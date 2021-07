A-Klasse Rhön 1 FC Elfershausen

Zugänge: Niklas Knopp, Mike Löschner, Philipp Kleinhenz (alle DJK Schlimpfhof), Pascal Wahler, Fabian Trompeter (alle eigene Jugend) - Abgänge: Bastian Reusch (SV Ramsthal).

Tor: Justus Peter, Fabian Trompeter - Abwehr: Nils Göbel, Robert Schmidt, Lukas Schwab, Tim Schaub, Johannes Wengler, Claudius Veth, Janik Reininger, Maik Thust, Niklas Knopp - Mittelfeld: Johannes Schmidt, Fabio Schwab, Jonas Wahler, Nils Paulick, Philipp Kleinhenz, Jürgen Reusch - Angriff: Pascal Wahler, Mike Löschner, Mohmmad Raziqi, Irshad Rahimi, Adrian Campbell, Marcel Schiefermüller, Julian Kleinhenz, Felix Mack, Patrick Wald.

Trainer: Florian Übelacker (seit 2019) - Ziel: bessere Platzierung wie letzte Saison (Platz 9) - Meistertipp: SV Machtilshausen.

SV Garitz

Zugänge: Benni Cramer, Erik Lülf, Julian Nagel, Luca Schlereth, Luca Schlicht, Marek Stibor, Moritz Eichhorn, Silas Matte (alle eigene Jugend), Lorenz Schonunger, Luca Cannata, Philipp Kemper, Ansgar Schweier, Carlos Zimmermann (alle Jugend (SG Bad Kissingen), Phillip Danker (Ingolstadt), Hans Jakubitz (Dynamo Rostock), Jonas Schaupp (FC Bad Kissingen) - Abgänge: Björn Schlereth (SC Hesselbach).

Tor: Philip Werner, Günther Metz, Silas Matte - Abwehr: Dominik Werner, Alexander Baldauf, Arthur Ratz, Alexander Baier, Gero Karsten, Jens Niebling, Tobias Alles, Maros Balogh, Moritz Rüttinger, Max Schlereth; Julian Nagel, Philipp Kemper, Ansgar Schweier, Philip Danker, Erik Lülf - Mittelfeld: Arek Sadowski, Ben Kiesel, Benedikt Niebling, David Schlereth, Klaus Glöckler, Lucas Clement, Philip Sitzmann, Simon Herold, Stefan Glöckler, Vitalis Schildt, Jaroslav Tomko, Nico Krampert, Marco Niebling; Noah Fell; Luca Schlicht, Marek Stibor, Moritz Eichhorn, Lorenz Schonunger, Jonas Schaupp - Angriff: Alexander Seidl, Alexander Flassig, Andreas Kreuzer, Andrzej Sadowski, Bastian Schober, Daniel Schmitt, Markus Schneider, Max Fehr, Fynn Streng, Benni Cramer, Luca Schlereth, Luca Cannata, Carlos Zimmermann, Hans Jakubitz.

Trainer: Michael Nöth (neu) - Ziel: oben mitspielen - Meistertipp: keine Angabe.

SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth

Zugänge: David Waters (SV Rodenbach), Fabian Düsterwald (FC Thulba), Berkhan Akhan (JFG Taunusstein), Fabian Dybowski (DJK Wülfershausen), Lukas Dittmann (JFG Kreis Karlstadt), Valentin Schleicher (ohne Verein), Sascha Ramcke (FC Hamburger Berg), Jakob Försch, Jannik Biedermann, Lucas Hänelt, Philipp Koberstein, Vincent Schultheiss (alle eigene Jugend) - Abgänge: Linus Wilm (TSV Lengfeld).

Tor: Christian Schreihanz, Lukas Hänelt, Sascha Ramcke - Abwehr: Maximilian Rau, Philipp Wagenpfahl, Alexander Roloff, Dominik Zeller, Fabian Zeller, Lukas Reinhardt, Lukas Dittmann, Paul Weber, Peter Volpert, Philipp Koberstein, Valentin Göbel, Manuel Seufert, Lukas Steigerwald, Stephan Schreihanz - Mittelfeld: Christoph Mützel, Jan Schreihanz, Ludwig Kleinhenz, Philipp Lutz, Fabian Düsterwald, Felix Thoma, Roland Fischlein, Andreas Henning, Jakob Försch, Jannik Biedermann, Marco Düsterwald, Markus Papst, Timo Grosso, Tobias Krause, Vincent Schultheiss, Sebastian Hahn, Julian Försch, Karl-Heinz Thoma, Jonah Beck, Jonas Heim - Angriff: Thomas Aulbach, Andreas Mebert, Berkhan Akhan, David Waters, Fabian Dybowski, Philipp Hölzer, Johannes Gebauer, Marcel Schneider, Marco Lutz, Vitali Keil, Nils Schöbel, Selim Neuland, Valentin Schleicher, Sido Siwar, Steffen Zeitz, Fabian Tretter.

