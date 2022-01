Dem TSV Bad Königshofen, der an diesem Sonntag um 15 Uhr sein Heimspiel in der Shakehands-Arena gegen den ASV Grünwettersbach bestreitet, fallen die Bedingungen für Spielverlegungen in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) derzeit schmerzhaft auf die Füße. Nach denen ist eine Verlegung nur möglich, wenn einem Verein zwei Spieler aus Corona-Gründen ausfallen. Verletzungen fallen nicht ins Gewicht. Demnach hat ein kleiner Verein wie der TSV, der aus wirtschaftlichen Gründen nur vier für einen Bundesliga-Einsatz geplante Spieler mit Lizenz hat, im Vergleich zu den größeren zusätzlich die schlechteren Karten.

Nur gut, dass Manager Andy Albert vor dieser Saison darauf gedrungen hat, die zusätzlichen Kosten für die Lizenzierung eines fünften Spielers, für Akito Itagaki (16), zu investieren. Andernfalls hätte man bereits die jüngsten beiden Spiele gegen Bergneustadt (2:3) und in Grenzau (0:3) entweder zu zweit bestreiten und/oder ganz absagen und zusätzlich eine Strafe zahlen müssen.

Zum ungünstigsten Zeitpunkt

Bastian Steger fiel wegen einer Corona-Infektion aus, Maksim Grebnev, der bei der Junioren-WM Gold und Silber holte, mit einer Sprunggelenksverletzung. Das Vertrackte ist, dass beides fast gleichzeitig passierte und ausgerechnet in einem Zeitfenster, in dem im Drei- bis Vier-Tages-Rhythmus und dazu gegen potenzielle Konkurrenten um den Klassenerhalt gespielt wurde bzw. wird. Gegner, die man alle in der Vergangenheit besiegen konnte, gegen die es bis jetzt aber nicht reichte. Gut nur, dass man in Normalbesetzung nicht immer, aber weitestgehend Punkte gesammelt hat, wo es möglich war, und nun von dem Vorsprung zehrt. Der natürlich von Spiel zu Spiel schmilzt.

Außer sportlich schmerzt es auch wirtschaftlich. Monatelang musste man Heimspiele als Geisterspiele austragen, mit null Einnahmen bei den üblichen Ausgaben. Jetzt sind 25 Prozent der Sitzplatz-Kapazität erlaubt, sprich 200 Zuschauer, nicht viel, aber besser als nichts. Von der Unterstützung her waren die 146 beim letzten Heimspiel mit der Garant, dass es eine so spannende Angelegenheit war. In der TSV-Geschäftsstelle gingen mehrere Anrufe und E-Mails ein, in denen Besucher der Mannschaft Ort - Zeljko - Itagaki Respekt und Anerkennung ("Wir kommen wieder") gezollt und Karten für dieses Spiel geordert haben.

Sportverbot für Bastian Steger

Was wäre das für eine Gelegenheit für den immer noch Tabellenachten (10:18), mit einem Sieg gegen den Zehnten ASV Grünwettersbach (8:20) einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Doch wen und wie kann Trainer Koji Itagaki aufstellen? Bastian Steger auf jeden Fall nicht. Der Führungsspieler wurde zwar am Montag frei getestet, leidet aber immer noch an starkem Husten, und der Lungenfunktionstest ergab nur zwei Drittel der normalen Leistungsfähigkeit. Der behandelnde Arzt in Düsseldorf erteilte zwei Wochen Sportverbot. "An Hochleistungssport ist gar nicht zu denken", ergänzte Steger in einem Gespräch mit dieser Redaktion.

Hoffen auf Grebnevs Einsatz

Maksim Grebnevs Reha-Maßnahmen in der Physioscheune in Aidhausen machen dagegen mehr Hoffnungen auf einen Einsatz. Mannschaftstherapeut Peter Hofmann und Trainer Itagaki empfahlen Grebnev jeweils mit Tape-Verband am Knöchel am Dienstag Dehnen und leichtes Lauftraining, am Mittwoch leichtes Ball-Training, am Donnerstag Aufschlagtraining, am Freitag leichtes Training, am Samstag einen Härtetest und dann solle er selber entscheiden. Bis Donnerstagabend kam immer das Signal, " Ya dumayu, eto rabotayet" - "ich glaube, es geht." Seine Angaben in Prozent-Wahrscheinlichkeit verbesserten sich von 40:60 über 60:40 bis 80:20. TSV-Geschäftsführer Udo Braungart meint, "dass er auf einem guten Weg ist. Wir sind selber gespannt, ob er aufläuft".

Von seiner Entscheidung hängt ab, wer anfängt, er oder Akito Itagaki. Der gab sein Debüt am Sonntag gegen den Olympiateilnehmer Benedikt Duda und verlor mit 0:3. Am Mittwoch schaffte er gegen den Nationalspieler Patrick Baum beim 1:3 seinen ersten Satzgewinn in der Bundesliga. Natürlich kann auch sein Vater innerhalb einer Woche aus einem Regionalliga- keinen Bundesligaspieler zaubern. Die positivste Erkenntnis waren für die TSV-Verantwortlichen aber Akitos Fortschritte. Im Übrigen übt Akito nicht nur täglich mit seinem Vater, sondern immer öfter auch in einem Nachwuchsprojekt des DTTB in Saarbrücken.

Wenn Kilian Ort an seine Bergneustadt-Form anknüpft, ist ihm alles zuzutrauen. Und wenn bei Filip Zeljko mit Einsatzgarantie endlich mal der Knopf aufgeht, dann muss dieses Spiel noch lange nicht verloren sein. Die Einlass-Bedingungen sind dieselben wie letzten Sonntag, 2G plus Test oder Booster.Rudi Dümpert