SG Waldfenster/Lauter - TSV Wollbach II 5:0 (1:0). Tore: 1:0 Luca Seller (13.), 2:0 Stefan Eckert (56.), 3:0 Luca Seller (56.), 4:0 Frederik Schmitt (65.), 5:0 Jannick Hollmeyer (86.).

Bei der SG Waldfenster/Lauter war für die Zweitvertretung des TSV Wollbach nichts zu holen. Nach einem Traumpass von Stefan Edelmann war Luca Seller in der 13. Minute durchgebrochen und sorgte für das 1:0. Nach der Pause war Stefan Eckert bei einer Ecke sträflich ungedeckt und köpfte zum 2:0 ein. Beim dritten Tor störte Luca Seller den Wollbacher Torwart und musste nur noch einschieben. Die beiden letzten Tore leitete der starke Marcel Schmitt jeweils mit guten Pässen ein. "Es war ein faires Derby mit einer sehr guten Schiedsrichterleistung", lobte Waldfensters Informant, Jochen Schlereth, den Unparteiischen Thomas Herzig.

SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth - FC Elfershausen 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Philipp Hölzer (20.), 2:0 Rene Roßkopf (27., Eigentor), 3:0 Philipp Hölzer (73.), 4:0 Ludwig Kleinhenz (77.).

Trotz einiger erkältungsbedingter Ausfälle stellte Gräfendorfs Trainer Jörg Albert eine schlagkräftige Truppe zusammen, die dem FC Elfershausen kaum eine Chance ließ. "Ich war überrascht vom Gegner, sie haben gut mitgespielt. Zum Glück nur bis zum Strafraum", berichtete er nach der Partie. In einem schön anzusehenden Spiel wechselten sich spielerische und kämpferische Phasen ab. Elfershausen kam so nur zu einer einzigen vielversprechenden Tormöglichkeit. Bei den Hausherren lief viel über den gut aufgelegten Jannik Joost, der über die Außenbahnen ständig Druck machte und viel Gefahr ausstrahlte. Mit zwei Treffern war Philipp Hölzer maßgeblich am Sieg beteiligt.

FC Westheim - TSV Volkers 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Besir Kartal (65.), 1:1 Andreas Graup (90.).

Westheims Sprecher Maximilian Schaub war nicht einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Das Unentschieden ist gerechtfertigt, wir sind aber nicht zufrieden mit unserem Spiel", sagte er. Lob hatte er für Volkers Torwart Matthias Brust übrig, der seine Mannschaft einige Male im Spiel hielt. Bei einem TSV-Angriff über die rechte Seite wurde eine Flanke am kurzen Pfosten verlängert, sodass Besir Kartal am langen Pfosten unbedrängt zum 1:0 aus Gästesicht einschieben konnte. Daraufhin wurde der Westheimer Innenverteidiger Andreas Graup in den Sturm beordert und belebte das Angriffsspiel. In der Schlussminute gelang ihm tatsächlich, auf Vorlage seines Defensivkollegen Arkadiusz Grek, der Ausgleich.

FC Untererthal II - SG Schondra/Breitenbach-Mitgenfeld/Schönderling 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Lukas Hereth (10.), 2:0 Kevin Wüscher (42.), 3:0 Sandro Koch (66.), 4:0 Stefan Gerlach (85.). Bes. Vorkommnis: Frederik Schumm (Schondra) hält Elfmeter (33.) von Simon Hereth.

Die erste Aktion des Spiels - ein Abschluss von Fabian Striewski - gehörte noch den Gästen. Danach war es eine größtenteils einseitige Partie. Den Torreigen eröffnete Lukas Hereth, der aus sechs Metern völlig allein gelassen einnickte. Gäste Torwart Frederik Schumm vereitelte jedoch mehrere Chancen, unteranderem einen Elfmeter von Simon Hereth (33.). Davon inspiriert, kam die SG-Offensive kurz vor der Pause noch einmal in Fahrt, nur um von Untererthal eiskalt ausgekontert zu werden. Im folgenden Spielverlauf kam nie mehr wirkliche Spannung auf, das kuriose Eigentor kurz vor Abpfiff stand symbolisch für einen beherzten, allerdings auch unglücklichen Auftritt der Gäste.

SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II - SG Obereschenbach/Morlesau 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Andreas Graf (39.), 0:2 Julius Martin (74., Eigentor), 1:2 Benedikt Schumm (76.).

Der Letzte gegen den Vorletzten, so war die Tabellensituation vor dem Duell der beiden Spielgemeinschaften. Die Qualität des Fußballspiels "entsprach ebenfalls den Tabellenpositionen", dass gestand Oberbach-Pressewart Simon Breitenbach ein, "große Fußballkunst" bekamen die 90 Zuschauer nicht zu sehen. Trotzdem waren die Hausherren zunächst "gut im Spiel", auch wenn man die leichte Überlegenheit nicht in Chancen umsetzen konnte. Die Gäste waren auch nicht gefährlicher, erzielten nach einer Ecke allerdings den Führungstreffer. Die wenigen Offensivaktionen der Oberbacher endeten meist in Abseitspfiffen des Schiedsrichters, zum Unverständnis der Heimmannschaft. Auch der zweite Durchgang brachte kaum Chancen mit sich, allerdings profitierten die Gäste von einem Eigentor, welches am Ende den Unterschied ausmachte.

Kurzfristig abgesagt wurde das Spiel der SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II gegen die SG Geroda/Oehrberg/Stralsbach.