Trainer: Jörg Albert (neu) - Ziel: gesicherter Platz im oberen Tabellendrittel - Meistertipp: SV Machtilshausen.

SG Hammelburg I/Fuchsstadt II

Zugänge: Markus Kirchner (SC Diebach), Tim Lindenau (BSC Lauter), Marius Müller (Spfr. Derkum-Hausweiler-Ottenheim), Jerome Beinicke (TSV Kerspleben), Paul Pollentzke (FC Untererthal) - Abgänge: Denis Smirnow (FC Westheim).

Tor: Sven Schaupp, Simon Finke, Christian Saak - Abwehr: Ralf Adelsbach, Daniel Böhm, Immanuel Giesewetter, David Gomer, Daniel Kazaev, Denis Önal, Moritz Reichelt, Luca Pfülb, Marcus Schaupp, Richard Stolper, Fabian Lieb, Noah Weißenberger - Mittelfeld: Mike Ludewig, William Schnellbach, Paul Pollentzke, Marius Müller, Markus Kirchner, Pedro da Silva, David da Silva, Stefan Graser, Dennis Schmidt, Laurenz Hartmann, Fabio Hugo, Max Petrunin, Jerome Beinicke - Angriff: Andy Möck, Tim Lindenau, Dimi Glykos, Robert Ritter, Tobias Wlimzig, Liviu Bidilici, Christian Saak.

Trainerduo: Markus Kirchner, Enrico Jopp (beide neu) - Ziel: unter die ersten Drei - Meistertipp: SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth.

SV Machtilshausen

Zugänge: Artur Sibert (SV Ramsthal) - Abgänge: keine.

Tor: Fabian Hollmeyer, Manuel Schmidt - Abwehr: Christoph Eckert, Mario Kamm, Lukas Koch, Tobias Koch, Julian Kramer, Philipp Saum, Andreas Schmidt, Sebastian Schnabel, Johannes Zink - Mittelfeld: Niklas Bischof, Julius Horn, Andreas Koch, Valentin Saum, Jörg Schmitt, Julian Schnabel, Artur Sibert, Christian Simon, Xaver Weidinger, Bastian Zier, Christopher Zier, Lukas Zier, Leonhard Zink - Angriff: Maurice Fink, Christian Mützel, Maximilian Schlereth, Markus Schmitt, Santo Schneider.

Trainer: Stefan Pohl (seit 07/2020) - Ziel: oben mitspielen - Meistertipp: SG Oberleichtersbach.

SG Oberbach I/Wildflecken I/Riedenberg II/Bad Brückenau II

Zugänge: Jan Gehrlein, Benjamin Wittke (beide reaktiviert), Marvin Gibian, Nils Tong, Florian Rüttiger, Christian Rüttiger, Lars Schaab (alle eigene Jugend); James Galloway, Uli Weikard (beide SV Römershag),- Abgänge: Tobias Hüther, Peter Lauskan (beide Laufbahn beendet), Benjamin Hackbusch (FC Bad Brückenau).

Tor: Sean Klein, Lars Schaab, Jan Gehrlein - Abwehr: Dominik Bauer, Stefan Bühner, Yannik Dorn, Jonas Gerhard, Felix Mangold, Benedikt Schumm, Marvin Gibian, Florian Rüttiger, James Galloway, Uli Weikard - Mittelfeld: Leon Benkert, Reinhard Bramowski, Christian Hergenröder, Moritz Metz, Andre Rüttiger, Julian Seufert, Tobias Weth, Dominik Cimala, Nils Tong, Christian Rüttiger - Angriff: Christian Dorn, Markus Kirchner, Niklas Martin, Axel Rüttiger, Lorenz Statt, Benjamin Wittke sowie zusätzlich Spieler aus SV Riedenberg und FC Bad Brückenau.

