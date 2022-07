Reiner Neugebauer trotzt der Hitze

Reiner Neugebauer aus Eltingshausen hatte mit dem Tennissport eigentlich schon abgeschlossen und überquerte lieber mit dem Mountainbike die Alpen. Der 67-jährige ehemalige Bundespolizist nimmt aber nun schon zum zweiten Mal an den Senioren-Open Bad Kissingen teil. Im Vorjahr gewann er sein Erstrunden-Match und rechnet sich auch heuer wieder etwas aus. Die Vorbereitungen, auch mit seinem Sohn Dominik, laufen scheinbar hervorragend, denn am vergangenen Wochenende feierte er mit seinem Team vom TC RW Bad Kissingen gar die Landesliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Bayernliga.

Herr Neugebauer, Glückwunsch zur Meisterschaft der Herren-60 des TC Rot-Weiß Bad Kissingen und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bayernliga. Wie ist der Spieltag und die Saison aus Ihrer Sicht gelaufen?

Reiner Neugebauer:

Am finalen Spieltag habe ich leider mein Einzel mit 1:6/4:6 verloren. Mein Gegner hat einen sehr unangenehmen, flachen und schnellen Slice mit der Rückhand gespielt, mit dem ich überhaupt nicht klar kam. Im zweiten Satz habe ich versucht, ihm mehr auf die Vorhand zu spielen. Der Satz war dann ausgeglichener und leider sind drei oder vier Bälle ins Aus gegangen und haben den Satz entschieden. In der Saison habe ich fünf Einzel gewonnen und drei verloren, hätte aber natürlich gerne alle gewonnen. Wichtig ist aber das Mannschaftsergebnis und der damit verbundene Aufstieg in die Bayernliga. Ich durfte daran teilhaben.

Sie verbringen derzeit viel Zeit auf dem Tennisplatz. Wie können Sie sich jedes Mal aufs Neue motivieren?

Ich war schon immer ein Wettkampftyp, habe Fußball gespielt, ein paar kleinere Mountainbike-Rennen (MTB) gefahren und eben Tennis. Ich spiele in der aktiven Medenrunde vier mal in der Woche Tennis. Darüber hinaus mit unserem Trainer und Mannschaftskollegen Ernst Weisensel oder mit meinem Sohn Dominik, was gibt es Schöneres. Seit einem Jahr spiele ich auch S-Turniere, hier gibt es Punkte für die deutsche Rangliste. Ich muss teilweise bis Nürnberg, Aschaffenburg oder Stuttgart fahren. Das ist schon mit viel Aufwand verbunden. Ich bin noch nicht so hoch gelistet und bekomme häufig in der ersten Runde einen Topspieler zugelost. Das Verhältnis unter den Spielern ist übrigens sehr gut, da gibt es keine Starallüren. Man wird freundlich und gleichberechtigt behandelt.

Sie spielen beim FC Eltingshausen Tschuggimuggi-Cup, beim TC Rot-Weiß Bad Kissingen Medenrunde und ab Mittwoch bei den Senioren Open. Bleibt Ihnen noch Zeit für anderes?

Manchmal wünscht man sich tatsächlich etwas mehr Zeit. Die Medenrunde dauert allerdings, zum Glück, nur von Mitte Mai bis Mitte Juli. In dieser Zeit spiele ich keine Turniere und die schweren Spiele beim Tschuggimuggi-Cup kommen ja auch erst jetzt.

Wie oft trainieren Sie aktuell?

Zwei mal die Woche trainiere ich während der Medenrunde. Einmal Mannschaftstraining und wenn mein Sohn fragt, kann ich auch nicht Nein sagen. Ich hätte mir aber ohnehin nicht mehr träumen lassen, mit ihm noch zu spielen. Ich habe ja 20 Jahre kein Tennis mehr gespielt und hatte mit dem Sport schon abgeschlossen.

