DJK Schlimpfhof - SG Waldfenster/Lauter 0:4 (0:0). Tore: 0:1 Leon Füller (41.), 0:2 Stefan Eckert (45.), 0:3 Thomas Eckert (58.), 0:4 Leon Füller (86.).

In drei Spielen hat die SG Waldfenster/Lauter nun schon 25 Tore geschossen und ist nach dem überzeugenden Erfolg bei der DJK Schlimpfhof - gemeinsam mit der Untererthaler Reserve - der Topfavorit auf den Titel in der B-Klasse Rhön 1. Aber geschenkt wurde den Rhönern wahrlich nichts, die durch Daniel Metz, Markus Wehner und Thomas Eckert einige Chancen verballerten, ehe Leon Füller nach der schönen Vorarbeit von Thomas Eckert und Stefan Eckert per Kopf kurz vor der Pause zuschlugen. Nach dem Wechsel hatten die ersatzgeschwächten Gastgeber nichts mehr zuzusetzen, sodass Thomas Eckert per Kopf und erneut Leon Füller problemlos erhöhten. Ein Erfolgserlebnis in Reihen der Gastgeber hatte zumindest Keeper Jonas Müller, der einen Foulelfer von Daniel Metz parierte.

SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II - SG Oberleichtersbach/Modlos II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Alexander Zülch (26.), 2:0 Maximilian Wirth (46.), 3:0 Alexander Zülch (55.).

Sechs Punkte aus vier Spielen reichen der SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II derzeit zum dritten Platz. Eng geht es hinter dem Führungsduo zu, was für diese Saison noch einiges an Spannung verspricht. Das Duell, das im Neun gegen Neun ausgetragen wurde, begann fad, nahm aber mit dem knapp verzogenen Schuss von Steffan Fichtl endlich Fahrt auf. Erst recht, als Alexander Zülch das Heimteam in Führung schoss und auf der Gegenseite ein Oberleichtersbacher das Aluminium in Schwingung versetzte. Irgendwie typisch aus Sicht der Gäste, die bis zum finalen Pfiff ohne Fortune im Abschluss blieben. Maximilian Wirth per Abstauber und erneut Zülch, der von einem Verteidiger "perfekt" angeschossen wurde, trafen zum Endstand.

TSVgg Hausen II - SG Premich/Langenleiten 1:6 (0:1). Tore: 0:1 Moritz Bühner (20.), 0:2 Jonas Halpfer (52.), 0:3 Nico Schulz (56.), 0:4 Raphael Hartmann (63.), 0:5 Nicolas Kirchner (76.), 0:6 Kilian Strauß (78.), 1:6 Marvin Kiesel (86.).

Die SG Premich/Langenleiten hat den Gipfel der B-Klasse 2 erklommen. Die Mannschaft von Trainer Jörg Kirchner ließ in Hausen keine Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlässt. Mit dem 1:0 durch Moritz Bühner - aus 20 Metern unter die Latte - war der Bann gebrochen. Es spielte fortan nur noch der Gast, der aber mit seinen Chancen zu verschwenderisch umging. Das änderte sich in der zweiten Halbzeit grundlegend. "Da haben wir fast nur noch in der Hausener Hälfte gespielt", freute sich SG-Sprecher Julian Ziegler. Die spielerische und läuferische Überlegenheit wurde in eine auch in der Höhe verdiente 6:0-Führung umgemünzt. "Ein Wahnsinnstor", beschrieb Ziegler im Liveticker das 3:0 von Nico Schulz. "Nico nahm den Ball mit der Brust aus der Luft an und knallte das Leder volley unter die Latte. Wunderschön. Tor des Monats." Nicht schön fand er, dass Neun gegen Neun gespielt wurde. "Wir hatten nämlich einen Haufen Spieler dabei."

SG Oerlenbach/Ebenhausen II - SG Euerdorf I/Sulzthal II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Jonas Renninger (55.).

