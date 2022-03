FC 06 Bad Kissingen - DJK Hirschfeld (Samstag, 14.30 Uhr, in Winkels)

Nach dem erfolgreichen Auftakt beim 3:0 in Thulba steht für den FC 06 Bad Kissingen (4./27) das erste Heimspiel des Jahres an. Gegen die DJK Hirschfeld (9./20) kicken die 06er allerdings nicht im Sportpark, sondern weichen auf den Kunstrasenplatz in Winkels aus. Grund dafür sind die kritischen Rasen-Bedingungen im Sportpark. Dies soll die Schützlinge von Daniel May jedoch nicht daran hindern, den Angriff auf Rang zwei fortzuführen. Der Gegner hat bis dato noch nicht ins Geschehen eingegriffen, die Weichen für die kommende Saison allerdings schon weitreichend gestellt. Da geht man gemeinsam mit Kreisligist TSV Heidenfeld als SG Heidenfeld/Hirschfeld an den Start. Neuer Trainer wird Martin Schendzielorz, der im Moment bekanntlich noch Rhön-Kreisligist WMP Lauertal trainiert. Ehrgeizige Ziele verfolgt auch Bad Kissingens scheidender Spielertrainer, der mit dem Auftritt seiner Truppe in Thulba sehr zufrieden war: "Wir haben unter schwierigen Bedingungen das Derby gewonnen und dabei 'zu Null' gespielt. Es war alles in allem eine gute Teamleistung", sagt Daniel May. In der Hinrunde siegten die Nullsechser nach hartem Kampf und doppelter Unterzahl mit 2:0. Verzichten müssen die Kurstädter weiterhin auf Neuzugang Morteza Ansari (Bänderriss).

TSV Forst - TSV Münnerstadt (Sonntag, 15 Uhr)

Unter ungünstigen Vorzeichen steht der Auftakt des TSV Münnerstadt (2./30) beim TSV Forst (8./22). Ausgerechnet im letzten Test gegen Kreisligist FC WMP Lauertal (4:0) verletzten sich Top-Scorer Simon Snaschel (Knorpelschaden) und Lucas Fleischmann (Kreuzbandriss) schwer und fallen somit für den Rest der Saison aus. Zusammen erzielten die beiden Offensivakteure 23 der 33 Mürschter Tore - eine schwere Hypothek hinsichtlich der Restrunde. "Bis vor zwei Wochen lief alles in der Vorbereitung sehr gut. Jetzt hat es uns leider ziemlich erwischt. Neben den zwei schweren Verletzungen haben wir, wie andere Teams wohl auch, noch mehrere Corona-Fälle. Daher werden wir in Forst wohl auf einige Spieler verzichten müssen", erklärt Co-Trainer Simon Snaschel, sieht trotz der Misere aber auch die Chance für den einen oder anderen Akteur aus dem zweiten Glied. Probleme ganz anderer Art hat der TSV Forst. Als Titelkandidat gestartet, dümpelt das Team von Trainer Roman Glöckner, er macht in der neuen Runde Platz für Ex-Profi Pero Skoric, im Mittelfeld der Tabelle umher, mit nur noch vagen Aussichten auf die Relegation. Änderungen im Kader der Forster gab es im Winter keine. Beste Schützen sind Mohamed Hamdoun und Tim Westerhausen mit acht und sechs Treffern.