FC Fuchsstadt - 1.FC Sand (Samstag, 16 Uhr)

Mit einem Heimsieg über den 1. FC Sand (19./3) kann der FC Fuchsstadt (1./38) eine weitere Duftmarke einer bisher herausragenden Landesliga-Saison setzen, denn dann darf sich die Truppe von Coach Martin Halbig mit dem inoffiziellen Titel des Herbstmeisters schmücken. Auch wäre die magische 40-Punkte-Marke, im Normalfall ein Gradmesser für den Klassenerhalt, bereits zur Halbzeit überschritten. Natürlich möchten die Schwarz-Roten gerne weiter und so lange wie möglich vorne mitmischen. Alles andere wäre nur schwer zu vermitteln. Aber Halbig wäre nicht Halbig, wenn er nicht auch vor der Partie mit dem Schlusslicht mahnend den Finger heben würde: "Wir haben es in der Bundesliga gesehen, da hat der Letzte Bochum gegen den Ersten Union Berlin gewonnen, oder in der zweiten Liga, da verliert der HSV kürzlich gegen Schlusslicht Magdeburg. Es gab schon oft solche Situationen und wir hoffen, dass uns das nicht passiert."

Leidenschaftlicher Kampf wird belohnt

Jüngst nahmen die "Füchse" auch die Auswärtshürde Friesen und fügten einem ganz unbequemen Gegner die erste Heimniederlage zu: "Es war eine enge Kiste, bei der wir auch ein bisschen Glück hatten. Aber wir haben in der zweiten Hälfte leidenschaftlich gekämpft, deswegen war der Erfolg nicht ganz unverdient", freute sich Halbig über das späte Tor des wiedergenesenen Markus Mjalov. Der konnte in Oberfranken ebenso Spielpraxis sammeln wie Marcel Frank. Fuchsstadts kommender Gegner Sand kann von solchen Erfolgen derzeit nicht mal träumen. Beim Traditionsverein ging es zuletzt drunter und drüber. Lange war überhaupt nicht klar, ob man in der Landesliga an den Start gehen kann, nahezu der gesamte Bayernligakader verließ den Verein,. Die zweite Mannschaft die in der Kreisliga Meister wurde ging fortan als erste Mannschaft in der Landesliga unter Coach Daniel Rinbergas an den Start.

Doch auch dieser legte, direkt nach dem einzigen Saisonsieg (4:3 über Höchberg), nach Unstimmigkeiten sein Amt nieder. Mittlerweile hat der spielende Co-Trainer Maximilian Zang, er trat eigentlich zusammen mit Rinbergas zurück, das Zepter übernommen. Doch Zang steht beim Thema Ligaerhalt vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Zu limitiert scheint die Leistungsstärke der "Korbmacher", wenn man die bisherigen Resultate betrachtet, wo es teils herbe Klatschen setzte. "Es ist ein bisschen schade, wie es dort läuft nach dem Bayernliga-Abstieg. Ich kenne in Sand viele Leute. Wenn man sieht, wie viele Spieler dort gegangen sind, da ist man als Trainer die ärmste Sau", fühlt Fuchsstadts Erfolgscoach mit seinem Kollegen. Halbig muss am Spieltag auf Michael Emmer und Max Petrunin verzichten. Und auch das so erfolgreiche Fuschter Sturmtrio könnte gegen Sand einzig auf Dominik Halbig herunterreduziert werden, da hinter Christoph Schmidt, er verletzte sich im Training, ein dickes Fragezeichen steht. Und bei Yanik Pragmann (Muskelverletzung) wollen die Verantwortlichen kein Risiko eingehen.

FC 06 Bad Kissingen - SV Rapid Ebelsbach (Samstag, 16 Uhr)

Vor einer vermeintlich leichten Aufgabe steht der FC 06 Bad Kissingen (11./16), der im heimischen Sportpark Schlusslicht SV Rapid Ebelsbach (16./6) empfängt. Doch Vorsicht ist geboten, denn die Ebelsbacher kommen mit dem ersten Saisonsieg im Gepäck an die Saale gereist. Am Sonntag behielt der Aufsteiger gegen den TSV Trappstadt mit 3:1 die Oberhand. Zudem knöpfte man unter der Woche im Nachholspiel Aufstiegsaspirant Unterpleichfeld einen Zähler ab (1:1) und stand auch da dicht vor einem Dreier. Zuvor meldeten die Ebelsbacher einen Trainerwechsel.

Spielertrainer Rico Geiling legte sein Amt nieder und wurde fortan vom Vorgänger Luca Hornung ersetzt, der eigentlich nur noch als Spieler zur Verfügung stehen wollte. Doch das alles sollte den Kurstädtern egal sein. Das Team von Trainer Tim Herterich steht zu Hause in der Pflicht. "Es ist eine ähnliche Ausgangslage wie gegen Eßleben, als die Gäste auch mit dem Rückenwind eines Sieges ankamen. Wir müssen uns die Niederlage gegen Forst schnell aus den Gliedern schütteln und Konstanz in unser Spiel bringen", mahnt Herterich. Bei der 0:3-Niederlage in Forst wussten die 06er durchaus zu gefallen - allerdings nur in der ersten Hälfte. Herterich: "Da haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, waren die bessere Mannschaft, während Forst seine erste Chance zur Führung nutzte. Nach dem Wechsel haben wir nicht mehr an die ersten 45 Minuten anknüpfen können." Personell sieht es bei den FClern wieder besser aus. Tizian Fella, Alexander Braak und Julius Albert kehren zurück. Bei Florin Popa muss man abwarten.

TSV Münnerstadt - TSV Unterpleichfeld (Sonntag, 15 Uhr)

Top-Spiel am Münnerstädter Sportzentrum, wo der TSV Münnerstadt (6./25) im Verfolgerduell den TSV Unterpleichfeld (4./27) empfängt. Die Gäste um Coach Thomas Redelberger haben eine ernüchternde Woche hinter sich. Nach vier Siegen in Serie unterlag das Team aus dem Landkreis Würzburg vergangenen Sonntag zuhause gegen Oberschwarzach mit 0:2 und konnte auch im Nachholspiel unter der Woche bei Schlusslicht Ebelsbach (1:1) nicht dreifach punkten. Damit verpasste der Landesligaabsteiger den Sprung auf Rang zwei.

Für Münnerstadts Co-Trainer Simon ist dieses Spiel dennoch ein Härtetest: "Das waren die Spiele zuvor auch. Allerdings bringt Unterpleichfeld viel Qualität mit. Es ist in jedem Fall ein Match, worauf wir uns freuen und Bock darauf haben." Dass die Form bei den Blau-Weißen derzeit stimmt, beweist der 4:0-Sieg bei der DJK Altbessingen, auch wenn Snaschel mit der ersten Hälfte nicht ganz einverstanden war: "Da waren wir nicht gut und hatten Glück nicht in Rückstand zu geraten. In der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht, allerdings war der Sieg zu hoch, aber wir haben das Spielglück auf unserer Seite." Zum Matchwinner wurde der eingewechselte Jannik Schmittzeh, der einen blitzsauberen Hattrick hinlegte. Snaschel: "Es ist super, wenn man als Trainer die Möglichkeit hat so zu wechseln."

Gegen Unterpleichfeld wollen die Jungs von Trainer Goran Mikolaj ihre Serie von 13 Zählern aus fünf Partien ausbauen. "In unserer aktuellen Situation und Form sollte es ein Spiel auf Augenhöhe sein. Durch die Spiele der letzten Wochen haben wir Druck rausnehmen können und können befreit aufspielen", sagt Snaschel.