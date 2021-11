SG Oberleichtersbach/Modlos II - SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II 6:0 (1:0). Tore: 1:0 Tobias Klaus (16.), 2:0 Tizian Zeier (50.), 3:0 Philip Frenzel (54.), 4:0 Moritz Leitsch (78.), 5:0 Marius Enders (80.), 6:0 Dominik Marx (84.)

Wenig überraschend setzten sich die Hausherren gegen eine von Verletzungen gebeutelte Gäste-Elf durch, die zu Beginn noch ordentlich mithielt, sogar Akzente im Spiel nach vorne setzen konnte. Das erste Gegentor mit der ersten Chance der Gastgeber war laut Gäste-Coach Oliver Hofmann "ein merklicher Dämpfer". Der knappe Rückstand zur Pause hielt freilich alle Optionen bereit. Als die Oberleichtersbacher und Modloser allerdings mit Wiederanpfiff durch Tizian Zeier und Philip Frenzel doppelt nachlegen konnten, war dies die Vorentscheidung. "Danach waren wir nicht mehr zur Gegenwehr fähig”, so Hofmann, der der deutlichen Niederlage nicht zu viel Bedeutung zumessen wollte. "Wir sind froh, wenn wir überhaupt zwölf Mann für den Kader haben.”

SG Euerdorf/Sulzthal II - SG Oerlenbach/Ebenhausen II 2:0 (4:3). Tore: 1:0 Thomas Pfeuffer (13.), 2:0 Stefan Krauß (33.), 3:0 Nicolas Fischer (56.), 4:0 Yannick Geißler (81.), 4:1, 4:2 Moritz Mützel (86., 88.), 4:3 Noe Osorio-Reineke (90-+3.).

Für den neutralen Zuschauer war es eine äußerst unterhaltsame Partie, für Heimtrainer Bastian Knauer ein Experiment das gerade so gut ging. In den ersten 80 Minuten des Spiels sah es danach aus, als wäre die Heimmannschaft der klare Sieger. Bastian Knauer attestierte seiner Mannschaft eine "souveräne Leistung”, welche mit vier Treffern gekrönt wurde, darunter Traumtor von Nicolas Fischer, welcher den Ball aus circa 35 Metern Entfernung ins Tor schlenzte. Aufgrund des deutlichen Vorsprungs wähnte man sich zu früh in Sicherheit. Auch mit dem neuen Personal auf dem Platz blieb der Gastgeber dominant, bis die Gäste aus dem Nichts dreimal zuschlugen, bevor der erlösende Schlusspfiff kam.

Die Spiele im Stenogramm

FC Untererthal II - SV Römershag II 13:0 (8:0). Tore: 1:0 Simon Hereth (3.), 2:0 Kevin Wüscher (6.), 3:0 Simon Hererth (11.), 4:0 Stefan Gerlach (16.), 5:0 Kevin Wüscher (32.), 6:0 Stefan Gerlach (34.), 7:0 Kevin Wüscher (39.), 8:0 Stefan Gerlach (42.), 9:0, 10:0 Kevin Wüscher (48., 54.), 11:0 Stefan Gerlach (57.), 12:0 Jonas Bindrum (87.), 13:0 Daniel Virnekaes (89.).

SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth II - SG Diebach II/Windheim 3:2 (2:2). Tore: 1:0 Karlheinz Thoma (16.), 2:0 Fabian Dybowski (27.), 2:1 Robby Kuhn (28.), 2:2 Alexander Mathes (34.), 3:2 Christoph Mützel (58.).

Die SG Hammelburg II/Fuchsstadt III ist zum Spiel beim SV Garitz II nicht angetreten.

SV Aura II/Wittershausen/Albertshausen - SG Waldberg/Stangenroth II 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Sebastian Zink (17., 87.).

TSV Wollbach II - SG Windheim II/Burglauer II/Reichenbach III 2:0. Tore: 1:0 Philipp Kirchner (28.), 2:0 Maximilian Rottenberger (55.).

Die TSVgg Hausen II ist zum Spiel bei der SG Premich/Langenleiten nicht angetreten.

SV Ramsthal II - SG Bad Bocklet/Aschach II 10:1 (6:0.). Tore: 1:0 Kevin Kraus (13., Eigentor), 2:0 Philipp Schmitt (16.), 3:0 Nico Morper (23.), 4:0 Fabian Meindl (25.), 5:0 Florian Hahn (33.), 6:0 Bastian Baldauf (40.), 7:0 Florian Hahn (52.), 8:0 Fabian Meindl (71.), 9:0 Nico Morper (75.), 9:1 Christian Back(83.), 10:1 Nico Morper (87.).

SG Haard/Nüdlingen II - SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II 2:6 (0:4). Tore: 0:1 Lukas Elbert (10.), 0:2 Dominik Gensch (39.), 0:3 Lukas Elbert (40.), 0:4 Tobias Kirchner (44.), 0:5 Tizian Ziegler (57.), 1:5, 2:5 Tobias Seufert (70., 85.), 2:6 Alexander Gensch (90.)

SG Großwenkheim II/Münnerstadt III - SG Salz/Mühlbach III 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Lennart Brauner (3.), 2:0 Adrian Kiesel (15.), 2:1 Maximilian Wetzel (72.), 3:1 André Then (85.), 4:1 Emanuel Neundorf (89.). Gelb-Rot: Philipp Hein (90.+3, Großwenkheim).

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen III - SG Sulzfeld/Merkershausen II/ Eibstadt II 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Kevin Rudloff (35.), 2:2 Michael Seuberling (42.), 2:1 Thomas Geyer (60.), 2:2 Michael Seuberling (75.).

TSV Rothhausen/Thundorf II - SG WMP Lauertal III 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Felix Klopf (45.), 2:0, 3:0 Fabian Wiener (68., Elfmeter, 81.), 3:1 Maximilian Schüler (83.).

TSV Ettleben/Werneck - SG Gauaschach/Altbessingen II/Büchold II 2:2 (2:2). Tore: 1:0 Felix Martin (26.), 1:1 Jonas Heil (31.), 1:2 Dominik Zeißner (32.), 2:2 Steffen Kehrlein (36.).