SG Waldfenster/Lauter - SV Garitz II 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Luca Schlereth (44.), 1:1, 2:1, 3:1 Thomas Eckert (50., 64., 83.).

Klar, dass die SG Waldfenster/Lauter mit ganz breiter Brust antrat nach den fünf Siegen in Serie, teils zweistellig. Aber wie das Kaninchen vor der Schlange agierten die Garitzer Reservisten keineswegs, die der Rhöner Spielgemeinschaft alles abverlangten, zur Pause gar führten durch den Treffer von Luca Schlereth. Glück hatten die Gäste freilich auch, dass eine Aktion von SV-Keeper Silas Matte gegen einen SG-Stürmer keinen Strafstoß nach sich zog. In Halbzeit zwei schaffte der Favorit allerdings den Umschwung mit dem Ausgleich durch Thomas Eckert nach einem Freistoß von Leon Füller, ehe der SG-Kanonier nach Füllers Traumflanke exakt da stand, wo ein Torjäger zu stehen hat. Mit seiner nächsten genialen Aktion schnürte Eckert seinen Hattrick bei Kaiserwetter.

SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II - SV Römershag II 5:3 (2:0). Tore: 1:0 Lennard Wilde (17.), 2:0 Maximilian Schmidt (33.), 2:1 Marius Sitte (52.), 2:2 Pascal Sellner (55.), 3:2 Maximilian Kiesner (72., Elfmeter), 4:2 Dennis Gütlein (76.), 4:3 Marius Sitte (86.), 5:3 Matthias Wolf (90.+3.).

Gegen das abgeschlagene Schlusslicht schien der Tabellendritte vor einer leichten Aufgabe zu stehen. Erst recht, nachdem Lennard Wilde und Maximilian Schmidt zur standesgemäßen Führung getroffen hatten und weitere gute Chancen für die SG Hassenbach zu notieren waren. Aber die Elf von Oliver Hofmann sollte nach dem Wechsel und mit dem Ausgleich durch den Doppelschlag von Marius Sitte und Pascal Sellner den Faden verlieren. Auch deshalb, weil die Zweikämpfe nicht mehr angenommen wurden. Nichts wurde es mit dem ersten zählbaren Erfolg der Gäste, weil Maximilian Kiesner per Strafstoß und Dennis Gütlein mit einem schönen Heber wieder für die erwarteten Kräfteverhältnisse sorgten. Einen Standard nutzte erneut Sitte zum Anschlusstreffer, ehe Matthias Wolf für die Gastgeber zum Endstand traf. "Das war keine berauschende Leistung von uns gegen kämpferische Römershager, die uns das Leben schwer gemacht haben", bilanzierte SG-Coach Oliver Hofmann.

SG Diebach II/Windheim - DJK Schlimpfhof 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Robby Kuhn (34., Elfmeter), 1:1 Johannes Straub (37.), 1:2 Max Schlereth (60.), 2:2 Robby Kuhn (80., Elfmeter). Gelb-Rot: Max Schlereth (90.+3, Schlimpfhof).

Für die personell so gebeutelten Schlimpfhofer war das Auswärts-Remis ein Achtungserfolg. Aber es hätte auch ein Dreier sein können, weil die Jugendkraftler im Spiel Neun gegen Neun bis kurz vor Schluss geführt hatten, ehe Robby Kuhn per Strafstoß zum Endstand traf. Ebenfalls vom Kreidepunkt hatte der Routinier seine kämpferisch überzeugenden Farben in Führung geschossen gegen dominierende Jugendkraftler, die ein ums andere Mal im starken SG-Keeper Yannick Warmuth ihren Meister fanden. Allerdings hätten die Gäste auch mit leeren Händen die Heimreise verhindern können, doch der in der 84. Minute eingewechselte Sebastian Kippes rettete den Punkt mit einem starken Reflex. Der leicht angeschlagene Stammkeeper Jonas Müller war aus Vorsichtsgründen vom Feld genommen worden.

SG Gräfendorf II/Dittlofsroda/Wartmannsroth - SpVgg Detter-Weißenbach 1:9 (0:2). Tore: 0:1 Lukas Hägerich (18.), 0:2 Maximilian Ertz (39.), 0:3 Marvin Hägerich (46.), 0:4 Jan Müller (48.), 0:5 Maximilian Ertz (55.), 1:5 Michael Koberstein (64.), 1:6 Oskar Müller (70.), 1:7 Maximilian Ertz (74.), 1:8 Franz Heinle (85.), 1:9 Maximilian Ertz (89.).

Zumindest in der Anfangsphase sahen die Fans ein Spiel auf Augenhöhe, aber dank starkem Pressing erarbeiteten sich die Gäste die besseren Chancen und führten zur Pause verdient durch die Treffer von Lukas Hägerich und Maximilian Ertz. Die beste Gelegenheit für die Hausherren hatte Johannes Knüttel auf dem Fuß, dessen Schuss den Außenpfosten rasierte. Eine Tiefschlafphase der SG Gräfendorf unmittelbar nach dem Wechsel bestrafte die Elf von Jörg Heinle mit zwei weiteren Treffern, ehe die Leid geprüften Hausherren aufgrund einer Oberschenkelverletzung auch noch ihren Keeper Lucas Hänelt vom Feld nehmen mussten. Fortan hütete Feldspieler Manuel Seufert das Tor, der seine Sache trotz weiterer Gegentreffer richtig gut machte, mehrmals Torschüsse parierte und so das zweistellige Ergebnis verhinderte. Immerhin gab es den Ehrentreffer durch Michael Koberstein zu feiern

TSV Wollbach II - SG Euerdorf/Sulzthal II 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Stephan Voll (17.), 2:0, 3:0, 4:0, 5:0 Brian Reitelbach (37., 50., 54., 68.).

