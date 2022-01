Er hatte es vor der Saison angekündigt, nun packt Marian Epple seine Sporttasche und verlässt die Hammelburg Volleys. Zumindest vorerst. "Marian hatte uns vor der Saison gesagt, dass er nur bis Ende Dezember bei uns bleiben kann, weil er dann beruflich von Oerlenbach in die Nähe von Köln versetzt wird", sagt Teammanager Olly Wendt, der bei Epples letztem Heimspiel gegen Leipzig die passenden Worte zur Verabschiedung fand: "Mit Marian verlässt uns nicht nur ein ausgezeichneter Bundesligaspieler, sondern vor allem auch ein toller Mensch."

Epple, der derzeit eine Ausbildung bei der Bundespolizei absolviert, war in der Sommerpause zu den Volleys gestoßen und hatte sich sofort wohl gefühlt: "Dank meiner tollen Mitspieler und dem Trainerteam, habe ich mich von Tag eins an zu hundert Prozent integriert gefühlt und blicke deshalb auch nur positiv auf die letzten Monate zurück", sagt der 22-Jährige, der sich als aktuell Tabellenzweiter der 2. Bundesliga Süd verabschiedet.

In den Dienst der Mannschaft gestellt

Epple, der eigentlich als Außen-Annahmespieler verpflichtet wurde, stellte sich von Beginn an in den Dienst der Mannschaft, und als Libero Lukas Greinwald für den Saisonstart ausfiel, schlüpfte Hammelburgs Nummer 3 in das andersfarbige Trikot des Abwehrchefs und überzeugte durch seine Annahme- und Abwehrkünste. Erst im späteren Saisonverlauf, durfte er auf der angestammten Position für Offensiv-Power sorgen. "Marian hat mich als Kämpfer und Teamplayer überzeugt. Bei uns konnte er seine Qualitäten als solider Annahmespieler und vielseitiger Angreifer zeigen", sagt TV/DJK-Headcoach Thiago Welter.

Und auch eine goldene MVP-Medaille konnte Epple einheimsen: Die gab es im Spiel gegen Friedrichshafen. Am dortigen Bundesstützpunkt, wo Epples jüngerer Bruder Neo derzeit erfolgreich spielt, lernte Epple einst mit dem Teamkollegen Severin Hauke sein Handwerkszeug. Und am Bodensee will der angehende Bundespolizist in der Rückrunde ein Mini-Comeback feiern. "Zumindest habe ich Thiago gefragt, ob ich bei dem Spiel dabei sein könnte, und er hatte nichts dagegen", freut sich Epple, dessen Pass bis Saisonende bei den Saalestädtern verbleibt. "Marian könnte zu einem Zweitligisten wechseln, für einen unterklassigen Verein hätte Marian eine dreimonatige Sperrfrist", erklärt Teammanager Frank Jansen. Und: "Wir werden sein Trikot noch nicht unter die Hallendecke ziehen, da man sich in der kleinen Volleyballwelt ja immer dreimal sieht. Sollte Marian wieder in die Nähe versetzt werden, weiß er, wo unsere Halle steht."

Trainingspause endet am 4. Januar

Epple zeigt sich dankbar für die kurze, aber intensive Zeit in Hammelburg: "Ein herzliches Dankeschön an all unsere Fans, die uns trotz Corona immer so tatkräftig unterstützt haben. Ein ganz großer Dank geht an das gesamte Organisations-Team mit den Teammanagern Frank und Olly, die hier einen super Job machen und es schaffen, dass immer alle irgendwie glücklich sind."

Die Hammelburg Volleys indes steigen nach zweiwöchiger Weihnachtspause am 4. Januar wieder ins Training ein, um sich auf das Auswärtsspiel am 15. Januar gegen Kriftel vorzubereiten.