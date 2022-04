SG Untererthal - FT Schweinfurt 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Lukas Kober (4.), 0:2 Noah Spath (40.+3), 1:2 Samuel Betz (61.), 1:3 Lukas Kober (80.+3).

Vom Anpfiff weg gingen die Gäste offensiv vor und störten das Aufbauspiel der Untererthaler. Mit diesem Druck hatten die SGler zunächst Probleme, bekamen aber im Laufe der ersten zehn Minuten mehr Ballsicherheit. Trotzdem gingen die FTler früh aus abseitsverdächtiger Position, aus der eine Eins-gegen-eins- Situation mit dem Torwart entstand, in Führung. Die Schweinfurter blieben fortan gefährlicher; allerdings gelang der Untererthaler Doppelspitze Emil Muthig und Moritz Feeser Nadelstiche.

Auch hielt Keeper Marlon Munzert die Gastgeber durch gutes Stellungsspiel in der Partie. Die großgewachsenen Lennart Rosenberger und Schweinfurts Constantin Kleuker gaben sich in harten Zweikämpfen keinen Raum. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit erhöhten die Gäste nach einer schönen Kombination über die rechte Seite auf 2:0.

In der 2. Hälfte drehten sich die Spielanteile etwas. Untererthal verbuchte gute Chancen durch Leon Heid und Emil Muthig. Samuel Betz besorgte den Anschlusstreffer nach einem an ihm selbst verübten Foul im Strafraum. Danach war es ein offenes Spiel. Der zur Pause eingewechselte Pascal Schröter belebte das Spiel und hatte Pech, als sein Schuss von einem FT-Verteidiger noch am Tor vorbeigelenkt wurde. Der Keeper war geschlagen.

In den letzten Spielminuten erhöhte die SG das Risiko. Vier Stürmer drängten auf den Ausgleich. In der Nachspielzeit gab es erneut Strafstoß, diesmal für die Gäste und die Entscheidung.

Für SG-Torschütze Samuel Betz war das Ergebnis "einfach ärgerlich und das 2:0 mit dem Halbzeitpfiff unnötig. Mit etwas mehr Spielglück hätten wir hier punkten können." Moritz Feeser sah die Sache so: "Emil Muthig und ich haben immer auf Fehler der Schweinfurter Abwehrreihe spekuliert, da das Spiel auf dem Platz nicht einfach war. Aber die Verteidiger haben selten etwas zugelassen."

Schweinfurts Trainer Jannik Ludwig sah, dass seine Mannschaft "sehr gut in das Spiel gekommen" war, sich schnörkellos und zackig viele Aktionen in der gegnerischen Hälfte und Torchancen erarbeitete. Untererthaler Angriffe wurden in Halbzeit eins frühzeitig abgefangen. Die FT-U17 spielte sich so zwei schöne Tore heraus.

In der 2. Halbzeit habe man sich "etwas schwerer in der Vorwärtsbewegung" getan. Das Spiel sei offener geworden, weil Untererthal angezogen habe und die Chancenverwertung der FT nicht gut genug war. Nach einer kurzen wackeligen Phase nach Elfer und Gegentor nach unglücklichem Foul habe sich sein Team defensiv stabilisiert und das 3:1 nachgelegt. "Am Ende eines sehr unterhaltsamen, aggressiven, aber stets fairen Spiels, war das Ergebnis gerechtfertigt", so Ludwig. spion