Mit dem Sieg im Verfolgerduell hält sich die Wollbacher Reserve in der Spitzengruppe der B-2. Und das vor allem dank Brian Reitelbach, der vor dem Seitenwechsel erstmals traf und nach Wiederanpfiff keine 20 Minuten für seinen Hattrick benötigte. Den Torreigen eingeleitet hatte Stephan Voll. Für Youngster Reitelbach, der zudem noch Pfosten und Latte anvisierte, war es der erste Hattrick im Seniorenbereich. Auf Wunsch der Gäste war diese Partie als Neun gegen Neun angemeldet worden. Umso kurioser, dass diese mit einem 14-Mann-Kader ans Männerhölzlein kamen - und dennoch nicht in regulärer Stärke spielen wollten. Das hatte auch Schiedsrichter Ludwig Weisenseel stark verwundert. "Die Gäste hatten das Spiel verlegen wollen. Aber nachdem wir bereits gegen Hausen und die SG Oerlenbach auf verstärkte Reserven getroffen waren, wollten wir dies nicht ein weiteres Mal erleben", so TSV-Coach Rene Schneider.

SG Premich/Langenleiten - SG Oerlenbach/Ebenhausen II 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Adriano Schmitt (41.), 1:1 Zoheir Hendawi (46.), 2:1 Janik Loibersbeck (68.), 3:1 Moritz Bühner (81.), 4:1 Marcel Limpert (90., Foulelfmeter).

Mit einem klaren und völlig verdienten Sieg bleibt Premich/ Langenleiten an der Spitze. Die SG Oerlenbach/Ebenhausen II konnte nicht ernsthaft Paroli bieten und hätte noch mehr Gegentore kassieren können. Nach zweimal Aluminium und weiteren Großchancen fiel der Führungstreffer erst kurz vor dem Pausenpfiff. Unmittelbar nach Wiederbeginn kamen die Gäste aus dem Nichts heraus zum Ausgleich. Dies schockte die Heimelf nicht, sie spielten unbeirrt weiter nach vorne. Janik Loibersbeck sorgte für das 2:1. Ein Traumtor - Fallrückzieher wie aus dem Bilderbuch - gelang Moritz Bühner in der Schlussphase. Mit dem Abpfiff kamen die Gastgeber noch zu ihrem vierten Treffer dank eines verwandelten Foulelfmeters. rus

Außerdem spielten

SV Aura II - SG Unter-Oberebersbach I/Steinach II 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Daniel Gisder (4.), 1:1 Alexander Gensch (47.), 2:1 Daniel Gisder (60.), 3:1 Patrick Schießer (71.).

SV Ramsthal II - SG Haard/Nüdlingen II 9:0 (7:0). Tore: 1:0, 2:0 Florian Hahn (3., 16.), 3:0 Stefan Six (22.), 4:0 Christopher Lenz (30.), 5:0, 6:0 Alexander Ullrich (35., 40.), 7:0 Thomas Simon (43.), 8:0 Florian Hahn (50.), 9:0 Stefan Six (75.).

SG Waldberg/Stangenroth II - TSVgg Hausen II 7:1 (1:1). Tore: 0:1 Timo Fehr (26.), 1:1 Benedikt Walter (33.), 2:1, 3:1, 4:1 Patrick Seufert (47., 50., 52.), 5:1 Jannis Desch (70.), 6:1 Benedikt Walter (75., Foulelfmeter), 7:1 Jannis Desch (79.).

TSV Rothhausen/Thundorf II - SG Kleinbardorf I/Bad Königshofen II 6:1 (4:0). Tore: 1:0 Fabian Seufert (1.), 2:0, 3:0 René Weimann (34., 37.), 4:0 Fabian Seufert (45.), 5:0 Laurenz Weipert (68.), 5:1 Michael Metz (73.), 6:1 Laurenz Weipert (78.).

SG Trappstadt II/Gabolshausen-Untereßfeld I/Alsleben I - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen III 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Johannes Sauer (45.),2 :0 Lukas Stahl (66.), 3:0 Elias Werner (80.).

FC WMP Lauertal III - SV Eichenhausen/Saal II 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Pascal Seufert (2.), 2:0 Tim Schüller (8.), 3:0 Benedikt Bandl (34.), 4:0 Heiko Seufert (70.), 5:0 Benedikt Friedel (79.).

SG Großwenkheim II/Münnerstadt III - SpVgg Sulzdorf/Bundorf II 2:2 (0:0). Tore: 1:0 Adrian Kiesel (63.), 1:1 Lukas Kehl (65.), 2:1 Lukas Kehl (82., Eigentor), 2:2 Frank Harth (90.).