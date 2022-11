SG Obereschenbach/Morlesau - SG Schondra II/Breitenbach/Schönderling 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Julian Meder (20., Elfmeter), 2:0 Florian Graf (21.), 2:1 Fabian Striewski (45.), 2:2 Marcel Schöppach (90.).

Die SG Obereschenbach/Morlesau fand etwas besser in die Partie und bekam nach 20 Minuten einen Elfmeter zugesprochen. Julian Meder nahm sich der Sache an und verwandelte souverän zur Führung. Nur eine Minute später erhöhte Florian Graf auf 2:0. Doch die Gastgeber konnten die vermeintlich komfortable Führung nicht in die Halbzeit retten, Fabian Striewski traf kurz vor dem Pausenpfiff und verkürzte für die SG Schondra II/Breitenbach/Schönderling. Im zweiten Durchgang versuchte Obereschenbach vergeblich, den alten Abstand wiederherzustellen, Andreas Graf und der eingewechselte Philipp Halbritter vergaben gute Möglichkeiten. Stattdessen schlugen die Gäste in letzter Minute erneut zu und erkämpften sich einen Punkt.

SG Burglauer/Reichenbach II/Windheim - SG Arnshausen II/Reiterswiesen II/FC Bad Kissingen III 1:5 (0:2). Tore: 0:1 Luis Brunner (21.), 0:2 Christian Schmitt (41.), 1:2 Jan Schneider (59.), 1:3 Julius Rödl (62.), 1:4 Felix Franz (64.), 1:5 Luis Brunner (70.).

Nachdem Luis Brunner in der Situation zuvor noch knapp daneben gezielt hatte, brachte er die SG Arnshausen II/Reiterswiesen II/Bad Kissingen III mit einem Schuss in die rechte Ecke in Führung. Christian Schmitt erhöhte noch vor der Pause mit einem Kopfball. Nach der Halbzeitpause gelang Burglauers Jan Schneider per direktem Freistoß der Anschlusstreffer, doch die Gäste zeigten sich nicht geschockt, sondern schalteten einen Gang hoch. Julius Rödl traf mit einem satten Distanzschuss und bereitete kurz darauf auch das 1:4 durch Felix Franz vor. Den Schlusspunkt setzte Luis Brunner mit seinem zweiten Tor, bei dem er nur noch einschieben musste.

SG Salz II/Mühlbach - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen II 0:0.

Die Offensive des FV Rannungen II lahmt weiterhin. Das leistungsgerechte 0:0 gegen die SG Salz II/Mühlbach war bereits das dritte torlose Unentschieden hintereinander. Salz trat nach den guten Leistungen der letzten Spiele mit viel Selbstvertrauen an, doch im letzten Spielfelddrittel fehlte die nötige Durchschlagskraft. Erschwerend kam hinzu, dass beide Torhüter glänzend aufgelegt waren und einige vielversprechende Tormöglichkeiten zunichtemachten. "Es war ein umkämpftes, aber faires Spiel. Wer hier das erste Tor macht, gewinnt auch das Spiel", fasste SG-Trainer Bastian Wolf zusammen.

SG Sulzfeld/Merkershausen - TV Jahn Winkels 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Patrick Herchet (3., 17.), 3:0 Kevin Behr (66.), 4:0 Patrick Herchet (86.).

Mit argen Personalsorgen war der TV Winkels zum Nachholspiel nach Sulzfeld gereist und tat sich entsprechend schwer. Sulzfeld/Merkershausen hingegen war sofort gut im Spiel und bereits nach drei Minuten traf Patrick Herchet zum 1:0. Eine Viertelstunde später legte er seinen zweiten Treffer nach und die Heimmannschaft ging mit einer klaren Führung in die Pause. Auch nach Wiederanpfiff war Sulzfeld das dominierende Team. Das Tor durch Kevin Behr bedeutete die Vorentscheidung. Kurz vor Schluss war der starke Patrick Herchet sogar noch ein drittes Mal erfolgreich. Winkels verpasste es damit, vor der Winterpause noch auf einen Aufstiegsplatz zu springen.

SV Garitz II - SV Römershag 4:1 (4:0). Tore: 1:0 Alexander Baier (8., Elfmeter), 2:0 Andrzej Sadowski (10.), 3:0 Isaam Haji (30.), 4:0 Andrzej Sadowski (41.), 4:1 Robert Adam (79.). Rot: Robert Adam (90+4., Römershag).

Römershag wirkte früh im Spiel ziemlich von der Rolle. Der schnelle Rückstand durch einen umstrittenen Elfmeter machte alles nur noch schlimmer, während sich Garitz in einen Rausch spielte. Ohne Gäste-Torwart Akmal Sobirov wäre das Ergebnis noch deutlicher geworden. Nach einer halben Stunde kam der SVR etwas besser ins Spiel, wurde jedoch schnell wieder von der Garitzer Offensive gestoppt. Der Halbzeitstand war hoch, aber nicht unverdient, Römershag wurde seiner Tabellenposition nicht gerecht. Im zweiten Spieldurchgang neutralisierten sich die Mannschaften lange Zeit, kurz vor Spielende wurde Römershag dann noch mal etwas aktiver. Der Treffer war jedoch nur noch Ergebniskosmetik. Garitz fuhr einen verdienten Erfolg ein, dank einer starken Offensive rund um Doppelpacker Andrzej Sadowski.

SG Oberleichtersbach II/Modlos II - SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Jonas Wirth (14.), 1:1 Maximilian Kiesner (70.). Rot: Andreas Helfrich (57., Oberleichtersbach).

Oberleichtersbach holte in der letzten Partie des Jahres nur ein Unentschieden und verliert etwas Anschluss an die Tabellenspitze. Der Gegner war allerdings kein einfacher. Mit der SG Hassenbach war ein Team zu Gast, das nur sechs Punkte hinter den Hausherren lag. Mit Mika Straub fehlte den Gästen ein wichtiger Offensivmann, was sich bemerkbar machte. Unrühmliches Highlight der Partie war der Platzverweis für den Oberleichtersbacher Andreas Helfrich.

Außerdem spielten

SG Diebach/Windheim - SV Aura II 2:4 (2:2). Tore: 1:0 Lorenz Wahler (26.), 2:0 Matthias Leibelt (30.), 2:1, 2:2 Arkadiusz Porombka (36., Elfmeter, 44., Elfmeter), 2:3 Paul Öztürk (48.), 2:4 Daniel Gisder (80.).

SG Oerlenbach II/ Ebenhausen II - SpVgg Althausen-Aub 1:6 (0:3). Tore: 0:1 Johannes Arrighy (9.), 0:2 Steffen Rauh (21., Eigentor), 0:3 Florian Lorenz (36.), 0:4 Johannes Arrighy (47.), 0:5 Simon Beer (57.), 0:6 Johannes Freibott (71.), 1:6 Andreas Kuhn (79.).