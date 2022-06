TSV Aubstadt - FC Fuchsstadt 4:1 (1:1). Tore: 0:1 Luca Raab (31.), 1:1 Joshua Endres (32.) 2:1 Moritz Gündling (80.), 3:1 Leonard Langhans (81.), 4:1 Max Schebak (86., Foulelfmeter).

Der TSV Aubstadt hat am Samstagnachmittag auch sein drittes Testspiel der Vorbereitung auf die Saison in der Regionalliga Bayern gewonnen. Nach den locker heraus gespielten Erfolgen gegen den FC Geesdorf (8:0) und den TSV Großbardorf (5:0) musste die Mannschaft von Victor Kleinhenz vor 320 Zuschauern gegen den FC Fuchsstadt deutlich mehr schwitzen.

"Das Ergebnis ist okay. Den Auftritt haben wir uns anders vorgestellt", sagte TSV-Trainer Victor Kleinhenz und kritisierte neben der Offensive - "zu wenig explosiv und zu wenige Freilaufbewegungen" - auch die Rückwärtsbewegung seiner Mannen, die "zu viele Kontersituationen zugelassen haben". Das erstaunte auch seinen Gegenüber Martin Halbig: "Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Torchancen bekommen."

Beim Aufbau mitgeholfen

Stunden vorher war Victor Kleinhenz als Erster aus den Reihen des TSV Aubstadt am zwischen seinem Heimatort Wartmannsroth und Völkersleier gelegenen Sportplatz gewesen - und hatte beim Aufbau mitgeholfen. "In so einem kleinen Ort langt man zusammen", sah er das als selbstverständlich an. "Es war definitiv ein besonderes Spiel für mich", sagte Kleinhenz und schmunzelte: "Ich will jetzt aber nicht sagen, dass ich nervös gewesen bin."

Der Verein, die Spielvereinigung Wartmannsroth/Völkersleier, hatte einiges auf die Beine gestellt für das Spiel zwischen der Nummer 1 im Fußballkreis Rhön, dem Regionalligisten TSV Aubstadt, und der Nummer 3, dem FC Fuchsstadt aus der Landesliga. Aperol Spritz, Gin Tonic und alkoholfreien Hugo gab es unter anderem an der Bar: bei 27 Grad oben in der Rhön.

Es herrschte ein klein wenig Volksfest-Atmosphäre - und hinterher gab es ein öffentliches Trainergespräch auf dem grünen Rasen. "Ich bin dem Verein unendlich dankbar dafür, dass ich bei ihm damals meinen ersten Trainerjob übernehmen durfte", sagte da Kleinhenz.

Aubstadt war fast mit voller Kapelle gekommen, lediglich Steffen Behr, Tom Kunert, Björn Schönwiesner und Tim Hüttl fehlten. Bei Fuchsstadt waren unter anderem Steffen und Christoph Schmidt nicht dabei. Die beiden Ex-Aubstädter feierten den Junggesellenabschied ihres älteren Bruders Dennis.

Der FC machte das Beste aus seinen Möglichkeiten, verteidigte vielbeinig und setzte auf Konter. Eine Taktik, die nach etwas mehr als einer halben Stunde aufging: Luca Raab brachte Fuchsstadt in Führung; Yanik Pragmann hatte mustergültig aufgelegt (31.).

Im folgenden Angriff glich Joshua Endres per Lupfer zwar aus (32.), aber Fuchsstadts Trainer Martin Halbig war mehr als einverstanden mit der Präsentation seiner Elf: "Wir haben die Räume eng gemacht und gut dagegen gehalten. Klar ist aber auch, dass man gegen so einen Gegner nicht alles verteidigen kann."

Genau danach sah es derweil über weite Strecken der zweiten Halbzeit aus. Erst in den Schlussminuten gestaltete der TSV Aubstadt das Ergebnis standesgemäß: Moritz Gündling (80.), Leonard Langhans (81.) und Max Schebak (86., Foulelfmeter) erhöhten auf 4:1. "Vielen Dank an euch, dass ihr euch so reingehauen habt. So konnten wir viele Erkenntnisse sammeln", sagte Victor Kleinhenz an seinen Kollegen Martin Halbig gerichtet.

Aubstadt: Wenzel - Heinze (46. Langhans), Köttler, Fippl, Feser - Volkmuth (46. Müller), Trunk - Hofmann (46. Pitter), Weiß (46. Schebak), Endres (46. Rumpel)- Bieber (46. Gündling).

Fuchsstadt: Kruppa - Franz (82. Bold), Bartel, Pfeuffer, Schaub (60. Schmitt)- Pragmann (87. Wlimzig), Seit, Frank, Raab (87. Wiesler) - Halbig (87. Petrunin), Mjalov (87. Hugo).