Spielertrainer: James Galloway (seit 2020) - Ziel: Klassenerhalt - Meistertipp: SV Machtilshausen, SG Oberleichtersbach.

SG Obereschenbach/Morlesau

Zugänge: Philipp Gunderlach (TSV Gauaschach) - Abgänge: keine.

Tor: Florian Fischer, Marco Gehring, Matthias Möhres - Abwehr: Matthias Schumm, Andreas Altmann, Andreas Schleyer, Florian Holzinger, Jan Proese, Luca Meder, Marius Reith, Stefan Hahn, Simon Reuter, Christian Vogel - Mittelfeld: Adrian Voigt, David Reuter, Philipp Halbritter, Benedikt Meder, Florian Graf, Jonas Schulz, Jonas Doschko, Julian Meder, Julius Günther, Lukas Meder, Joachim Rügemer, Nico Hummel - Angriff: Michael Schumm, Philipp Gunderlach, Andreas Graf, Lukas Graf, Manuel Doschko.

Trainer: Bernd Heid (seit 2019) - Ziel: verletzungsfreie Saison, oben mitspielen - Meistertipp: SG Oberleichtersbach/Modlos.

SG Oberleichtersbach/Modlos

Zugänge: Jacob Schaab (FSV Schönderling), Julian Fuß (SV Riedenberg) - Abgänge: Oskar Müller (SV Detter-Weißenbach), Daniel Wittmann (Laufbahn beendet).

Tor: Niklas Geppert, Marcel Kriebsch, Sandro Fell - Abwehr: Frank Brückner, Benedikt Geppert, Niklas Beck, Philipp Klug, Maximilian Schmitt, Andreas Helfrich, Kilian Schmäling, Peter Schmäling, Dominik Straub, Christian Wiesner, Lukas Behling, Markus Rubi, Robin Schiffler, Sebastian Vogt - Mittelfeld: René Lormehs, Julian Enders, Yannik Enders, Marius Enders, Lukas Fröhlich, Christoph Ditzel, Joschka Eberlein, Dominik Wiesner-Marx, Felix Schüßler, Alexander Heinz, Tobias Frischat, Jacob Schaab, Julian Fuß, Lukas Schreiner, Simon Zeier, Fabian Heilmann, Maximilian Knüttel, Fabian Kubata, Jan Enders - Angriff: Florian Friebel, Simon Wittmann, Tobias Romeis, Tizian Zeier, Linus Reim, Jonas Schulz-Stellmacher, Jakob Leitsch, Moritz Leitsch, Tobias Klaus, Tobias Bassiener, Florian Müller, Philipp Frenzel.

Trainer: Robert Günther (neu) - Ziel: Aufstieg - Meistertipp: keine Angabe.

SG Oehrberg/Stralsbach/Geroda

Zugänge: Jannik Sell, Robin Schneider, Luca Ringelmann, Paul Mathes, Elija Kleine (alle eigene Jugend) - Abgänge: Simon Schleicher (TSV Reiterswiesen), Simon Hammer (FC Reichenbach), Daniel Kessler (TSV Wollbach), Felix Hagl (DJK Schlimpfhof).

Tor: Niklas Schneider, Jonathan Wehner - Abwehr: Daniel Heck, Matthias Heck, Felix Knauer, Niklas Langendörfer, Jannik Sell, Frederik Sieg - Mittelfeld: Paul Mathes, Justus Quast, Nico Ringelmann, Alexander Schleicher, Robin Schneider, Tim Schoch, Luis Wenzel, Philip Wenzel, Johannes Wirth, Joachim Psiuk, Elija Kleine - Angriff: Max Baumgart, Felix Markart, Luca Ringelmann.

Trainer: Peter Mammitzsch (seit 02/2020) - Ziel: sicheres Mittelfeld - Meistertipp: SV Machtilshausen, SG Oberleichtersbach.

SV Römershag

Zugänge: Julian Schwab, Johannes Meixner, Frank Liebhardt, Daniel Bengart, Max Bengart, Adam Saak (alle FC Bad Brückenau), Joshua Maimona, Sami Bouhajra, Paramveer Singh, Enes Celik (alle SG Barockstadt Fulda), Lukas Gombarek (SV Wildflecken), Tizian Strebel (SV Zeitlofs), Tim Schlereth (DJK Oehrberg), Jan-Niklas Ebert (TSV Maßbach), Timo Dobritz, Leon Kaib, Luca Schneider, Luis Illichmann (alle eigene Jugend) - Abgänge: keine.

