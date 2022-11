FC Coburg - FC Fuchsstadt (Samstag, 14 Uhr)

Es ist alles gerichtet für ein großes Fußballfest in der Landesliga Nordwest, wenn der FC Fuchsstadt (2./44) zum Spitzenduell beim FC Coburg (1./47) antritt. Dabei wird die Mannschaft von Trainer Martin Halbig von einer großen Anhängerschar begleitet. Insgesamt drei Busse peilen den Weg ins 3000 Zuschauer fassende Dr.-Eugen-Stocke Stadion an, allesamt ausgebucht und mit Warteliste. Zudem machen sich etliche Privatfahrer auf den Weg. "Ich denke es sind über 200 Fans mit dabei. Zu einem Punktspiel, das ist einmalig. Die Leute honorieren unsere Leistungen. Es herrscht eine riesige Euphorie", freut sich Fuchsstadts Coach. Auch die 1:6-Klatsche vor zwei Wochen in Aschaffenburg tat der Stimmung keinen Abbruch. Halbig: "Das ist abgehakt. Man muss auch den Gegner sehen, der nicht umsonst vergangene Saison noch Bayernliga spielte. So ein Spiel kann mal passieren und darf uns nicht umbringen, denn wir stehen ja mit Platz zwei sauber da und blicken nach vorne."

Da steht den Füchsen nun eine Mannschaft gegenüber, die mit beeindruckenden Offensivqualitäten den Sprung an die Spitze geschafft hat, nachdem man in der Vorsaison die Meisterrunde auf Rang fünf beendete, vier Plätze vor Fuchsstadt. "Für mich ist das nicht überraschend, dass sie da vorne stehen. Sie haben sich nochmal gut verstärkt", waren die "Vestekicker" für Halbig schon vor der Runde einer der großen Favoriten. Zur Mannschaft von Trainer Lars Müller stießen vor der Runde unter anderem die Youngster Norik Höhn (U19 Greuther Fürth) und Jonas Kirchner (U19 Rot-Weiß Erfurt), die beide schon eine gute Rolle spielen, sowie der Regionalliga-erfahrene Mittelfeld-Routinier Tayfun Özdemir.

Seit nun mehr acht Spielen ist der Tabellenführer unbesiegt, gewann davon sechs Partien. Das letzte zuhause gegen Lengfeld mit 5:2. Apropos zuhause, da konnte die Müller-Elf alle ihre zehn Heimspiele gewinnen. Insgesamt stellt man mit 66 erzielten Toren den bisher torgefährlichsten Angriff der Liga. Großen Anteil daran haben dabei vor allem das Offensiv-Trio um Aykut Cievelek, er führt mit 20 Treffern die Torjägerliste an, Sertan Sener, der Ex-Großbardorfer traf auch schon 13 mal, unter anderem zweimal im Hinspiel, sowie der ehemalige Sander Tevin McCullough (11).

"Coburg ist klarer Favorit. In der Offensive sind sie überragend. Da brauchen wir schon einen guten Tag und sie einen weniger guten. Aber wir wollen dort zumindest einen Zähler mitnehmen, um Platz zwei abzusichern", fühlt sich Martin Halbig in der Rolle des Außenseiters durchaus wohl und hat sich mit einem Schmunzeln ein gutes Plänchen zurechtgelegt, um den Heimnimbus des Spitzenreiters zu durchbrechen. "Nicht so emotionslos spielen wie die deutsche Nationalelf gegen Japan. Ich hoffe, meine Jungs haben davon nicht so viel gesehen. Im Ernst, es muss uns bewusst sein, dass wir viel Kampf und Einsatzbereitschaft in die Waagschale werfen müssen. Coburg hat abgesehen von der brutalen Offensivpower auch schon das ein oder andere Gegentor bekommen. Da müssen wir mit gezielten Nadelstichen ansetzen und dürfen ihnen nicht ins offene Messer laufen."

Ein dicker Wermutstropfen für die Schwarz-Roten ist der Ausfall von 11-Tore-Mann Christoph Schmidt. Der Stürmer ließ sich, nach dem Spiel bei der Pleite in Aschaffenburg, verbal wohl noch zu einer Äußerung hinreißen, was den Schiedsrichter zu einer Meldung veranlasste. Das Hinspiel konnten die Fuschter in einem sehenswerten Match knapp mit 3:2 für sich entscheiden. Es war eine von bislang drei Saisonniederlagen der Coburger. Da trafen neben Yanik Pragmann auch Dennis und Steffen Schmidt. Vielleicht springen sie auch diesmal für ihren gesperrten Bruder in die Bresche.