FC 06 Bad Kissingen - DJK Altbessingen (Samstag, 16 Uhr)

Zum "Duell der Enttäuschten" kommt es am Samstag im Bad Kissinger Sportpark zwischen dem FC 06 Bad Kissingen (8./29) und der DJK Altbessingen (5./32). Während die Jugendkraftler nach dem 0:4 in Münnerstadt ihre Hoffnungen auf Platz zwei ad acta legen können, setzte der FC 06 seine schwarze Serie gleich doppelt fort. Beim Tabellenzweiten Oberschwarzach unterlag die Truppe von Trainer Daniel May mit 3:5, ehe man 48 Stunden später bei abstiegsbedrohten Bergrheinfeldern mit 1:4 den Kürzeren zog. Es war die vierte Niederlage in Folge, insgesamt sind die Kurstädter seit sechs Spielen sieglos. Für die vor ein paar Wochen noch aussichtsreich im Rennen liegenden 06er droht die Runde zur Enttäuschung zu werden. Ausreden gelten für Daniel May nicht: "Auf Verletzungen, Krankheitsfälle oder Sperren möchte ich die Niederlagen nicht schieben. Wir haben es als Mannschaft abermals nicht geschafft, Führungen wie in Bergrheinfeld oder letzte Woche in Ettleben auszubauen oder mal zu verteidigen." Gegen Altbessingen soll nun der Schalter umgelegt werden. May: "Da wollen wir jetzt eine Kehrtwende erzwingen, um die Saison mit besseren Leistungen zu beenden, als wir sie zuletzt gezeigt haben." Beim Gegner aus Altbessingen dürfte man nicht allzu traurig sein, nach ganz vorne abreißen haben müssen zu lassen, schließlich spielt das Team von Trainer Christian Brauner eine durchaus ansehnliche Saison. Das Hinspiel konnten die 06er, bei denen Abwehr-Routinier Christian Heilmann nach abgelaufener Sperre wieder zurückkehrt, mit 4:2 für sich entscheiden.

FC Thulba - TSV Bergrheinfeld (Samstag, 17 Uhr)

Es ist wohl das allerletzte Strohhälmchen, das der FC Thulba (13./15) noch greifen kann. Will man der Relegation noch irgendwie aus dem Weg gehen, muss gegen den TSV Bergrheinfeld (12./23) ein Sieg her. Das vergangene Wochenende lief für die Frankonen der prekären Situation angepasst. Selbst verliert man unnötig in Rödelmaier (0:1), während die Konkurrenz fleißig gepunktet hat. "Wir haben dort, obwohl wir die Partie mit viel Ballbesitz kontrolliert haben, nicht die nötige Durchschlagskraft in der Offensive gehabt, während der Gegner seine einzige Möglichkeit durch einen perfekten Weitschuss genutzt hat. Letztlich wäre ein Remis gerecht gewesen", so ein enttäuschter FC-Abteilungsleiter Christoph Adrio. Der weiß natürlich auch, dass die Relegation näher rückt: "Bergrheinfeld hat nach den vier Punkten zu Ostern jetzt acht Zähler Vorsprung auf uns. Dies aus den verbleibenden fünf Partien aufzuholen, ist extrem schwer." Zudem meint es auch das Restprogramm mit drei Gegnern aus den Top-5 nicht unbedingt gut mit der Truppe von Trainer Gerald Betz. Adrio: "Wir müssen und werden alles versuchen, gleich jetzt gegen Bergrheinfeld. Denn selbst wenn wir in die Relegation müssen, können wir die Saison ja nicht abschenken, um dann mit einem schlechten Gefühl in die Verlängerung zu gehen." Der TSV Bergrheinfeld hat nach dem Remis gegen Spitzenreiter Dampfach (1:1) und dem Sieg über Bad Kissingen (4:1) einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und könnte mit einem Dreier wie im Hinspiel (2:0) wohl endgültig einen Haken dahinter setzen. Fehlen werden den Frankonen in dieser Partie René Leurer (Sperre), Florian Heim (Urlaub) und wohl auch Fabian Meindl (Muskelprobleme). Dafür rückt Fabio Reuß wieder in den Kader.

DJK Dampfach - TSV Münnerstadt (Sonntag, 15 Uhr)

Die Reise des TSV Münnerstadt (3./42) führt zum unangefochtenen Spitzenreiter DJK Dampfach (1./52). Münnerstadts verletzter Co-Trainer Simon Snaschel: "Dieses Top-Spiel haben sich die Jungs verdient. Auch wenn die Dampfacher zuletzt verwundbar waren, sind sie für mich der klare Favorit. Sie haben eine individuell starke, sehr erfahrene Mannschaft und werden sich die Meisterschaft verdientermaßen nicht mehr nehmen lassen. Im Hinspiel waren wir trotzdem nah dran sie zu ärgern. Das haben wir uns natürlich wieder vorgenommen." Bei der 1:3-Niederlage in der Vorrunde lieferte die Truppe von Trainer Goran Mikolaj dem Tabellenersten einen heißen Kampf und führte gar kurzzeitig durch ein Tor von Lukas Katzenberger. Danach begann der Siegeszug der Mannschaft von Trainer Oliver Kröner, die bis zum Osterwochenende ungeschlagen blieb. Da bekam die Serie erste kleine Kratzer. Erst mit dem 1:1 in Bergrheinfeld und erst recht mit der ersten Saisonniederlage am Ostermontag in Ettleben (0:2). Da verlor man mit Routinier Max Wittchen zudem noch einen wichtigen Akteur durch eine rote Karte. Man darf also durchaus auf eine Überraschung hoffen im Lager des TSV Münnerstadt. Im Kampf um den Relegationsplatz sind drei Teams übrig geblieben. Snaschel: "Natürlich können wir die Tabelle lesen und es ist toll, dass wir immer noch im Rennen um Platz zwei sind. Das hätten uns viele nach dem Verletzungspech im Winter nicht zugetraut. Aber so abgedroschen es klingt, wir versuchen wirklich von Spiel zu Spiel zu schauen." Personell sieht es nicht so rosig aus. Fehlen werden weiter Simon Snaschel, Lucas Fleischmann, Niklas Markart, Jannik Schmittzeh, Leo Pfennig und Janik Markert, während Tobias Kröckel und Niklas Sperlich angeschlagen sind. Zumindest Keeper Patrick Balling ist wieder mit von der Partie.