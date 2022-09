Jetzt waren die Fußballplätze der Region über Monate ausgetrocknet und sahen teilweise aus wie Steppenlandschaften. Dann kommt endlich der ersehnte Regen und schon fallen wieder reihenweise Spiele aus. Es kann natürlich sein, dass die Niederschlagsmengen im Landkreis durchaus unterschiedlich hoch waren und manch ein Rasen die ungewohnten Wassermassen nicht aufnehmen konnte. Vielleicht haben die Platz-Verantwortlichen auch unterschiedliche Auffassungen darüber, wie viel Regen ein Fußballplatz verträgt oder eben nicht.

Am Sonntagmorgen schüttete es kräftig und schon kurz danach konnte man etliche Spiel-Absetzungen beobachten. Warum aber in Rannungen gespielt werden konnte und in Oerlenbach nicht, muss wohl an einer anderen Klimazone liegen. Meteorologisch so nicht zu erklären. Ebenso wurde in Hausen gekickt, dafür aber in Garitz nicht - obwohl es hier einen Kunstrasenplatz gibt.

Torjäger-Parade

Regionalliga Bayern

10 Tore: Adam Jabiri (1. FC Schweinfurt), Saliou Sané (FC Würzburger Kickers). 9 Tore: Joshua Endres (TSV Aubstadt), Leonardo Vonic (1. FC Nürnberg II). 8 Tore: Andreas Jünger (DJK Vilzing), Benedict Laverty (SV Viktoria Aschaffenburg). 7 Tore: Halit Yilmaz (FC Pipinsried). 6 Tore: Christopher Bieber (TSV Aubstadt).

Bayernliga Nord

11 Tore: Lukas Dotzler (SV Donaustauf). 9 Tore: Nico Becker (DJK Gebenbach). 8 Tore: David Bezdicka (SpVgg SV Weiden), Benedikt Fischer (SSV Jahn Regensburg II/U21). 7 Tore: Björn Schönwiesner (FC Eintracht Bamberg), Dominik Sperlein (DJK Don Bosco Bamberg). 6 Tore: Shaban Rugovaj (TSV Großbardorf).

Landesliga Nordwest

13 Tore: Dominik Popp (FT Schweinfurt). 12 Tore: Sertan Sener (FC Coburg). 11 Tore: Aykut Civelek (FC Coburg). 10 Tore: Nikolaos Koukalias (SV Alemannia Haibach). 9 Tore: Tobias Burger (1. FC Sand), Sebastian Fries (TSV Karlburg), Tevin Mc Cullough (FC Coburg). 8 Tore: Luca Gelzleichter (SV Alemannia Haibach), Dominik Halbig (FC Fuchsstadt), Yanik Pragmann (FC Fuchsstadt). 7 Tore: Christoph Schmidt (FC Fuchsstadt).

Bezirksliga Ost

9 Tore: Michael Winkler (DJK Altbessingen). 8 Tore: Nico Rauner (SV Rödelmaier). 7 Tore: Marcel Faulhaber (TSV Ettleben), Sven Friedrich (SV-DJK Oberschwarzach), Samuel Radi (TSV Münnerstadt), Yannick Reinhart (TSV Forst). 6 Tore: Spiridon Antoniou (SG Heidenfeld/Hirschfeld), Julian Braun (SG Stadtlauringen/Ballingshausen), Lukas Huscher (TSV Unterpleichfeld), Simon Müller (SV-DJK Oberschwarzach).

Kreisliga Rhön

12 Tore: Nils Halbig ((SG) TSV Oerlenbach I/ TSV Ebenhausen I). 11 Tore: Luka Maric

(TSV Aubstadt II). 9 Tore: Patrik Warmuth (TSV-DJK Wülfershausen). 8 Tore: Enrico Ott (SV Ramsthal). 7 Tore: Benjamin Kaufmann (FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen). 6 Tore: Julian Göller (FC Einigkeit Rottershausen), Ronny Roggatz (TSV-DJK Wülfershausen).

Kreisklasse Rhön 1

7 Tore: Christoph Kriener (TSV Wollbach), Mario Hägerich (DJK Schondra). 6 Tore: Mortaza Ansari (SG Reiterswiesen I/TSV Arnshausen I/FC 06 Bad Kissingen II), Jan Blasek (SG Bad Bocklet/Aschach I), Luca Schlereth (SV Garitz), Simon Wittmann (SG Oberleichtersbach/Modlos), Elias Seufert (SG Waldberg/Stangenroth I).

Kreisklasse Rhön 2

13 Tore: Daniel Fürst (FC Eibstadt). 9 Tore: Christopher Schmitt (DJK Salz/Mühlbach), Carsten Eckart (SpVgg Sulzdorf). 8 Tore: Manuel Reinhart (SG Hausen/Nordheim), Corbinian Ress (SG Heustreu/Hollstadt).

A-Klasse Rhön 1

7 Tore: Fabio Hugo (SG Hammelburg I/Fuchsstadt II). 6 Tore: Pascal Wahler (FC Elfershausen). 5 Tore: Silas Förster (FC Westheim), , Carsten Leitsch (SG Schondra II/ Breitenbach-Mitgenfeld/Schönderling), Nico Ipek (TSV Volkers), Elias Schmitt, Deniz Türker (beide SG Hammelburg I/Fuchsstadt II).

A-Klasse Rhön 2

11 Tore: David Fleischmann (TSVgg Hausen). 9 Tore: Jan Schneider (SG Burglauer/Reichenbach II/Windheim). 6 Tore: Felix Mast (TV Jahn Winkels). 5 Tore: Bashar Al Ali, Felix Mast (beide TV Jahn Winkels), Daniel Kraus (FV Rannungen II).

B-Klasse Rhön 1

8 Tore: Jan Schmitt (SG Hassenbach/ Reith/Oberthulba II). 7 Tore: Felix Hagl (DJK Schlimpfhof), Julian Sell (SG Gräfendorf II/Dittlofsroda/Wartmannsroth), Mika Straub (SG Hassenbach/ Reith/Oberthulba II). 6 Tore: Marvin Hägerich (SpVgg Detter-Weißenbach), Mirko Kaiser (SG Euerdorf/Sulzthal II/Ramsthal II). 5 Tore: Marcel Limpert (SG Premich/Langenleiten), Arkadiusz Porombka (SV Aura II), Benjamin Bäumker, Felix Hagl (beide DJK Schlimpfhof), Paul Ötztürk (SV Aura II), Pascal Zimmermann (FC Wittershausen), Maximilian Schlereth (SV Machtilshausen II).

B-Klasse Rhön 2

13 Tore: Patrick Schmidtke (SG Burglauer II/Reichenbach III/Windheim II). 7 Tore: Stefan Heim (TSV Rothhausen/Thundorf II), Felix Nöth (SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II). 5 Tore: Anton Murturi, Tobias Pawelkowicz (beide SG Niederlauer II/Strahlungen III/Hohenroth II), Thorsten Eckart (SG Kleinbardorf/Bad Königshofen II).