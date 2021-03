Also starten wir an dieser Stelle einen Erklärungsversuch, in welchem Umfang Sport in diesen Tagen betrieben werden darf. Und weisen vornweg darauf hin, dass vor allem Fußballer bei all den Vorgaben dringend auch das Kleingedruckte lesen müssen. Warum? Weil wir gelernt haben, dass Sport und Wettkampf zwei paar Stiefel sind, mit denen wir durch diese Pandemie waten.

Weil Sport laut den Vorgaben des bayerischen Innenministeriums aktuell kontaktfrei sein muss, kann es keine Spiele und damit auch keine Fortsetzung des Ligenbetriebs geben. Ein Trainingsbetrieb ist sehr wohl möglich - kontaktfrei halt, also beispielsweise ohne Zweikämpfe. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass zumindest Personen desselben Hausstands auch mit Kontakt kicken dürften. Brüder dürften sich also gegenseitig umgrätschen, Kumpels nicht. Sofern er sich auf die "Anleitung" beschränkt, ist der Übungsleiter übrigens nicht auf die Höchstgrenzen für Gruppen anzurechnen. Diese wiederum sind abhängig von den Inzidenzwerten.

In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wird, ist nur kontaktfreier Sport mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie einer haushaltsfremden Person (Kinder unter 14 nicht mitgerechnet) erlaubt.

In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, ist nur kontaktfreier Sport mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie einer haushaltsfremden Person - maximal fünf Personen - (Kinder unter 14 nicht mitgerechnet) sowie zusätzlich unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt.

Und in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 50 nicht überschritten wird, ist nur kontaktfreier Sport in Gruppen bis zu zehn Personen oder unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt.

Dabei dürfen ausschließlich die Sportflächen unter freiem Himmel betrieben und genutzt werden. Die Nutzung von WC-Anlagen ist möglich. Umkleiden, Duschen und sonstige Gemeinschaftsräume dürfen dagegen nicht genutzt werden. Für die Öffnungsschritte ab dem 8. März ist für den Breitensportbetrieb noch kein zusätzliches oder neues Hygienekonzept zwingend erforderlich, erst für die weiteren (geplanten) Öffnungsschritte ab 22. März 2021.