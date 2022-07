Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat am Mittwochabend die Auf- und Abstiegsregelung für die am letzten Juli-Wochenende beginnende Saison 2022/23 auf Bezirks- und Kreisebene beschlossen und veröffentlicht. Im Kreis Rhön gibt es dabei eine Neuerung. Für alle Ligen gilt laut Verband: Die jeweiligen Paarungen werden "in einer gesonderten Veranstaltung, vor Beginn der Relegation, ausgelost".

Kreisliga Rhön

Der Meister steigt in die Bezirksliga Ost auf. Der Zweite spielt mit den Relegationsteilnehmern aus den Bezirksligen Ost und West sowie den fünf Zweiten der übrigen unterfränkischen Kreisligen laut BFV "so viele freie Plätze aus, bis die Mindeststärke erreicht worden ist, mindestens jedoch einen".

Die beiden letzten Vereine der Kreisliga Rhön steigen ab. "Die in der Tabelle vor dem bestplatzierten Absteiger stehenden zwei Vereine der Kreisliga spielen mit den Tabellenzweiten der Kreisklassen Rhön um die weiteren freien Plätze in der Kreisliga Rhön, mindestens aber um einen Platz", schreibt der BFV.

Kreisklasse Rhön

Aus der Kreisklasse Rhön 1 und 2 steigt der jeweilige Meister in die Kreisliga Rhön auf. Die Aufstiegsrelegation ist laut BFV so geregelt: "Die Tabellen-Zweiten der Kreisklassen spielen mit den beiden in der Tabelle vor dem bestplatzierten Absteiger stehenden Vereinen der Kreisliga Rhön um die weiteren freien Plätze in der Kreisliga Rhön, mindestens aber um einen Platz."

Absteigen müssen aus beiden Kreisklassen jeweils der Letzte und der Vorletzte. Und wer geht in die Relegation? "Die vor dem bestplatzierten Absteiger stehenden Vereine der Kreisklassen spielen mit den Tabellen-Zweiten und Tabellen-Dritten der A-Klassen des Kreises Rhön um die weiteren freien Plätze in den Kreisklassen, mindestens aber um einen Platz", heißt es beim Verband.

A-Klasse Rhön

Es gibt auch in der kommenden Saison im Kreis Rhön drei A-Klassen, deren Meister in die Kreisklasse aufsteigen. In die Relegation gehen gemäß BFV die Zweiten und Dritten: "Die Tabellen-Zweiten und Tabellen-Dritten spielen mit den in der Tabelle vor den bestplatzierten Absteigern stehenden zwei Vereinen der Kreisklassen um die weiteren freien Plätze in den Kreisklassen, mindestens jedoch um einen Platz."

Absteigen aus den drei A-Klassen muss der jeweilige Letzte. Neu ist in der Saison 2022/23, dass die jeweiligen Vorletzten relegieren müssen. "Die vor dem bestplatzierten Absteiger stehenden Vereine der A-Klassen spielen mit den Tabellenzweiten der B-Klassen des Kreises Rhön um die weiteren freien Plätze in den A-Klassen, mindestens aber um einen Platz", schreibt der BFV.

B-Klasse Rhön

Zu den B-Klassen schreibt der BFV: "Die Meister der B-Klassen steigen in die A-Klasse Rhön auf. Die Tabellen-Zweiten der B-Klassen spielen mit den in der Tabelle vor den bestplatzierten Absteigern stehenden Vereinen der A-Klassen um die freien Plätze der A-Klasse, mindestens aber um einen Platz."