Obwohl die Oerlenbacher und Ebenhäuser in der noch jungen Runde mitunter derbe personellen Probleme haben, blieben sie in den ersten drei Spielen ungeschlagen. Und verloren erstmals, als ausgerechnet einige Akteure aus der spielfreien Kreisklassen-Elf aufliefen. Beim Spiel 9 gegen 9 war erwartungsgemäß viel Platz auf dem Feld, das die Gäste diszipliniert und kampfstark bearbeiteten und sich den Siegtreffer durch Jonas Renninger damit durchaus verdienten. "Dass wir unter diesen Umständen drei Punkte holen, hat mich schon überrascht", gab Gästetrainer Bastian Knauer gerne zu. Kurz vor Schluss rettete Euerdorfs Keeper Martin Herold mit einer tollen Parade die drei Punkte.js/rus

Außerdem spielten

SG Diebach II/Windheim - SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth II 5:3 (3:3). Tore: 1:0 Lukas Veth (15.), 2:0 Robby Kuhn (32.), 2:1 Fabian Reinhart (34.), 2:2 David Waters (36.), 3:2 Daniel Schaub (37.), 3:3 Davis Waters (40.), 4:3, 5:3 Daniel Schaub (54., 78.). Gelb-Rot: Sven Franz (84., Diebach).

SG Hammelburg II/Fuchsstadt III - SV Garitz II 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Heiko Schmitt (9., 87.).

SV Römershag II - FC Untererthal II 0:8 (0:4). Tore: 0:1 Kevin Wüscher (5.), 0:2 Tobias Schneider (15.), 0:3 Daniel Virnekaes (25.), 0:4 Kevin Wüscher (34.), 0:5 Tobias Schneider (50.), 0:6 Markus Herrlein (53.), 0:7, 0:8 Kevin Wüscher (76., 84.).

SG Windheim I/Burglauer II/Reichenbach III - TSV Wollbach II 0:7 (0:1). Tore: 0:1 Brian Reitelbach (15.), 0:2 Alexander Schneider (55., Eigentor), 0:3, 0:4 Silas Wehner (57., 65.), 0:5 Michael Jahns (76.), 0:6 Fabian Höper (81.), 0:7 Julian Rottenberger (87.).

SG Waldberg/Stangenroth II - SG Aura II/Albertshausen/Wittershausen 8:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Fabian Schwab (13., 28.), 3:0, 4:0 Patrick Seufert (43., 46.), 5:0 Fabian Schwab (47.), 6:0 Philipp Kirchner (61.), 7:0 Lukas Faber (79.), 8:0 Sebastian Arnold (82.).

SG Bad Bocklet/Aschach II - SV Ramsthal II 4:8 (2:5). Tore: 1:0 Justin Lange (10.), 1:1 Willi Voss (12.), 1:2 Fabian Willacker (14.), 1:3 Willi Voss (18.), 1:4 Christoph Kraus (20.), 2:4 Sandro Wegmann (29.), 2:5 Fabio Willacker (30.), 2:6 Willi Voss (48.), 3:6 Thomas Kraus (54.), 3:7 Marcel Gabold (63.), 3:8 Fabian Willacker (87.), 4:8 Steffen Kraus (90.).

SG Salz/Mühlbach III - SG Großwenkheim II/Münnerstadt III 1:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Adrian Kiesel (20., 44.), 1:2 Daniel Golz (50.), 1:3 Adrian Kiesel (68.).

SG WMP Lauertal III - TSV Rothhausen/Thundorf II 0:0.

SG Sulzfeld/Merkershausen II/Eibstadt II - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen III 2:4 (0:0). Tore: 0:1 Manuel Kuhn (26.), 0:2 André Rudloff (47.), 1:2 Christian Angermüller (53., Elfmeter), 1:3 Moghtader Salehan (67.), 2:3 Lukas Gernert (73.), 3:3 Moghtader Salehan (84.).