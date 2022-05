Am 9. Mai 2022 startet ein neues DFB-Format mit dem Ziel, den inhaltlichen Austausch der DFB-Stützpunkte mit den Trainerinnen, Trainern und auch den Verantwortlichen in den Vereinen zu intensivieren. Im Zentrum der Auftakt-Veranstaltung beim FC Hammelburg steht der Bolzplatz mit seinen Stärken und wie diese in die Vereinsarbeit integriert werden können. Die bayerischen Trainergemeinschaften (GFTs) unterstützen das gemeinsame Fachsimpeln über die sehr prägnanten Bolzplatz-Erinnerungen vieler Fußballer, indem sie die Anrechnung von Fortbildungsstunden für Inhaber einer Trainerlizenz (C/B) ermöglichen.

Die gebührenfreie Veranstaltung, für die keine Anmeldung erforderlich ist, beginnt mit einem Praxisteil um 18 Uhr. Im Rahmen einer Demotrainingseinheit mit den Spielern und Spielerinnen des DFB-Stützpunktes zeigen die Trainer dabei attraktive Spiel- und Übungsformen zum Thema "Vom Bolzplatz ins Training" auf. Alle Teilnehmer erhalten einen kostenlosen Zugang zur einer Online-Broschüre, in dem alle Trainingsformen sowie weitere interessante Aspekte für ein attraktives und zielgerichtetes Fußballtraining aufgeführt sind.

Dieses Thema zielt auf das Herz vieler (ehemaliger) Fußballer, die ihren Sport am Bolzplatz lieben gelernt haben. Die vielen Vorteile für die Entwicklung und das Fußballlernen sollen gezielt den Weg ins Vereinstraining finden, um eine freudvolle, motivierende und fordernde Atmosphäre für die Ausbildung und die langfristige Bindung der Spielerinnen und Spieler an ihren Verein zu unterstützen.

Kleine Spielflächen mit wenigen Läufen aber vielen Fußballaktionen stets nah am Tor bieten ein fußballspezifisch sehr verdichtetes Spielen. Intensive Spiele gegeneinander wechseln sich am Bolzplatz mit herausfordernden Technikwettbewerben ab, in denen man sich wieder erholen kann. Bis in die höchsten Fußball-Ligen ist das dort entwickelte Können vonnöten.