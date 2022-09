SpVgg Detter-Weißenbach - SV Garitz II 5:3 (2:2). Tore: 1:0 Marvin Hägerich (1.), 1:1 Luca Schlereth (16.), 1:2 Dominik Werner (27.), 2:2 Marvin Hägerich (37.), 3:2 Patrick Schuhmann (51.), 4:2 Marvin Hägerich (62.), 4:3 Luca Schlereth (71., Elfmeter), 5:3 Patrick Schumann (77.).

Im Duell der Kellerkinder setzte sich die starke Offensive der heimischen SpVgg gegen Garitz durch. Bei den Hausherren mussten laut Informant aufgrund der angespannten Personalsituation sogar fünf Alte-Herren aushelfen. Dennoch war Detter-Weißenbach "die ersten 20 Minuten mit Abstand besser". Das Spiel wurde nach der Garitzer Führung einseitig für die Heimmannschaft. Besonders herausragend waren laut Informant Patrick Schuhmann und Marvin Hägerich. Schumann war vor allem dank zweier schöner Distanztreffer der auffälligste Akteur. Kurz vor dem Ende kam Garitz noch auf 4:3 heran, doch mit seinem zweiten Treffer aus der Distanz machte Schuhmann den Sieg klar.

SG Premich/DJK Langenleiten - SV Aura II 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Lars Kaiser (54., Elfmeter), 0:2 Arkadiusz Porombka (83.).

Der Tabellenführer blieb auch im sechsten Spiel ohne Fehl und Tadel. Dennoch ergaben sich die Premicher und Langenleitener trotz "brutaler Personalprobleme" nicht ohne Kampf geschlagen. In der ersten Hälfte hatte die Mannschaft von Jörg Kirchner "eine Riesenchance", dennoch ging es torlos in die Halbzeit. Die zweite Halbzeit begann mit einem Aufreger. Nach einem "harten Einsteigen" erlangte Aura den Ball und bekam im folgenden Angriff einen Elfmeter zugesprochen. Während "man den Elfmeter geben kann", war der Situation ein foulwürdiger Zweikampf vorausgegangen. Der Schlussstrich war dann ein Konter, den Arkadiusz Porombka erfolgreich abschloss. Aus Kirchners Sicht "wäre ein Unentschieden verdient gewesen".

SV Römershag - DJK Schlimpfhof 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Maximilian Kleinhenz (41.), 0:2 Maximilian Dmitruk (53., Eigentor), 1:2 Tim Schnarr (82.), 2:2 David Affemann (89.).

Beide Vereine waren solide in die Saison gestartet, somit wurde bereits vorab mit einer ausgeglichenen Partie gerechnet. Lange sah es allerdings nach einem Sieg für den heimischen SVR aus. Nachdem man kurz vor der Halbzeitpause in Führung gehen konnte, profitierte man nach Wiederanpfiff von einem Eigentor eines DJK-Verteidigers. Der Sieg war schon sicher geglaubt, als Tim Schnarr zu Beginn der Schlussphase den Anschluss erzielte. Und so kippte das Spiel dann doch noch und den Gästen gelang der Ausgleich in Person von David Affemann.

FC Wittershausen - SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Jan Schmitt (27.), 0:2 Mika Straub (71.).

Der FC Wittershausen bleibt weiterhin punktlos, kommt dem ersehnten Erfolgserlebnis jedoch immer näher. So sah es auch Keeper Christian Sell, welcher trotz des "dezimierten Kaders" einen "großen Kampf" sah. Im ersten Durchgang "beschränkte man sich hauptsächlich auf die Defensive". Trotzdem setzte es ein kurioses Gegentor, als der Ball von der Latte gegen Sell und daraufhin ins Tor prallte. Die einzige Heim-Chance in der ersten Hälfte konnte Lucca Glöckler nicht verwerten. In der zweiten Halbzeit probierten die Hausherren "offensiv mehr", konnten jedoch kein Tor erzielen. Ein Konter besiegelte die Niederlage, welche angesichts der Tabellenpositionen durchaus knapp war. "Mit ein bisschen Glück" hätte laut Sell "auch ein Sieg rausspringen können".

SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth II - SG Euerdorf/Sulzthal II/Ramsthal II 1:5 (0:3). Tore: 0:1 Thomas Simon (17.), 0:2 Florian Hahn (23.), 0:3 Leif Lehmann (36.), 1:3 Tobias Krause (52.), 1:4 Ramon Unsleber (65.), 1:5 Florian Hahn (83.).

Gräfendorf kassierte eine überraschende Niederlage gegen die Gäste aus Euerdorf, die in der Tabelle doch deutlich weiter unten angesiedelt waren. Noch überraschender war die Höhe der Niederlage. Bisher hatte Gräfendorf neun Tore kassiert und die Gäste-SG erst neun geschossen. Umso mehr erstaunte die Gegentorflut. Die SG Euerdorf/Sulzthal/Ramsthal II setzt sich somit vorerst vom Tabellenkeller ab. Die SG Gräfendorf hingegen verliert zunächst den Anschluss an die Tabellenspitze.

SG Waldberg/Stangenroth II - SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II 1:4 (1:3). Tore: 1:0 Sebastian Arnold (7.), 1:1 Mika Straub (24.), , 1:2, 1:3 Jan Schmitt (25., Elfmeter; 42.), 1:4 Mika Straub (60.).

Pressewart Mirko Kleinhenz gestand nach dem Spiel ein, das die Gäste "viel besser waren". Zu Beginn traf Sebastian Arnold noch per Freistoß aus 20 Metern. Die Führung der Heimelf hielt jedoch nicht lange, die SG Hassenbach nutzte einen Abstimmungsfehler in der Verteidigung und glich aus. Kurz darauf gingen die Gäste per Elfmeter in Führung. Das dritte Gegentor resultierte aus einem präzisen langen Ball, welcher die Waldberger Verteidigung aushebelte. Das letzte Tor resultierte aus einem weiteren Defensivfehler der Heimmannschaft. In der zweiten Hälfte mangelte es den Gastgebern auch an offensiver Durchschlagskraft.

Außerdem spielten

SG Diebach II/ Windheim - SG Oberleichtersbach II/Modlos II 1:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Fabian Kubata (17., 34.), 1:2 Dominik Sitzmann (57.), 1:3 Tobias Romeis (90.).

SG Waldberg/Stangenroth II - SV Machtilshausen II 5:0 (0:0). Tore: 1:0 Lukas Faber (47.), 2:0 Nick Eckert (49.), 3:0 Manuel Metz (62.), 4:0 Philipp Kirchner (76.), 5:0 Lukas Faber (78.).

SG Sulzfeld II/Merkershausen II/Eibstadt II - TSV Rothhausen/Thundorf II 2:11 (0:6). Tore: 0:1 Alexander Schuhmann (15.), 0:2 Dino Bassetti (22.), 0:3 Stefan Heim (24.), 0:4 Laurenz Weipert (33.), 0:5 Fabian Wiener (38.), 0:6 Dino Bassetti (40.), 0:7 Alexander Schuhmann (50.), 1:7 Sascha Mathe (65.), 1:8 Laurenz Weipert (71.), 1:9 Fabian Seufert (73., Elfmeter), 1:10 Stefan Heim (80.), 1:11 Alexander Schuhmann (86.), 2:11 Sascha Mathe (90., Elfmeter).

SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen III X:0.

SG Niederlauer II/Strahlungen III/Hohenroth II - SG Oerlenbach/Ebenhausen II 2:4 (1:3). Tore: 0:1 Andreas Kuhn (4.), 0:2 Andreas Schwab (7.), 0:3 Julian Schenk (40.), 1:3 Tobias Pawelkowicz (40.), 2:3 Max Wittenberg (58.), 2:4 Andreas Kuhn (73.).

SG Bad Bocklet II/Aschach II/Hausen II - SG Kleinbardorf/Bad Königshofen II 0:0.

SpVgg Althausen-Aub - SG Burglauer II/Reichenbach III/Windheim II 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Philip Ruck (18.), 2:0 Florian Lorenz (38.), 3:0 Johannes Arrighy (78.).