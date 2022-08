SG Eltingshausen/Rottershausen II - SG Arnshausen II/ Reiterswiesen II/FC Bad Kissingen III 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Felix Franz (90+1.), 0:2 Tobias Wedler (90+4.).

Die SG Arnshausen bleibt auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen und steht nun an der Tabellenspitze. Die Siegtreffer gelangen allerdings erst in der Nachspielzeit. Nach einem Einwurf konnte die Heimelf den Ball nicht klären und so traf Felix Franz zur Gästeführung. Die Mannschaft von Heimtrainer Michael Moritz versuchte noch einmal alles, fing sich aber noch einen Konter, den Tobias Wedler zum 2:0-Endstand für die Gäste abschloss. "Ein Unentschieden wäre gerechtfertig gewesen", waren sich Heimtrainer Michael Moritz und Gästesprecher Patrick Seufert nach dem Schlusspfiff einig. Die Hausherren konnten ihre optische Überlegenheit im ersten Durchgang nicht in Tore umsetzen.

TSVgg Hausen - SG Großwenkheim/Münnerstadt 4:2 (2:2). Tore: 1:0, 2:0 David Fleischmann (31., 39.), 2:1 Daniel Vielwerth (62., Elfmeter), 2:2 Moritz Rittelmeier (74.), 3:2 Eray Cadiroglu (86.), 4:2 Jonah Liehr (90+4.).

Nach dem Freitags-Derby gegen Winkels lief es für die Heimelf zunächst nach Plan. David Fleischmann zeigte erneut seine Qualität und traf noch vor der Pause doppelt. Nach dem Seitenwechsel gab die TSVgg das Spiel dann allerdings aus der Hand. Die Gäste nahmen dankend an und glichen durch Daniel Vielwehr per Elfmeter und Moritz Rittelmeier aus. Die Entscheidung zu Gunsten der Heimelf besorgte der Spielertrainer Eray Cadiroglu selbst kurz vor Schluss. Einen Freistoß direkt verwandelt wendete das Blatt wieder. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Jonah Liehr noch zum 4:2. Hausen feierte damit seinen zweiten Sieg am Wochenende und bleibt dem Stadtrivalen SG Arnhausen auf der Spur.

SG Burglauer/Reichenbach II/Windheim - SG Niederlauer/Strahlungen II 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Jan Schneider (6.), 1:1 Marius Braun (74.), 1:2 Timo Reiher (76.) .

Im Lokalderby zwischen Burglauer und Niederlauer hatten die Gäste das bessere Ende für sich. Jan Schneider überlupfte zwar früh den Gästekeeper zur Führung, doch nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte wurden die Gäste immer besser. Es fiel ihnen zwar schwer auszugleichen, doch nach einem langen Ball von Dominik Mauer konnte Marius Braun endlich zum Ausgleich treffen. Wieder ein lang geschlagener Ball überrumpelte die Heimelf und so traf Timo Reiher zum Derby-Sieg.

SG Haard/Nüdlingen - TV Jahn Winkels 3:1 (0:0). Tore: 1:0 Nico Heer (57.), 1:1 Felix Mast (60.), 2:1 Lukas Meder (63.), 3:1 Nico Heer (76.).

Noch mit der Freitags-Niederlage im Gepäck war für Winkels auch gegen die SG Haard/Nüdlingen nichts zu holen. Es war ein Spiel "der langen Bälle", sagte der Winkelser Pressewart Michael Müller nach der Partie. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Nico Heer zur Führung. Diese glich Felix Mast noch aus, bevor Lukas Meder erneut zur Führung der Heimelf traf. Mit seinem zweiten Tor machte Nico Heer den Heimsieg klar.

TSVgg Hausen - TV Jahn Winkels 4:2 (2:2). Tore: 0:1 Salim Sow (10.), 1:1 Domenico Zito (13.), 2:1 David Fleischmann (16.), 2:2 Fabian Böhm (43.), 3:2 Tom Zirkenbach (60.), 4:2 David Fleischmann (70.).

Wie schon am Freitag fiel David Fleischmann erneut mit einem Doppelpack auf. Laut Jahn-Pressewart Michael Müller war es allerdings ein Match auf "fußballerisch niedrigem Niveau". Die Gästeführung von Salim Sow glich Domenico Zito schnell aus. Dann traf David Fleischmann erstmals zur Führung. Kurz vor der Pause erneut der Ausgleich durch Fabian Böhm. Mit seinem zweiten Tor entschied David Fleischmann die Partie endgültig. Tom Zirkenbach hatte zuvor schon zur Führung getroffen.

Außerdem spielten

SG Salz/Mühlbach II - SG Trappstadt II/Gabolshausen-Untereßfeld I/Alsleben I 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Johannes Sauer (11.), 0:2 Maximilian Weikert (43.), 1:2 Hans-Jürgen Birki (67.).