einmal das Torwarttrikot überzustreifen, um den Bad Brückenauer Kasten mit all seiner Routine und Erfahrung sauber zu halten. Viele Rädchen griffen bei den Sinnstädtern ineinander: Top-Scorer Simon Dietrich traf fast nach Belieben mit seinen weithin gefürchteten Sprungwürfen aus dem Rückraum, Simon Weiner fand immer wieder Lücken in zentraler Position des gegnerischen Abwehrverbund und Oliver Hilbert-Probeck nutzte seine Freiräume auf der Außenbahn mit viel Spielwitz clever aus. Dass nicht alle einstudierten Spielzüge in der Offensive vom erhofften Torerfolg gekrönt waren, blieb letztlich verschmerzbar, denn der Gegner konnte mit dem hohen Tempo und der ausgeprägten Intensität der Gastgeber nur zu Beginn der Partie halbwegs mithalten. In der Schlussphase wechselten die Bad Brückenauer munter durch, was dann zwar den Spielfluss doch gehörig ins Stocken brachte, aber am hochverdienten Sieg gegen den mutig auftretenden TV Großlangheim in einer weitgehend sehr fairen Partie nichts mehr änderte.bit

Tore für Bad Brückenau: Simon Dietrich (13/4), Simon Weiner (7), Oliver Hilbert-Probeck (7), Jan Markovics (5), Lukas Heil (2), Georg Hoch (1), Max Puschner (1), Nico Schöller (1), Patrick Lieb (1).

DJK Nüdlingen - MHV Schweinfurt II 27:14 (11:5).

Allerhand Neuigkeiten gibt es rund um den Nüdlinger Männerhandball. "Wir haben uns gesucht und gefunden. Im nächsten Jahr sind wir dann auch offiziell eine Spielgemeinschaft", sagt Jonathan Kaim zur neuen Partnerschaft mit dem TSV Münnerstadt. Daher werden einige Spieler dieser Bezirksklassen-Saison in der Münnerstädter Halle im Sportzentrum stattfinden. Auch sportlich lief es beim Saisonauftakt hervorragend. Zwar hatte nach fünf Minuten tatsächlich nur der Gast getroffen, führte mit 2:0, ehe die Nüdlinger durch Nicolas Feiler ihren ersten Treffer erzielten. Bis zur ersten Führung durch den von Kai Kunzmann verwandelten Siebenmeter sollte es bis zur 14. Minute dauern (4:3). Dann aber war der DJK-Express nicht mehr zu stoppen. Die mit kleinem Aufgebot angereisten Mainstädter konnten bis zur Pause nur noch einmal die bestens aufgelegten DJK-Keeper Felix Schäfer, Jan-Philipp Ebert überwinden. An der Überlegenheit der Gastgeber änderte sich nach dem Wechsel nichts mehr, beim 23:13 durch Lucas Schäfer war der Vorsprung erstmals zweistellig. "Am Anfang haben wir uns schwer getan, aber dank einer starken Abwehrleistung haben wir das Spiel deutlich für uns entscheiden können, so Jonathan Kaim, der das neuformierte Team zusammen mit Patrick Spiller trainiert.js

Tore für Nüdlingen: Kai Kunzmann (6), Andreas Petsch (5), Lucas Schäfer (4), Nicolas Feiler (3), Oliver Gißler (2), Vincent Przybilla (2), Kilian Geßner (2), Felix Planetosch (2), Jonathan Kaim (1).