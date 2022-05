Mit einem klaren 3:0-Erfolg hat die SG Premich/Langenleiten die Vizemeisterschaft in der B-Klasse Rhön 2 gefeiert und sich so die Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation vorzeitig gesichert. Die SG trifft dabei am Mittwoch, 18 Uhr, in Oberthulba auf den FC Untererthal II als Vizemeister der B-1. Spektakulär endete dagegen die Saison für die SG Euerdorf/Sulzthal. Mit einem deutlichen 8:2-Erfolg gegen Waldberg/Stangenroth machte die Heimelf noch ein paar Plätze gut in der Schlussabrechnung. Der Meister und Aufsteiger TSV Wollbach II verabschiedete sich mit einem 3:3-Remis gegen den SV Aura II in die A-Klasse.

In der B-Klasse Rhön 1 stand der FC Untererthal II ebenfalls schon als Tabellenzweiter vor Saisonende fest. Zwar reichte es am vergangen Wochenende bei der SG Gräfendorf nur zu einem 1:1, doch die Viktoria wird beim Match in Oberthulba sicherlich ein anderes Gesicht zeigen. So richtig krachen ließ es die SpVgg Detter-Weißenbach am letzten Spieltag. Mit 7:0 fertigte sie die SG Diebach/Windheim ab. Der Titelträger SG Waldfenster/Lauter kassierte hingegen beim 1:2 gegen die SG Oberleichtersbach II/Modlos II erst die zweite Saisonniederlage. Die Meisterschaft steht ja schon länger fest, der Schmerz wird daher vermutlich erträglich gewesen sein.

B-Klasse Rhön 1

SV Garitz II - SG Hassenbach I/Reith I/Oberthulba II 4:4 (2:2). Tore: 1:0 Andrzej Sadowski (8.), 1:1 Alexander Zülch (31.), 1:2 Jan Schmitt (Elfmeter,34.), 2:2 Max Fehr (45.), 2:3 Mika Straub (60.), 2:4 Jan Schmitt (65.), 3:4 Stefan Gloeckler (73.),4:4 Andrzej Sadowski (83.)

SG Gräfendorf II/Dittlofsroda II/Wartmannsroth II - FC Untererthal II 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Simon Hereth (20.), 1:1 Julian Sell (40.).

SG Waldfenster/Lauter - Oberleichtersbach II/Modlos II (Lauter) 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Patrick Meder (21.), 1:1 Tobias Klaus (41.), 1:2 Moritz Leitsch (55.).

SpVgg Detter-Weißenbach - SC Diebach II/Windheim 7:0 (4:0). Tore: 1:0 Marvin Hägerich (13.), 2:0 Jan Müller (15.), 3:0 Patrick Schumann (19.), 4:0 Jan Müller (31.), 5:0 Elia Karg (78.), 6:0, 7:0 Pascal Hähnlein (83., 87.).

B-Klasse Rhön 2

SV Ramsthal II - SG Premich/Langenleiten 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Simon Weyer (40.), 0:2, 0:3 Kilian Strauß (64., 90.).

SG Euerdorf/Sulzthal II - SG Waldberg/Stangenroth II 8:2 (7:0). Tore: 1:0 Mirko Kaiser (6.), 2:0 Robin Kirschner (15.), 3:0, 4:0 Mario Eberlein (17., Elfmeter, 21.), 5:0 Robin Kirschner (28.), 6:0 Jan Bischoff (31.), 7:0 Thomas Pfeuffer (36.), 8:0 Nicolas Fischer (48.), 8:1 Nick Eckert (68.), 8:2 Marius Hillenbrand (86.).

TSV Wollbach II - SV Aura II 3:3 (1:2). Tore: 1:0 Marco Krapf (10.), 1:1 Paul Öztürk (13.), 1:2 Arkadiusz Porombka (40.), 2:2 Fabian Höper (52., Elfmeter), 2:3 Arkadiusz Porombka (58.), 3:3 Brian Reitelbach (83.).

SG Unter-Oberebersbach I/Steinach II - SG Windheim I/Burglauer II/Reichenbach III 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Chris Kraus (14.), 0:2 David Fringes (57.), 0:3 Chris Kraus (62.). Bes. Vorkommnis: Maximilian Trost (SG Unter-/Oberebersbach) scheitert mit Foulelfmeter an Andreas Volkmuth (25.).

B-Klasse Rhön 4

SG Sulzfeld/Merkershausen II/Eibstadt II - TSV Aubstadt III 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Sebastian Abschütz (18.), 0:2 Nicolaj Weissberg (20.), 0.3 Nico Jung (55.), 0:4 Elias Wachenbrönner (70.).

Die SG Großwenkheim II/Münnerstadt III ist zum Spiel bei der SG Trappstadt II/Gabolshausen-Untereßfeld I/Alsleben I nicht angetreten.

Der FC WMP Lauertal III ist zum Spiel bei der SG Kleinbardorf/Bad Königshofen II nicht angetreten.