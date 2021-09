FC Untererthal II - SpVgg Detter-Weißenbach 8:3 (3:2). Tore: 1:0, 2:0 Simon Hereth (10., 17.), 2:1 Sandro Koch (21., Eigentor), 2:2 Marvin Haegerich (30., Foulelfmeter), 3:2 Mathias Tartler (42.), 4:2 Christian Beyer (58.), 5:2 Tobias Schneider (59.), 6:2 Philipp Virnekaes (66.), 7:2 Mathias Tartler (75.), 8:2 Sandro Koch (85.), 8:3 Marvin Haegerich (87.).

"Vom Feinsten" urteilte SG-Pressesprecher Sven Röthlein über das Spitzenspiel, das die Viktoria dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung verdient gewann. Zur Pause durfte der SV Detter-Weißenbach auf einen Punktgewinn hoffen beim knappen Rückstand, ehe die verstärkte FC-Reserve nach Wiederanpfiff den Turbo zündete. Den 2:2-Ausgleich hatte laut Röthlein "der Schiedsrichter exklusiv gesehen", aber noch vor der Pause besorgte Mathias Tartler mit einem blitzsauberem Freistoßtreffer aus 22 Metern die erneute Führung, die Christian "Ossi" Beyer mit einem tollen Kopfball ausbaute. Jetzt gings für die Gäste zu schnell: Tobias Schneider erhöhte aus der Drehung, Philipp Virnekaes überlupfte erst seinen Gegenspieler, danach den Torhüter, ehe Tartler einen Doppelpack nachlegte nach Zuspielen von Stefan Gerlach und Sandro Koch. Den Schlusspunkt in dieser unterhaltsamen Partie setzte Gäste-Akteur Marvin Haegerich.

SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth II - SG Waldfenster/Lauter 0:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Marcel Schmitt (44., 85.).

Ja, auch eine Niederlage kann positiv ausfallen. Für die Gastgeber allemal, die dem turmhohen und so offensivstarken Tabellenführer lediglich zwei Treffer gestatteten. Und weil Marcel Schmitt seinen Doppelpack erst kurz vor Spielende schnürte, lag lange sogar eine kleine Sensation in der Luft auf dem Sportplatz in Dittlofsroda, wo der Gast wie erwartet das Spiel machte, aber auf einen leidenschaftlich verteidigenden Gegner um Keeper Lucas Hänelt traf. Ohne ihren Torjäger Thomas Eckert fehlte der SG Waldfenster/Lauter offensichtlich die Durchschlagskraft

SV Römershag II - DJK Schlimpfhof 6:2 (4:0). Tore: 1:0 Vitali Prokofiev (31.), 2:0 Robert Adam (33.), 3:0 Alexander Mametov (36.), 4:0 Vitali Prokofiev (39.), 4:1 Max Schlereth (54.), 5:1 Georg Schwarz (63.), 6:1 Max Bengart (85.), 6:2 Felix Hagl (87., Elfmeter).

Wohl zum ersten Mal in der Saison war DJK-Trainer Patrick Link so richtig bedient. Nicht nur, dass die Römershager gegen Schlimpfhof ihre ersten Punkte überhaupt einfuhren. Sie taten dies auch mit einem halben Dutzend an Toren, während die Schlimpfhofer gegen die schlechteste Abwehr der Liga nur zweimal einnetzen konnten - zu einem Zeitpunkt, als die Begegnung längst entschieden war. Die vier Gegentreffer binnen zehn Minuten vor dem Wechsel hatten die Jugendkraftler in eine Schockstarre versetzt.

SG Premich/Langenleiten - SG Haard/Nüdlingen II 7:0 (1:0). Tore: 1:0 Janik Loibersbeck (45.), 2:0 Moritz Bühner (59.), 3:0 Raphael Hauck (62.), 4:0 Kilian Strauß (78.), 5:0 Tobias Seifert (81., Eigentor), 6:0 Jens Holzheimer (85.), 7:0 Nico Schulz (86.). Gelb-Rot: Timo Losert (45., SG Haard II).

