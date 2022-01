In der Regionalliga Bayern drehte sich das Trainer-Karussell auch während dieser Saison. Memmingen, Pipinsried und Rain/Lech haben ihre Chef-Übungsleiter ausgetauscht. Amtszeit-Spitzenreiter ist Markus Mattes vom VfB Eichstätt mit über 2500 Tagen. Der TSV Aubstadt ist im letzten Jahrzehnt in Sachen Trainer-Verschleiß Spitze oder Schlusslicht - je nach Perspektive. Josef Francic war 3316 Tage lang Chef-Coach. Die TSV-Vorstandschaft hat gute Erfahrungen damit gemacht, dem Trainer den Rücken zu stärken und Ruhe zu bewahren, wenn unruhige Zeiten kamen.

Francic räumte nach neun Jahren und einem Monat (ein Jahr Landesliga, sieben Jahre Bayernliga, ein Jahr Regionalliga) von sich aus den Stuhl, bekam den des Sportdirektors übertragen und wirkte an einem nach außen unspektakulären Doppel-Schachzug bei seiner Nachfolge mit. Erst empfahl er seinen Co-Trainer Victor Kleinhenz (30) vier Wochen nach dessen Einstieg beim TSV auf den Chefposten und ein Jahr später wurde ihm André Betz (39) als kongenialer Partner und Co-Trainer zur Seite gestellt.

Trainer-Duo: der ideale Schachzug

Nach 27 Pflichtspielen darf festgestellt werden: Der Schachzug war nicht nur unspektakulär, er war sogar genial. Die Beiden kommen aus den Nachbardörfern Wartmannsroth und Windheim zwischen Hammelburg und Bad Brückenau, kennen sich seit ihrer Jugendzeit und ticken im Fußball im selben Takt: Bei der Personalführung, Spielanalyse und den Vorstellungen von modernem, erfolgreichem Fußball mit der Balance zwischen Sicherheit und Angriffslust. Kenner der Szene beurteilen ihre Effektivität in der Zusammenarbeit als Duo Trainer/Co-Trainer, wie wenn bei ihnen zwei mal eins nicht zwei ergibt, sondern vier oder fünf.

Beide gehen mit Vertrauen ihren Spielern gegenüber in Vorleistung und wurden im bisherigen Verlauf der Saison dafür reich belohnt. Noch ein offenes Geheimnis verbindet sie: Ihre Freude und Spaß am Fußball sind authentisch und infizieren die Mannschaft. "Ich hatte noch nie so viel Freude am Fußball wie zurzeit", schwört André Betz, "beim Training, beim Spiel oder während der Busfahrten im Kreis der Mannschaft". Christian Mack als Torwart-Trainer und Christoph Freiherr von Andrian-Werburg als Athletik-Trainer arbeiten erfolgreich mit den Torhütern respektive mit verletzten Spielern, als zusätzlicher Co-Trainer ist Christopher Bieber das Bindeglied zur Mannschaft und verantwortlich für die Abläufe im vordersten Drittel.

Der Glaube an die eigene Stärke

"Sie wussten nicht, dass sie gewinnen würden, aber sie haben die ganze Woche über ganz fest daran geglaubt, dass sie es können", verriet Kleinhenz nach dem 3:1-Sieg gegen den Drittligisten Türkgücü München im Toto-Pokal-Viertelfinale. Mit den Erfolgen wuchs das Selbstvertrauen der Mannschaft und jedes einzelnen Spielers. Zu spüren ist das besonders in engen Situationen, in denen sie nicht hektisch reagieren, sondern die Ruhe bewahren und spielerische Lösungen suchen.

In augenfälligem Zusammenhang ist das zu sehen bei der Ergänzung des Kaders durch Neuzugänge vor dieser Runde. Man hatte aus der jüngeren Vergangenheit gelernt, als selbst ehemalige U19-Bundesliga-Spieler sich nicht beim TSV Aubstadt in der Regionalliga durchsetzen konnten. Bei den Neuzugängen wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt. Dominik Weiß (von Türkgücü gekommen) und Vincent Held verließen den TSV ohne ein einziges Spiel bestritten zu haben. Für Keeper André Koob (zum FV Würzburg) kam Julian Schneider (TSV Großbardorf). Ihn warf nach den ersten elf Spielen eine langwierige Schulterverletzung von seinem Stammplatz, auf dem sein Vertreter Lukas Wenzel von der ersten Minute an voll da war.

Von den Neuzugängen machten von Beginn an Leon Heinze (vom TSV Steinbach/Haiger) und Joshua Endres (RW Essen) am auffälligsten auf sich aufmerksam, während Philipp Harlaß (Borussia Dortmund II) und Björn Schönwiesner (vom TSV Großbardorf nach zwei Jahren USA-Aufenthalt) aus Verletzungen kommend sich erst heran kämpfen mussten. Max Schebak hat nach seiner Rückkehr vom FC Sand bei seiner "Liebe auf den zweiten Blick" das Verletzungspech gerade dann wieder eingeholt, als er am nächsten dran war an der Startelf.

Ein Duo sorgt für mehr Bewegung

Am meisten neue Qualität brachten Endres und Heinze in die Mannschaft, aber auch Bewegung. Es gab Spieler, die sich an ihnen hoch zogen und noch einmal einen Entwicklungssprung vollzogen wie etwa Marcel Volkmuth, Michael Dellinger, Steffen Behr, Patrick Hofmann, Leonard Langhans, Timo Pitter oder Ben Müller. Und es gab welche, die nicht schlechter wurden, aber auf Grund der allgemeinen Verbesserung und Vergrößerung des Kaders zu weniger Einsatzzeiten kamen, aber voll da waren, wenn sie rein geworfen wurden. Ingo Feser kam als einziger in allen 23 Spielen zum Einsatz. Chris-Stephan Dierke, Björn Schönwiesner und Philipp Harlaß konnten erst richtig angreifen, als sie ganz fit waren.

Als unantastbare Nummer eins in der Abwehr etablierte sich Tim Hüttl, der Neuzugang aus der Vorsaison. Zwölf Spieler erzielten die insgesamt 43 Tore, die meisten Patrick Hofmann (9), Michael Dellinger (7), Joshua Endres (6) und Christopher Bieber (5). Matchwinner gab es mehrere, wenn man sie an den entscheidenden Toren festmachen will, was Victor Kleinhenz aber nicht gelten lässt. Herausragend waren sehr wohl die vier Treffer von Patrick Hofmann beim 4:1-Heimsieg gegen den FC Pipinsried. "Es tut gut, nach diesen kräftezehrenden viereinhalb Monaten mit 27 Pflichtspielen die Beine mal hochlegen zu können", gesteht Kleinhenz. Während André Betz sich "schon darauf freut, wenn wir uns wieder ins Auto setzen, die 73 Kilometer rüber nach Aubstadt zum Training fahren und die Jungs wieder sehen".

Drei Punkte am grünen Tisch

Mit einem Geschenk in Form von drei Punkten am grünen Tisch hat das neue Jahr für den Fußball-Regionalligisten TSV Aubstadt begonnen. Wie erwartet, wertete das bayerische Sportgericht das Anfang November ausgefallene Heimspiel gegen den TSV 1860 Rosenheim mittlerweile mit 2:0 Toren und drei Punkten für die Aubstädter. Rudi Dümpert