Sie sind daneben noch leidenschaftlicher Mountainbike-Fahrer und haben bereits mehrmals die Alpen überquert. Worin liegt der große Unterschied zwischen Mountainbiking und Tennis?

Zum Tennis spielen braucht man einen Partner und es hat immer einen Wettkampfcharakter. Wer verliert schon gerne. MTB kann man alleine betreiben, das Naturerlebnis steht da für mich im Vordergrund. Bei meinen Alpentouren war ich mit meinem Bruder und Gleichgesinnten unterwegs, später dann auch alleine.

Welche sportlichen Ziele haben Sie bei den Bad Kissinger Senioren-Open?

Mein Ziel ist es, die erste Runde zu überstehen. Danach würde ich auf die deutsche Nummer drei (Martin Scheurer. Anm. der Redaktion) treffen. Hier muss man aber ehrlicherweise sagen, ist vermutlich Schluss. Ich möchte aber ein gutes Spiel abliefern.

Nehmen Sie an den Senioren Open Ihres Heimatclubs zum ersten Mal teil?

In Bad Kissingen spiele ich bereits das zweite Mal. Als ich noch Zuschauer war, hätte ich nie zu träumen gewagt, selbst mal mitspielen zu dürfen. Im vergangenen Jahr habe ich als unbekannter Teilnehmer den damaligen Ranglistenspieler mit der Nummer 182 mit 6:1/6:2 geschlagen. Das war auch der Auslöser, um Turniere zu spielen.

Auf was können sich die Zuschauer allgemein freuen?

Die Zuschauer sehen sicherlich sehr gute Spiele. Auch im höheren Alter wird noch gutes Tennis gespielt. Natürlich wird alles etwas langsamer gespielt, aber technisch haben die Spielerinnen und Spieler ein hohes Niveau und zeigen, dass sie nichts verlernt haben.

Sind Sie auch als Helfer im Einsatz oder können Sie sich voll auf Ihr Spiel konzentrieren?

Als Helfer bin ich nicht im Einsatz. Großen Dank an alle, die im Einsatz sind. Ich kann mich voll auf mein Spiel konzentrieren. Es werden hoffentlich viele.

Wie bereiten Sie sich auf die angekündigte Hitze vor?

Vor und während dem Spiel ausreichend viel trinken und das Schweißband an der Schlaghand tragen. Dann die Mütze immer wieder mit kühlem Wasser nass machen, um keinen Hitzschlag zu bekommen. Er werden Sonnenschirme aufgestellt sein und so nutze ich jeden Schatten.

13. Senioren-Open Bad Kissingen: Ablauf und Teilnehmer

Veranstalter Der Tennisclub Rot-Weiß Bad Kissingen richtet ab Mittwoch, 20. Juli, bis Sonntag, 24. Juli, die 13. Senioren-Open Bad Kissingen aus. Auf der Tennisanlage an der Lindesmühlpromenade 3 stehen zehn Sandplätze zur Verfügung. Der Eintritt ist frei und für Sitzplätze ist gesorgt.

Teilnehmer 188 Spielerinnen und Spieler haben sich angemeldet. Der wohl bekannteste Spieler bei den Herren-70 ist Alfred Böckl vom 1.FC Nürnberg. Er führt die deutsche Rangliste in seiner Altersklasse an und gewann imVorjahr die Senioren-Weltmeisterschaft. Bei den Damen-55 kommt Anke Wurst vom TC Doggendorf, ebenfalls als Ranglistenführende. Das S-1-Turnier ist eine Kategorie, bei der Preisgelder ausgelobt werden.

Zeitablauf Die Spiele beginnen am Mittwoch ab 9 Uhr. Aufgrund der zu erwartenden Hitze werden Spiele bereits früh angesetzt. Direkt an der Tennisanlage hängen Spielpläne mit den aktuellen Spielzeiten und Ansetzungen aus. Die Finalspiele finden am Sonntag, 24. Juli, statt. Aktuelle Informationen finden sich auch unter www.tcrwbk.de