Tor: Dennis Ankert, Julian Schwab - Abwehr: Johannes Meixner, Enes Celik, Stefan Schönstein, Alexander Mametov, Timo Dobritz, Viktor Ermisch, Joshua Maimona, Lukas Gombarek, Damian Reichardt, Daniel Mun - Mittelfeld: Georg Schwarz, Tizian Strebel, Sami Bouhajra, Konstantin Melser, Pascal Ziegler, Alexander Panov, Michael Kuhn, Heiko Heller, Manuel Taylor, Vitali Prokofiev, Marius Sitte, Leon Kaib, Frank Liebhardt, Max Bengart, Mario Will, Pascal Sellner, Toni Breitenbach, Luca Schneider, Luis Illichmann, Tim Schlereth, Adam Saak - Angriff: Daniel Bengart, Paramveer Singh, Max Huppmann, Nino Ruprecht, Jan-Niklas Ebert, Ugis Rengards.

Trainer: Andreas Ermisch (neu) - Ziel: Platz im Mittelfeld - Meistertipp: SG Oberleichtersbach/Modlos.

SG Schondra II/Breitenbach/Schönderling

Zugänge: Jonas Barthelmes, Nico Plobner, Frederik Schumm, Enrico Wehner (alle eigene Jugend) - Abgänge: keine.

Tor: Manuel Müller, Marius Müller, Frederik Schumm, Niklas Fischer - Abwehr: Christoph Barthelmes, Daniel Dietz, Carsten Leitsch, Kevin Klüber, Luca Rüttger, Marcel Schöppach, Luca Vogler - Mittelfeld: Jonas Barthelmes, Moritz Feuerstein, Marius Fischer, Markus Heil, Stefan Heil, Daniel Kleinhenz, Timm Manger, Max Merkle, Maximilian Muth, Nico Plobner, Michael Remling, Jonas Schmitt, Nico Schneider, Fabian Schroll, Jonas Schroll, Moritz Schroll, Benedikt Schuhmann, Marc Schuhmann, Justus Walther - Angriff: Jonas Jehn, Timo Schneider.

Spielertrainerduo: Timo Schneider, Moritz Schroll (neu) - Ziel: Klassenerhalt - Meistertipp: SG Oberleichtersbach/Modlos.

TSV Volkers

Zugänge: Leon Krug (DJK Schondra) - Abgänge: keine.

Tor: Matthias Brust - Abwehr: Andreas Brust, Markus Brust, Michael Brust, Patrick Ehrensberger, Nico Ipek, Timo Ipek, Tom Kötzner, Leon Krug, Manuel Zeitz - Mittelfeld: Daniel Eirich, Edwin Eirich, Deniz Ipek, Jan Marberg, Louis Messerer, Fabian Schneider, Yevhenii Stoianov, David Vogler, Boris Vukelic, Marko Wolf - Angriff: Yannick Eichholz, Alin Ionita, Anton Kabashi, Kevin Karg, Daniel Kuznetzow, Kevin Tris.

Spielertrainer: Marko Wolf (seit 02/2020) - Ziel: keine Angabe - Meistertipp: keine Angabe.

TV Jahn Winkels

Zugänge: Salim Sow (TSV Münnerstadt), Fabian Böhm (FC Westheim), Kai Maurer (SC Schwarzach), Manea Madalin (unbekannt) - Abgänge: keine.

Tor: Lukas Nöth, Sergej Bilman, Bastian Bäumler - Abwehr: Wenjamin Engelage, Kai Maurer, Maxi Maier, Eduard Baster, Alwin Böse, Sergej Eckstein, Andreas Bilmann, Hadi Kabba, Fabian Mast, Shafi Nazari, Tim Schmidt, Boris Wölk-Mann - Mittelfeld: Al Ali Bashar, Fabian Böhm, Christian James, Florian Kmeth, Mahsun Kurt, Johannes Maerle, Hasan Karimi, Thomas Widmann, Andrej Rasvalaev, Aleksey Razvaliaev, Sergej Sinovev - Angriff: Paul Engelage, Gregory Engelage, Felix Mast, Michael Böse, Manea Madalin, Salim Sow, Dmitry Antonov, Salvador Kirmsse.

Trainer: Jan Mast (seit 2018) - Ziel: oberes Drittel mit ordentlichem Saisonabschluss - Meistertipp: keine Angabe.

