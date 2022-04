SV Rödelmaier - TSV Münnerstadt(Sonntag, 17 Uhr)

Die Gastgeber um Coach Werner Feder verpatzten die Generalprobe mit der 1:6-Abfuhr in der Liga beim TSV Ettleben/Werneck derbe. Anders die Truppe von Trainer Goran Mikolaj, die ihre Pflichtaufgabe im Derby gegen den FC Thulba (5:1) souverän löste und damit weiter auf zwei Hochzeiten tanzt.

In der Liga kann man immer noch Zweiter werden und bei enem Pokalsieg würden neben einer Siegerprämie höherklassige Gegner winken. Eine Situation, die bei Co-Trainer Simon Snaschel keinen Druck auslöst: "Ich brauche nicht zu sagen, dass wir in der Liga nicht gerne Zweiter werden würden. Es wird aber extrem schwer und wenn es am Ende nicht reicht, ist es kein Drama. Wir sind viel weitergekommen, als es vor der Saison jemand für möglich gehalten hätte."

Doch jetzt liegt der Fokus auf dem Finale in Rödelmaier. Snaschel: "Unser Verein hat seit vielen Jahren nicht mehr am Toto-Pokal teilgenommen. Heuer wollten wir den Jungs etwas Neues bieten und hatten richtig Lust auf den Wettbewerb. Jetzt freuen wir uns natürlich sehr auf das Endspiel. Ein Finale ist immer etwas Besonderes. Und wer weiß, wie oft die Jungs dazu noch die Gelegenheit bekommen."

Das bislang einzige Aufeinandertreffen mit Rödelmaier in der Bezirksliga-Runde gewann der TSV Ende Oktober klar mit 4:0. Das Rückspiel ist am letzten Spieltag und könnte gleich wieder so etwas wie ein Finale für die Mürschter Jungs werden. Bis auf die Langzeitverletzten kann der TSV seinen besten Kader aufbieten. penk