Herren-30

Einen 6:3 Auswärtserfolg konnten die Kurstädter beim TC Bamberg in der Landesliga feiern. Die gute 4:2 Ausgangsbasis nach den Einzeln wurde durch Erfolge von Enrico Troche, Markus Wittek, Fabian Henkel und Bastian Bangert erzielt. Hinzu kamen noch die zwei gewonnenen Doppel durch Pucher/Mozes und Henkel/Bangert.

Den ersten Saisonsieg holten die Maßbacher Herren 30 in der Landesliga Nord mit einem klaren 8:1 gegen den SSKC Poseidon Aschaffenburg. Dabei konnten Jaroslav Bartl, Martin Kaspar, Aleksey Kamenar, Andreas Krebs und Daniel Schneider fünf Einzel gewinnen, so dass der Sieg bereits unter Dach und Fach war. Die Doppel Bartl/Kaspar und Krebs/Schneider waren ebenfalls siegreich sowie ein kampflos errungenes Doppel. Nichts zu holen war dagegen gegen den Tabellenführer TC GW Fürth, obwohl man durch die Einzelsiege von Kaspar, Bartl und dem aufgrund der personellen Notlage reaktivierten Rachid Kossih mit 3:3 in die Doppel ging. Hier zeigte sich die ganze Klasse des Bayernliga-Absteigers und es konnte kein einziges Doppel gewonnen werden.

Damen-30

Mit 7:2 gewannen die Kissinger Damen 30 ihr Auswärtsspiel beim TC 73 Goldbach. Schon die Einzelrunde brachte mit fünf gewonnen Matches die Entscheidung. Dorolien Moolhuyzen, Renate Molzberger, Heike Jaksch, Sabine Häfner und Helga Pfitzner-Grundmann waren die erfolgreichen Spielerinnen. Zwei weitere Matchpunkte steuerten die Doppelpaarungen Jaksch/Häfner und Molzberger/Pfitzner-Grundmann bei. Unglücklich mit 4:5 verloren haben die Damen ihr darauffolgendes Landesliga-Heimspiel gegen die TG Kitzingen. Nach drei gewonnenen Einzeln durch Heike Jaksch, Christina Wernke und Martina Kohlhepp, war ein Sieg durchaus noch im Bereich des Möglichen möglich, aber leider konnte nur das Doppel Häfner/Kohlhepp ihr Spiel gewinnen.

Herren-40

Einen erfolgreichen Doppelspieltag konnten die Landesliga-Herren des TC Rot Weiß Bad Kissingen feiern. Gegen TG Kitzingen gewann man 7:2. Bereits nach der Einzelrunde stand der Gesamtsieg durch die fünf gewonnen Matches durch Bela Mozes, Dominik Neugebauer, Timo Schaffelhofer, Bastian Bangert und Jörg Schaffelhofer fest. Die Doppelpaarungen Mozes/Neugebauer und Bangert/Schaffelhofer J. stellten den 7:2 Endstand her. Nur zwei Tage später gewann man das Auswärtsspiel beim TK Kahl. 4:2 lagen die Kissinger Herren nach den erfolgreichen Einzeln von Bela Mozes, Markus Wittek, Timo Schaffelhofer und Bastian Bangert in Front. Den noch notwendigen Punkt zum 5:4 erzielte das Doppel Mozes/Schaffelhofer.

Die Herren vom TSV Maßbach bleiben auch nach dem vierten Match weiterhin ungeschlagen und übernahmen die Tabellenführung in der Landesliga Nord. Beim ersatzgeschwächten CaM Nürnberg hatte man keine Probleme mit 8:1 die Punkte aus Mittelfranken zu entführen. Bereits nach den Einzelsiegen von Tomas Chodora, Daniel Götz, Michael Schmidbauer, Marco Bauer und Christoph Klement stand der Sieg fest. Die Doppel gingen kampflos an den TSV.