A-Klasse Rhön 2

SpVgg Althausen-Aub

Zugänge: Moritz Albert (TSV Bad Königshofen) - Abgänge: keine.

Tor: Florian Arrighy, Christoph Weber - Abwehr: Timo Zeitz, Maximilian Kuhn, Simon Beer, Klaus Bauer, Julian Fleckstein - Mittelfeld: Johannes Arrighy, Stefan Düring, Jan Schneider, Christopher Jundel, Lukas Seufert, Moritz Albert, Florian Lorenz - Angriff: Kilian Kuhn, Julian Kuhn, Dietmar Kuhn, Philip Ruck.

Spielertrainer: Kilian Kuhn (seit 2017) - Ziel: Klasse halten - Meistertipp: TSVgg Hausen.

SG Arnshausen II/Reiterswiesen II/Bad Kissingen III

Zugänge: Leon Nikqi, Sangare Ibrahim, Leon Eschenbacher, Dario Holland, Jonas Körner, Jonathan Heiler, Louis Höchemer, Sokol Dobra, Alexander Brakk, Jonas Lang, Marius Meinck (alle eigene Jugend), Luis Brunner, Christian Renninger, Marcel Walter, Marco Kiesel (alle Wiedereinsteiger), Hüseyin Colak (RSV Unterschleichach), Simon Schleicher (SV DJK Oehrberg) - Abgänge: Marco Schmitt (TSV Rothhausen/Thundorf), Stefan Krauß (TSV Euerdorf), Tobias Vogel (Laufbahn beendet).

Tor: Daniel Jermaschew, Efstathios Katsimpras - Abwehr: Jonas Bayer, Leon Eschenbacher, Felix Franz, Dominik Bieber, Jonas Körner, Christian Kiesel, Tobias Windberg, Constantin Kleinhenz, Fabian Bergermann, Jonathan Heiler, Moritz Kugler, Lucas Aguero Leguiza, Jonas Eschenbacher, Louis Höchemer, Frank Schmitt, Damian Smeja - Mittelfeld: Marcel Röder, Fabian Renninger, David Zimmermann, Marcel Walter, Sokol Dobra, Luis Brunner, Alexander Brakk, Sven Kleinhenz, Mitchel Römmelt, Christian Schmitt, Jonas Lang, Leon Niqui, Julian Wolter, Marco Kiesel, Marius Meinck, Mahmud Hassani, Frederik Seufert, Hüseyin Colak, Sangare Ibrahim - Angriff: Johannes Friedrich, Marlon Schwientek, Tobias Wedler, Henrik Diener, Tobias Ehrenberg, Dario Holland, Christian Renninger, Christoph Rustler.

Trainerduo: Christian Kiesel, Patrick Seufert (seit 2021) - Ziel: Klassenerhalt - Meistertipp: TSV Rothhausen/Thundorf.

SG Bad Bocklet/Aschach

Zugänge: Lukas Schultes (SV Rödelmaier), Justin Lange (FC Eltingshausen), Kevin Kraus, Jakob Lorz (beide eigene Jugend) - Abgänge: keine.

Tor: Jonas Götz, Christian Back - Abwehr: Pascal Markart, Bastian Wende, Kai Markard, Lukas Schultes, Marco Bocklet, Mehrdad Birak, Nico Blasek, Patrick Kraus, Tobias Kiesel, Pascal Kraus, Benedikt Lorz, Kevin Kraus - Mittelfeld: Fabian Götz, Stefan Weingart, Sandro Wegmann, Erick Henrichs, Mauricio Beck, Nicklas Kubyschta, Tristan Schmid, Justin Lange, Jakob Lorz - Angriff: Jens Mammitzsch, Jan Blasek, Luis Sandwall, Salieu Bah.

Spielertrainer: Jens Mammitzsch (seit 2020) - Ziel: Klassenerhalt - Meistertipp: TSV Rothhausen/Thundorf.

SG Burglauer I/Reichenbach II/Windheim I

Zugänge: Niklas Zimmermann (VfR Stadt Bischofsheim), Simon Hammer (SG Geroda/Stralsbach/Oehrberg), Jacek Chaladyn (FC WMP Lauertal), Marcel Erhard (DJK Waldberg), David Fringes (TSV Althausen/Neunkirchen) - Abgänge: Moritz Wichmann (unbekannt).

