FC Westheim - SG Hammelburg/Fuchsstadt II 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Daniel Wendel (11.), 2:0 Konstantin Papadopoulos (18.), 2:1 Felix Huf (56.), 3:1 Arkadiusz Grek (75.), 4:1 Silas Förster (79.).

Drei Spiele, drei Siege. Der FC Westheim setzt seinen makellosen Saisonstart fort und schlägt auch die Spielgemeinschaft aus Hammelburg und Fuchsstadt deutlich. Etwas zu deutlich findet allerdings FC-Pressewart Maximilian Schaub: "Aufgrund der schlechten ersten Halbzeit ist der Sieg zwei Tore zu hoch ausgefallen." Effizient waren die Gastgeber dabei aber allemal, Daniel Wendel und Konstantin Papadopoulos verwerteten jeweils präzise Flanken zur 2:0-Halbzeitführung. Auch im zweiten Durchgang zeigte sich die Lufthoheit der Westheimer. Nachdem Felix Huf zunächst verkürzt hatte, waren Arkadiusz Grek und Silas Förster nach Eckbällen zur Stelle und erhöhten auf 4:1.

FC Viktoria Untererthal II - SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Kevin Wüscher (67.), 2:0 Christoph Gerlach (90.). Gelb-Rot: Sandro Koch (90., Untererthal).

Zunächst tasteten sich beide Mannschaften ab ohne dabei wirkliche Torgefahr zu erzeugen. Erst nach der Halbzeitpause zogen die Akteure das Tempo merklich an. Lukas Gerlach im Tor der Gastgeber stand dabei mehrfach im Mittelpunkt, er reagierte in mehreren brenzligen Situationen glänzend und bewahrte seine Mannschaft vor dem Rückstand. "Das hat er im eins gegen eins zweimal überragend gemacht", lobte auch FC-Sprecher Sven Röthlein. Auf der Gegenseite sorgte Kevin Wüscher mit einem unhaltbaren Freistoß aus 18 Metern für die Führung. In der Schlussminute erhöhte Christoph Gerlach, der nach einer Freistoßflanke von Philipp Virnekaes eingelaufen war.

SG Waldfenster/Lauter - TSV Volkers 1:2 (1:2). Tore: 1:0 Stefan Eckert (15.), 1:1 Daniel Eirich (22., Elfmeter), 1:2 Daniel Kuznetzow (35.).

Die SG Waldfenster/Lauter fand gut in die Partie und ging durch Stefan Eckert verdient in Führung. Nach einer Ecke von Marcel Schmitt fiel dem Stürmer der Ball vor die Füße und er musste nur noch einschieben. Wenig später verursachte die Waldfensterer Hintermannschaft jedoch einen Strafstoß, den Daniel Eirich sicher verwandelte. Der Ausgleich brachte die Gastgeber völlig aus dem Tritt und Volkers nutzte dies gnadenlos aus. Daniel Kuznetzow nahm eine Hereingabe im Strafraum technisch sehr anspruchsvoll an und drehte mit einem satten Abschluss das Spiel. Waldfenster biss sich in der Folge an der kompakten Defensive des TSV die Zähne aus.

SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II - SG Obereschenbach/Morlesau 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Christoph Schießer (56.), 2:0 Ramon Genzler (66.), 3:0 David de Lima (68.).

"In der ersten Halbzeit hat der Gegner bergab gespielt, in der zweiten wir. Das hat man gemerkt", analysierte Obererthals Pressewart Lorenz Brust mit einem Augenzwinkern. Tatsächlich schien das Gefälle den Gästen zunächst in die Karten zu spielen, ein Tor sprang dabei jedoch nicht heraus. Stattdessen nutzte Obererthal nach dem Seitenwechsel eine starke Viertelstunde, um gleich drei Treffer zu erzielen. Vor dem 1:0 setzte sich Tobias Brust stark auf der linken Seite durch und flankte auf den einschussbereiten Christoph Schießer. Zehn Minuten später zirkelte Ramon Genzler einen Freistoß direkt in den Winkel, ehe David de Lima den Schlusspunkt setzte.

SG Geroda/Oehrberg/Stralsbach - FC Elfershausen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Daniel Heck (45.), 2:0 Johannes Wirth (51., Elfmeter), 3:0 Luca Ringelmann (83.).

Trotz des klaren Sieges war Johannes Wirth, der per Elfmeter auch einen Treffer beisteuerte, mit der Leistung seiner Mannschaft nicht ganz zufrieden. "Das Spiel war nicht so gut, es war sehr kämpferisch auf beiden Seiten", bemängelte er. Beiden Teams wollte es nicht gelingen, die Abwehrreihen spielerisch zu überwinden. Deshalb musste kurz vor der Pause ein langer Ball von Jannik Sell herhalten, den Daniel Heck erlief und zur Führung im Tor unterbrachte. Elfershausen zeigte sich meist bei Standardsituationen gefährlich, ein Freistoß strich nur knapp über die Querlatte. Zum Spielende bot sich den Gastgebern etwas mehr Platz, den Luca Ringelmann zum entscheidenden 3:0 nutzte.

TSV Wollbach II - SG Schondra II/Breitenbach/Schönderling 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Felix Warmuth (10.).

Die Heimelf übernahm früh in der Partie die Kontrolle und ging nach zehn Minuten in Führung. Felix Warmuth stand bei einer Hereingabe von Sven Faulhammer goldrichtig und schob ein. Nur wenige Minuten später verhinderte eine knappe Abseitsstellung das 2:0. In der Folge vergaben beide Teams gute Chancen, SG-Stürmer Timo Schneider scheiterte an Sascha Grom im Tor der Gastgeber und Wollbach setzte einen Elfmeter an die Latte. "Es hat sich meistens im Mittelfeld abgespielt, aber wir waren etwas besser, der Sieg geht also in Ordnung", lobte TSV-Informant Jannik Hartmann.