Dann kam es zum Spitzenspiel mit dem bis dato ebenfalls ungeschlagenen TC Bamberg. Hier musste das zusätzliche Fehlen im Einzel von Schmidbauer und Klement durch Jaroslav Bartl und Heiko Müller kompensiert werden. Es wurde die erwartet enge Partie, obwohl die Gäste Ex-Profi Tattermusch nicht an Bord hatten. Nach den Einzeln stand es 3:3, nachdem Jaroslav Bartl, Tomas Chodora und Petr Novotny siegreich blieben, während Marco Bauer im Matchtiebreak unterlag. Die starken Maßbacher Doppel Bartl/Schmidbauer und Novotny/Chodora sicherten den knappen 5:4-Sieg.

Damen-50

Einen Punkt konnten die Kissinger Landesliga-Damen aus Goldbach mit nach Hause nehmen. Linda Goos und Rosita Bastian gewannen ihre Einzel gegen den TC 73 Goldbach und konnten zusammen auch den dritten Punkt zum 3:3 Endstand erzielen.

Herren-60

Für die Bad Kissinger Herren war der Doppelspieltag ein voller Erfolg. Zu Hause konnte man den TC RW Kulmbach mit 5:4 bezwingen. Erfolgreiche Einzelspieler waren Rudolf Gulich, Ernst Weisensel, Thomas Hofmann und Günter Merkl. Der noch fehlende Punkt wurde durch das Doppel Weisensel/Hofmann errungen. Deutlicher fiel das zweite Heimspiel gegen den TC Baunach aus. Sämtliche sechs Einzel gingen auf das Kissinger Konto. Gespielt und gewonnen haben: Rudolf Gulich, Ernst Weisensel, Achim Demmer, Thomas Hofmann, Reiner Neugebauer und Günter Merkl. Durch die zwei erfolgreichen Doppel Weisensel/Hofmann und Herrmann/Merkl wurde der 8:1 Endstand hergestellt.

Eine gemischte Bilanz zogen auch die Maßbacher Herren. Vom TV Sulzbach konnte man mit einem 6:3-Erfolg die Heimreise antreten. Wolfram Hirsch, Artur Schneider, Roland Schlotter und Lothar Herbst sorgten mit ihren Siegen für 4 Punkte nach dem Einzel, während die Doppel Hirsch/Schneider und Schlotter/Herbst die notwendigen Punkte zum dritten Saisonsieg holten. Ohne Artur Schneider setzte es dann eine knappe 4:5-Niederlage beim TC RW Kulmbach. Auch hier waren Schlotter, Hirsch und Herbst im Einzel erfolgreich, doch reichte es nur noch zu einem Doppelsieg durch das Duo Schlotter/Herbst.

Herren-65

Einen deutlichen 5:1 Auswärtssieg durch drei Einzelsiege von Gustav Holzheimer, Klaus Beck und Radu Tinis-Faur und zwei Doppelerfolge Ebert/Zoll und Holzheimer/Tinis-Faur konnten die Herren vom TC Rot Weiß Bad Kissingen beim TC Schönbusch Aschaffenburg feiern.

Herren-70

Mit 2:4 haben die Kurstädter ihr Heimspiel gegen Hof verloren. Doppelter Matchwinner war Radu Tinis-Faur, der nach seinem Einzel auch das Doppel mit Falk-Ulrich Hoppe gewinnen konnte. Im zweiten Spiel trennten sich die Kissinger Senioren 3:3 Unentschieden gegen den Kümmersbruck. Gustav Holzheimer und Radu Tinis-Faur waren die erfolgreichen Einzelspieler und gewannen auch den dritten Punkt im Doppel.

Bei dieser Personallage war die 1:5 Heimniederlage für den TSV Wollbach gegen Dorfprozelten nicht zu vermeiden. Spitzenmann Heinz Geis musste nämlich verletzungsbedingt passen. Walter Hahn und Walter Rößer zogen sich gegen die starken Gäste noch achtbar aus der Affäre. Den "Ehrenpunkt" für Wollbach erkämpfte dann im Einzel Anton Beyer. Beide Doppel gingen im Anschluss in zwei Sätzen an die Gäste vom Untermain. Allerdings konnten Beyer/Rößer deutlich Widerstand leisten. spion