Kader: Luis Bach, Benjamin Back, Christian Back, Jan Back, Konstantin Back, Martin Back, Stefan Thorsten Bauer, Jonas Beck, Julian Beck, Oliver Beck, Sebastian Beck, Michael Biebrich, David Blum, Jonas Bötsch, Julian Bötsch, Frederic Bötsch, Sven Bötsch, Jacek Chaladyn, Shariq Chaudry, Moritz Dieterle, David Dietz, Marcel Erhard, Markus Erhard, Florian Frank, David Fringes, Kevin Geheeb, Felix Götz, Maximilian Götz, Raphael Grabmeier, Martin Greb, Markus Grebe, Simon Hammer, Felix Haub, Daniel Hein, Joachim Hein, Julian Hergenröther, Patrick Hergenröther, Christoph Hillenbrand, Jonas Hillenbrand, Nico Hillenbrand, Simon Hillenbrand, Alexander Jakel, Andreas Jurke, Henri Katzenberger, Johannes Katzenberger, Luca Katzenberger, Murat Keskin, Chris Kraus, Yannick Kriener, Benjamin Kühner, Christian Kühnlein, Patrick Kunze, Rene Langer, Andreas Liebst, Sebastian Lutz, Marco Mangold, Nico Maurer, Christian Nöth, Felix Nöth, Steffen Nöth, Christian Pickel, Michael Raschert, Frederik Reichert, Julian Reichert, Luca Reininger, Luis Reininger, Dominik Reiter, Adrian Reitner, Marcel Reitner, Eric Reß, Bastian Roßmann, Jannik Schäfer, Matthias Schlembach, Patrick Schmidtke, Andre Schmitt, Clemens Schmitt, Jan Schneider, Pascal Schöfer, Alexander Schreiner, Mengstab Semere, Fabian Seuberling, Manuel Seuberling, Björn Seufert, Dominik Seufert, Florian Seufert, Andreas Steiger, Markus Straub, Miquel Vera Ventura, Andreas Volkmuth, Daniel Wehner, Dominik Wehner, Patrick Wehner, Markus Weisenseel, Stefan Wiener, Nico Ziegler, Niklas Zimmermann.

Spielertrainer: Marco Mangold (seit 11/2019) - Ziel: Platz 3 bis 6 - Meistertipp: SG Sulzfeld/Merkershausen.

SG Eltingshausen I/Rottershausen II

Zugänge: keine - Abgänge: keine.

Tor: Sedrick Rotter, Johannes Hein, Michael Röder, Hergen Vollert - Abwehr: Peter Werner, Andre Seufert, Nico Wilm, Christian Stefan, Benedikt Will, Marius Will, Konstantin Seufert, Moritz Stahl, Luca Wilm, Marco Seufert, Robin Wilm, Johannes Kanz, Jonas Wetterich, Michael Neeb, Christian Ament, Arne Moritz, Rene Greiner - Mittelfeld: Maximilian Seufert, Frank Seufert, Nicolas Loibersbeck, Fabian May, Fabio Erhard, Luca Greubel, Alexander Hirt, Pascal Metzler, Andre Karch, Martin Schmitt, Louis König, Thomas Werner, Fabian Kuhn, Felix Metzler, Christian Drescher, Rene Wasmuß, Sandro Parente, Paul Müller - Angriff: Julian Göller, Christoph Helfrich, Alexander Schott.

Trainer: Michael Moritz (seit 2019) - Ziel: Klassenerhalt - Meistertipp: SG Großwenkheim I/Münnerstadt II.

SG Großwenkheim I/Münnerstadt II

Zugänge: Moritz Rittelmeier (TSV Nüdlingen), Kilian Back, Benedikt Back (beide eigene Jugend) - Abgänge: Johannes Freibott (SpVgg Althausen-Aub).

