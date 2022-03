SG Haard/Nüdlingen - FC WMP Lauertal II 5:1 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Vincent Kiesel (18., 23.), 2:1 Lorenz Keller (42.), 3:1 Samuel Radi (63.), 4:1 Tim Schärmann (80.), 5:1 Samuel Radi (82.). Bes. Vorkommnis: Michael Krautschneider (WMP) verschießt Handelfmeter (26.).

Mit diesem "Dreier" haben die Gastgeber Anschluss ans rettende Ufer gefunden. Beim kurzfristig auf den Nüdlinger "Wurmerich" verlegten Kellerduell eröffnete Vincent Kiesel den Torreigen, als er sich einen weiten Pass erlief und kaltblütig abschloss. Fünf Minuten später erhöhte der Goalgetter, als er einen Freistoßschlenzer unter die Latte setzte. Im Gegenzug unterlief SG-Verteidiger Philipp Hofmann ein Handspiel im Sechzehner, den fälligen Strafstoß knallte Michael Krautschneider an den Pfosten. Nachdem SG-Keeper Justus Günter einen Volleyschuss von Lukas Meder bravourös um den Pfosten gedreht hatte, war er kurz vor der Pause machtlos, als ein Volleyschuss von Lorenz Keller nach einem zuvor abgeblockten Eckball im Winkel einschlug. Nach der Pause erarbeiteten sich die Gastgeber eine Überlegenheit, die in drei weitere Treffer mündete. Beim 3:1 konterten die Trasente-Mannen den Kontrahenten aus, der im Zentrum freigespielte Samuel Radi schoss überlegt ein. Treffer Nummer Vier ging auf die Kappe von Tim Schärmann, der mit seinem Außenristschuss Keeper Pascal Seufert, der in der letzten halben Stunde für den verletzten Alexander Bätz zwischen den Pfosten stand, keine Abwehrchance ließ. Seufert musste sich dann noch einmal geschlagen geben, als Radi frei vor ihm auftauchte.sbp

DJK Schondra - SC Diebach 9:4 (4:2). Tore: 0:1 Patrick Schmähling (6.), 1:1 Tim Weimann (8.), 2:1 Yanik Berberich (16.), 2:2 Rene Stadler (32.), 3:2 Timm Manger (36.), 4:2 Jonas Barthelmes (40.), 4:3 Patrick Schmähling (56., Foulelfmeter), 5:3 Timm Manger (62.), 6:3 Leon Vogler (73.), 7:3 Lukas Morshäuser (80.), 8:3 Yanik Berberich (85.), 8:4 Timm Manger (88., Eigentor), 9:4 Tim Weimann (89.).

Ein vogelwildes Spiel sahen die zahlreichen Zuschauer in Schondra. Die Gastgeber mussten krankheitsbedingt auf sechs Stammspieler verzichten, jedoch konnte man das durch ordentliche Offensivaktionen verkraften. In Führung ging aber Gast nach einem Freistoßtor von Patrick Schmähling, der Torwart Marius Müller überraschte. Tim Weimann und Yanik Berberich konnten den frühen Schock vergessen machen. Nach einer unglücklichen Abwehraktion von Torwart Marius Müller weit außerhalb des Strafraumes, glich Rene Stadler für Diebach aus, dann aber wurden die Gäste von einer Rhöner Tor-Lawine erfasst.

Testspiele vom Wochenende

SG Premich/Langenleiten - TSV Stetten/Rhön 4:3 (4:2). Tore: 1:0 Raphael Hartmann (5.), 2:0, 3:0 Luca Oppelt (27., 29.), 3:1 Mark Fischer (36.), 4:1 Sandro Oppelt (38.), 4:2 Markus Klett (44., Elfmeter), 4:3 Lorenz Fischer (49.).

SG Salz/Mühlbach - VfR Sulzthal 3:3 (1:0). Tore: 1:0 Oliver Stumpf (20.), 2:0 Marco Stumpf (58.), 2:1 Fabian Weber (67.), 2:2 Felix Keß (78.), 2:3 Mirko Kaiser (81.), 3:3 Ionut Neata (83.).

SG Oerlenbach/Ebenhausen - FV Egenhausen 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Martin Weingart (38., Eigentor), 1:1 Lukas Rettner (50.), 1:2 Tobias Kraus (52.), 1:3 Marcus Wenzel (90.+2).

SV Machtilshausen - SG Reiterswiesen/Arnshausen/FC 06 Bad Kissingen II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Jakob Fischer (30.), 1:1 Tobias Koch (65.).

TSV Oberthulba - VfR Stadt Bischofsheim 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Marius Schubert (7.), 2:0 Michael Römmelt (18.), 3:0 Marius Schubert (36.), 4:0 Markus Kaufmann (51.), 5:0 Dominik Metz (78.), 5:1 Lorenz Rockenzahn (90.).

SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II - SV Herschfeld 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Florian Döll (27.).

SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II/Bad Brückenau II - SpVgg Detter-Weißenbach 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Maximilian Ertz (38.), 0:2 Marvin Hägerich (56.), 1:2 Christian Dorn (70.), 2:2 Christoph Hergenröder (85.).

SG Hammelburg/Fuchsstadt II - SG Arnshausen/Reiterswiesen II/FC 06 Bad Kissingen II 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Felix Huf (22.), 2:0 David De Lima (32.), 3:0 Tim Lindenau (85.).

SG Sulzfeld/Merkershausen - SG Premich/Langenleiten 1:0.

SG Waldberg II/Stangenroth II - SG Unsleben/Wollbach 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Julian Raab (8.).

SG Schweinfurt/Oberndorf II - FC Untererthal II 0:0.

SG Abersfeld - FV Rannungen II 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Jan Stühler (1.), 2:0 Marius Englert (52.), 3:0, 4:0 Jan Stühler (58., 63.).