Die Spielgemeinschaft aus Haard und Nüdlingen stellte für die SG Premich/Langenleiten keine ernsthafte Gefahr dar. Doch im ersten Abschnitt konnte man die Partie lange offen halten. Premich/Langenleiten war drückend überlegen und besaß von Beginn an gute Chancen, aber erst mit dem Halbzeitpfiff sorgte Janik Loibersbeck für das erlösende 1:0. Nach dem Seitenwechsel ging es ungehindert mit der Überlegenheit der Einheimischen weiter gegen Gäste, die nach einem Platzverweis und einer Verletzung eines Spielers nur noch zu Neunt weiterspielen konnte. Dies nutzten die Rhöner mit vier weiteren Treffern aus. Der schönste gelang Kilian Strauß, der nach einer gelungenen Kombination das 4:0 erzielte. In die Torschützenliste konnte sich auch der 43-jährige Jens Holzheimer eintragen.rus

SV Aura II/Wittershausen/Albertshausen - SG Euerdorf I/Sulzthal II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Max Simon (65.).

Obwohl mit einem 14-Mann-Kader angereist, hatte der Gast dieses Spiel als Neun gegen Neun angemeldet. Damit nahmen auf der Auraer Ersatzbank sieben Spieler Platz. Und sahen ihre formstarke Mannschaft im Vorwärtsgang. Das Tor des Tages sollte allerdings erst nach dem Wechsel fallen durch Max Simon, womit die Auraer den Platz an der Sonne verteidigten. Trotz des knappen Spielstandes ging von der SG Euerdorf/Sulzthal II kaum Gefahr aus. "Wir hatten das Spiel in der Hand", sagte Abteilungsleiter Daniel Sauer. Noch größer war die Freude beim Heimteam, als später auch die Erste Mannschaft das Derby für sich entschied.

Außerdem spielten

SG Diebach II/Windheim I - SG Hammelburg II/Fuchsstadt III 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Robby Kuhn (12.).

SG Oberleichtersbach/Modlos II - SV Garitz II 4:2 (2:1). Tore: 1:0 Dominik Marx (13.), 1:1 Clemens Gerlach (38.), 2:1, 3:1 Philip Frenzel (41., 55.), 3:2 Phillip Danker (64.), 4:2 Jan Enders (67.).

SG Unter-/Oberebersbach I/Steinach II - SG Waldberg/Stangenroth II 4:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Tobias Kirchner (1., 2.), 3:0 Tizian Ziegler (11.), 4:0 Dominik Gensch (68.). Rot: Rasul Atai (75., Waldberg), Maik Dilje (85., Unterebersbach).

SG Bad Bocklet/Aschach II - SG Windheim II/Burglauer II/Reichenbach III 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Chris Kraus (20.), 1:1 Oliver Beck (25., Eigentor), 1:2, 1:3 Chris Kraus (30., 55./Elfmeter).

SV Ramsthal II - TSV Wollbach II 2:5 (1:3). Tore: 1:0 Oliver Six (10.), 1:1 Felix Kaufmann (13.), 1:2 Brian Reitelbach (30.), 1:3 Philipp Kirchner (39.), 1:4 Simon Markart (75.), 2:4 Oliver Six (78.), 2:5 Tim Sauer (87.).

TSVgg Hausen II - SG Windheim II/Burglauer II/Reichenbach III 2:2 (1:2). Tore: 1:0 Marvin Kiesel (11.), 1:1 Luis Bach (20.), 1:2 Simon Hammer (41.), 2:2 Christoph Schmück (71).

SG Bad Bocklet/Aschach II - SG Oerlenbach/Ebenhausen II 4:5 (3:3). Tore: 0:1 Felix Winterer (2.), 1:1 Stephan Buschbacher (5.), 1:2 Steffen Zänglein (7.), 2:2 Jakob Lorz (18.), 3:2 Steffen Kraus (22.), 3:3 Kai Duda (40.), 3:4, 3:5 Noe Osorio-Reineke (46., 59.), 4:5 Matthias Neugebauer (73.).

SG Großwenkheim II/Münnerstadt III - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen III 7:0 (4:0). Tore: 1:0 Adrian Kiesel (11.), 2:0 Alexander Schuhmann (29.), 3:0, 4:0, 5:0 Adrian Kiesel (32., 38., 47.), 6:0 Patrik Schmitt (49.), 7:0 Alexander Schuhmann (88.).

TSV Rothhausen/Thundorf II - SG Trappstadt II/Gabolshausen-Untereßfeld/Alsleben 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Felix Klopf (20.), 2:0 Fabian Wiener (89., Foulelfmeter), 2:1 Johannes Sauer (90. +2).