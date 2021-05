Seine Volleyballkarriere begann Karwacki schon früh in seiner schlesischen Heimat. Nachdem er einige Zeit auf der Position des Zuspielers gespielt hatte, konnte er schon in jungen Jahren zahlreiche Erfolge vorzeigen. Mit seiner Leistung qualifizierte er sich sogar für die oberschlesische Auswahl.

Im Jahr 1990 verschlug es ihn dann in das unterfränkische Burkardroth. Lange hielt er es dort ohne den Ball nicht aus. Deswegen begann er nach nur kurzer Zeit in der Rhön, 1991 aktiv in der Herrenmannschaft zu spielen. Doch er wollte mehr - und fand seine Leidenschaft darin, motivierte junge Menschen zu formen und zu fördern.

In den kommenden Jahrzehnten begeisterte er mit seinem Ehrgeiz zahlreiche junge Spielerinnen für seine Lieblingssportart, die laut Wieslaw mit Schach vergleichbar ist - nur mit 200 Kilometer pro Stunde.

Das harte Training und seine hohen Anforderungen ans Team zahlten sich aus. Jahr für Jahr festigten sich Technik und Taktik. Die TSVler wurden sicherer und spielten sich immer mehr miteinander ein.

Den Höhepunkt erreichten die Wollbacher Damen im Jahr 2003 mit dem Aufstieg in die Landesliga; ihre Leistung bestätigten sie mit dem Klassenerhalt in der darauffolgenden Saison. Nach dem Abstieg spielte das Team um Karwatzki 2014 noch einmal Relegation um den Aufstieg in die Landesliga.

"Wieslaw förderte jede einzelne individuell - er wusste immer, an welchem Rädchen er drehen musste, um das Potenzial seiner Spielerinnen auszuschöpfen", erinnert sich Louisa Metz von der TSV-Volleyballabteilung. "An den Spieltagen half Karwacki aber dem Spielglück mit persönlichem Einsatz nach. Ein ungleiches Sockenpaar sollte den Sieg herbeibringen. An ihm kann eine Niederlage also nie gelegen haben."

Auch in den umliegenden Landkreisen war Karwatzki laut Metz kein Unbekannter. "Manch einer zuckte bereits, wenn Wieslaw die Halle betrat, denn sowohl das gegnerische Team als auch das Schiedsgericht wussten, dass sie sich an diesem Spieltag auf etwas gefasst machen konnten."

Der Abschied vom Traineramt kam dann doch recht unerwartet und unbemerkt. Zweiteres besonders der pandemischen Situation geschuldet - nachdem die Wollbacherinnen seit Frühjahr 2020 nur noch vereinzelt trainieren konnten und die jüngste Saison komplett ausgefallen ist.

Nun will sich die Volleyball-Abteilung ganz groß bei ihrem Trainer bedanken. Gemeinsam blicke man zurück auf viele ereignisreiche Jahre, geprägt von Erfolgen, Rückschlägen, diskussionsreichen Trainingseinheiten, weisen Sprüchen des Trainers, zahlreichen Pizzen, Schinkenplatten und Gläsern Ramazotti.

"Doch es waren nicht nur die sportlichen Fähigkeiten, die ihm seine Spielerinnen zu verdanken hatten", teilt Louisa Metz mit. "Mit ihm lernten einige, über ihren Schatten zu springen, ihre Willenskraft zu stärken und sich persönlich zu entwickeln. Das Wohl der Mädels lag Wieslaw immer am Herzen und so reichte der Kontakt weit über das Spielfeld hinaus."

Das Abschiedsgeschenk war ein sehr persönliches: ein Buch, bestückt mit Bild- und Textbeiträgen einer großen Anzahl derer, die in den vergangenen Jahrzehnten durch Karwatzki Volleyball spielen gelernt hatten. Eine Verabschiedung im großen Rahmen konnte aufgrund der Corona-Lage leider bisher nicht stattfinden. Deshalb erfolgte die Übergabe in ganz kleiner Runde. spion