Tor: Jonas Warthemann, Kai Heusinger, Lukas Seit, Lorenz Büttner - Abwehr: Daniel Vielwerth, Markus Lenhart, Louis Katzenberger, Peter Reuß, Max Pfennig, Moritz Rittelmeier, Alexander Schuhmann, Philipp Geßner, Philipp Hein, Julian Saal, Frank Dölling, Bachir Balde, Adrian Füller, Julian Wolf, Umaru Juff, Vitus Mangold, Florian Schmucker, Christian Ziegler - Mittelfeld: Leo Pfennig, Dominik Härter, Sebastian Härter, Jonas Back, Jonas Glückert, Niklas Erhart, Benedikt Back, Shabeer Attayi, Konstantin Stäblein, Kilian Lochner, Kilian Back, Morteza Ansari, Oliver Gissler, Xaver Geßner, Matthias Mäckler, Patrick Röhlich, Patrick Schmitt, Michael Schunk - Angriff: Benedikt Zadel, Sullaiman Warritay, Mahdi Maleiki, André Then, Abdel Alhussein, Sascha Balling, Philipp Elting, Emanuel Neundorf, Michael Freibott, Elefterios Sawwidis, Jonathan Ziegler.

Spielertrainer: Frank Dölling (seit 2019) - Ziel: Platz 5 bis 8 - Meistertipp: TSV Rothhausen/Thundorf.

TSVgg Hausen

Zugänge: keine - Abgänge: keine.

Tor: Christian Lakke, Kilian Schlereth, Phillip Albert - Abwehr: Sebastian Noak, Jonah Liehr, Patrick Fichte, Tim Dittrich - Mittelfeld: Tobias Burigk, Eray Cadiroglu, Eyob Mekonnen, Felix Nöth, Christopher Martin, Fabian Löffler, Timo Ankenbrand, Marvin Kiesel - Angriff: Domenico Zito, David Fleischmann.

Spielertrainer: Eray Cadiroglu (neu) - Ziel: Aufstieg - Meistertipp: SG Sulzfeld/Merkershausen.

FSV Hohenroth

Zugänge: Luis Hahn (eigene Jugend) - Abgänge: keine.

Tor: Andre Härder, Corin Oswald, Karsten Weisenseel - Abwehr: Tobias Then, Florian Molitor, Jakob Roßhirt, Tobias Kaiser, Johannes Then, Andreas Michaelis - Mittelfeld: Oliver Kirchner, Luis Hahn, Waldemar Reich, Marius Reubelt, Fabian Roßhirt, Steffen Schumann, Jonas Simon, Dino Straub, Pascal Straub, Ronny Otto - Angriff: Kai Feder, Richard Gebel, Pascal Härtnagel.

Trainer: Horst Menninger (seit 2019) - Ziel: oben mitspielen - Meistertipp: keine Angabe.

SG Niederlauer I/Strahlungen II

Zugänge: Felix Nöth, Julius Hümpfner, Julian Kirch, Hannes Korb, Maximilina Krzok, Ben Werner, Julius Zinn, Leon Fietz, Nico Back, Linus Rössler (alle eigene Jugend) - Abgänge: Fabian Mellenthin, Steffen Hein, Daniel Derleder (alle Laufbahn beendet), Maximilian Bömmel, Jonas Trägner (beide Wegzug).

Tor: Thomas Brückner, Albrecht Back, Maximilian Prottengeier - Abwehr: Fabian Bischof, Matthias Hümpfner, Stefan Katzenberger, Robert Pfeffermann, Janik Vierheilig, Dominik Balling, Marius Braun, Maximilian Greiner - Mittelfeld: Michael Becker, Andre Hartlieb, Manuel Hein, Sebastian Hein, Lukas Knaier, Jan Müller, Markus Reiher, Florian Schmitt, Sebastian Tomm, Janik Sluzar, Konstantin Samojlov, Daniel Schrainer, Kirill Samojlov, Timo Weisenseel, Marvin Schölzke, Felix Hochrein - Angriff: Erik Hach, Christopher Lumpe, Dominik Mauer, Adel Nahdi, Leon Pochert, Manuel Wolf, Dominik Beck, Arton Murturi, Florian Mattausch.

Trainer: Meghdad Salehan (neu) - Ziel: keine Angabe - Meistertipp: SG Sulzfeld/Merkershausen.

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen II

Zugänge: Steffen Faulstich (FT Schweinfurt), Kevin Erhard (TSV Aubstadt/Jugend), Paul Groß (unbekannt), David Schad (SpVgg Hambach) - Abgänge: Andre Keuser (FT Schweinfurt).

Tor: Florian Erhard, Benno Hobelsberger, Nico Weiermüller - Abwehr: Jan Fischer, Daniel Fischer, Max Oppel, Tobias Pfeffermann; Rene Erhard, Jochen Faulstich, Markus Wetterich - Mittelfeld: Justin Böhm, Kevin Erhard, Steffen Faulstich, Kevin Rudloff, Marcel Döll, Pascal Görner - Angriff: Fabian Hahn, Moritz Weiermüller, Manuel Kuhn, David Schad.

Spielertrainer: David Schad (neu) - Ziel: Top 5 - Meistertipp: TSV Rothhausen/ Thundorf, TSVgg Hausen.

TSV Rothhausen/Thundorf

Zugänge: Stefan Denner, Lars Wahl (beide WMP Lauertal), Marco Schmitt (TSV Reiterswiesen) - Abgänge: keine.

Tor: Tobias Geier - Abwehr: Manuel Saal, Marco Schmitt, Lukas Göbel, Michael Weigand, Nicolas Klopf, Jens Wagner, Manuel Schmitt - Mittelfeld: Bastian Schmitt, Steffen Fleckstein, Simon Meister, Andre Wackenreuter, Rene Weimann, Markus Röß, Philipp Klopf, Lars Wahl, Jakob Roth, Rene Saal, Stefan Heim - Angriff: Jan Schubert, Stefan Denner, Andre Schmitt.

Spielertrainerduo: Stefan Denner, Co-Trainer: Marco Schmitt (beide neu) - Ziel: erstes Tabellendrittel - Meistertipp: SG Sulzfeld/Merkershausen.

SpVgg Sulzdorf

Zugänge: Aaron Lotspeich (SV Frankenheim), Luke Harth (TSV Großbardorf/Jugend), Uwe Seidling (Spfr. Herbstadt), Johannes Sturdza, Max Dümpert, Max Börger, Tim Schneider (alle eigene Jugend) - Abgänge: Abbas Heydari (TSV Burgpreppach), Rene Kielmeyer (SV Hafenpreppach), Daniel Shahin Fard (unbekannt).

Tor: Lucas Guthardt, Johannes Sturdza - Abwehr: Simon Büschelberger, Alexander Klopf, Adrian Kriegsmann, Felix Schilling, Frank Harth, Stefan Reh, Jonas Reinhart, Florian Ebert, Sebastian Schmidt, Peter Schmidt, Dominik Schmitt, Uwe Seidling - Mittelfeld/Angriff: David Büschelberger, Carsten Eckart, Tim Albert, Max Dümpert, Fabian Eschenbach, Luke Harth, Felix Scheider, Matteo Wolf, Aaron Lotspeich, Stefan Matz, Dominik Müller, Florian Reh, Kevin Scheider, René Scheider, Kevin Schmidt, Tim Schneider, Simon Schubert, Johannes Schwab, Kevin Skupin, Michael Warmuth, Christoph Wasser, Sebastian Wasser, Silas Weißberg, Lukas Kehl, Karl-Heinz Götz, Jens Fischer, Jonas Dellert, Max Börger, Rene Bönisch.

Spielertrainerduo: David Büschelberger/Carsten Eckart (seit 2018) - Ziel: oberes Tabellendrittel - Meistertipp: SG Sulzfeld/Merkershausen

.

SG Sulzfeld/Merkershausen

Zugänge: Yannik Bichlmaier (ASV Neumarkt), Rene Dümling (TSV Großbardorf), Pascal Rützel (FC Eibstadt) - Abgänge: Timo Helmer (TSV Bad Königshofen).

Tor: David Appel, Marc Kessler, Dominik Streit - Abwehr: Christian Angermüller, Henrik Bauer, Kevin Behr, Christoph Büttner, Christoph Deublein, Torsten Fenzlein, Jens Leuthäuser, Nick Philipp, Kevin Reuß, Frank Rudloff, Jacob Rothaug, Nils Schmitt, Stefan Schmitt, Heiko Streit - Mittelfeld: Benedikt Bauer, Daniel Betz, Michael Betz, Yannik Bichlmaier, Daniel Dümpert, Benjamin Dümling, Rene Dümling, Julius Ehrhardt, Lukas Gernert, Christian Kalke, Louis Meder, Erik Philipp, Christoph Pohl, Pascal Rützel, Simon Schmidt, Philipp Schneider, Martin Seufert, Nico Wirsing - Angriff: Sebastian Betz, Thomas Grob, Bryan Hadcan, Patrick Herchet, Udo Höfling, Ludwig Rothaug, Leon Schmitt, Andre Zell.

Trainer: Jochen Kreß (neu) - Ziel: Unter die Top-2 - Meistertipp: TSV Rothhausen/Thundorf.