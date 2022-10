Es ist nicht nur ein Eindruck in der Lokalsportredaktion der Saale-Zeitung. Das bestätigte nun auch die BFV-Pressestelle auf Anfrage. "In der Tat hatten wir zuletzt teils erhebliche zeitweise Einschränkungen, was die Ausgabe der Ergebnisse auf der BFV-Webseite angeht", schreibt Pressesprecher Fabian Frühwirth an unsere Redaktion. "Hierbei handelt es sich um eine Schnittstelle ins bundesweite DFB-Net/fussball.de, die deutschlandweit für teils gravierende Ausfälle beim Ausspielen der Ergebnisse und Spieldaten auf der Website des BFV und fussball.de gesorgt hat", so der Pressesprecher weiter. Mit sehr hoher Priorität wird an der Fehlerbehebung gearbeitet, denn schließlich müssen die Vereine eine IT-Service-Gebühr und eine Bezirks-Gebühr bezahlen und erwarten daher einen reibungslosen Workflow. Der BFV hat sich dafür schon entschuldigt und die Probleme offen kommuniziert. Der Eindruck wurde auch von verschiedenen Vereinen in der Region bestärkt. Aber es gibt auch andere Erfahrungen. Michael Moritz, Trainer der SG Eltingshausen/Rottershausen II und gleichzeitig Schiedsrichter, berichtet über keinerlei Probleme. Er pflegt das System ausschließlich über sein Smartphone. Das schreibt auch Fabian Frühwirth, dass die BFV-App nicht betroffen war. Hoffen wir auf eine baldige Lösung.

Torjäger-Parade

Regionalliga Bayern

14 Tore: Adam Jabiri (FC 05 Schweinfurt). 13 Tore: Saliou Sané (Würzburger Kickers). 12 Tore: Leonardo Vonic (1. FC Nürnberg II). 11 Tore: Patrick Hobsch (SpVgg Unterhaching). 10 Tore: Ivan Franjic (Würzburger Kickers), Grant-Leon Ranos (FC Bayern München II). 9 Tore: Fabian Eberle (VfB Eichstätt), Joshua Endres (TSV Aubstadt), Andreas Jünger (DJK Vilzing), Benedict Laverty (SV Viktoria Aschaffenburg), Jermain Nischalke (1. FC Nürnberg II). 8 Tore: Thomas Winklbauer (SV Wacker Burghausen). 7 Tore: Christopher Bieber (TSV Aubstadt), Mathias Fetsch (SpVgg Unterhaching), Franjo Ivanovic (FC Augsburg II), Lukas Riglewski (SV Heimstetten), Halit Yilmaz (FC Pipinsried).

Bayernliga Nord

14 Tore: Nico Becker (DJK Gebenbach). 13 Tore: Lukas Dotzler (SV Donaustauf). 10 Tore: Benedikt Fischer (SSV Jahn Regensburg II U21), Patrick Görtler. 9 Tore: Lucas Markert (beide ATSV Erlangen). 8 Tore: David Bezdicka (SpVgg SV Weiden), Vincent Held (FC Geesdorf), Friedrich Lieder (DJK Gebenbach), Dominik Sperlein (DJK Don Bosco Bamberg). 7 Tore: Salah El Berd (DJK Gebenbach), Philipp Hack (FC Eintracht Bamberg), Lucas Hufnagel (SV Donaustauf), Ilhami Medineli (ASV Cham), Robin Renner (SC Eltersdorf), Tim Ruhrseitz (SC Feucht), Björn Schönwiesner (FC Eintracht Bamberg).

Landesliga Nordwest

16 Tore: Dominik Popp (FT Schweinfurt). 15 Tore: Aykut Civelek (FC Coburg). 14 Tore: Marcel Kühlinger (DJK Schwebenried/Schwemmelsbach). 13 Tore: Louis Göhring (TSV Mönchröden). 12 Tore: Dominik Halbig (FC Fuchsstadt), Nikolaos Koukalias (SV Alemannia Haibach), Sertan Sener (FC Coburg). 11 Tore: Patrick Amrhein (TuS Frammersbach). 10 Tore: Tobias Burger (FC Sand), Sebastian Fries (TSV Karlburg), Luca Gelzleichter (SV Alemannia Haibach), Tevin Mc Cullough (FC Coburg), Rico Nassel (SV Friesen), Ünal Noyan (SV Vatan Spor Aschaffenburg), Yanik Pragmann (FC Fuchsstadt). 9 Tore: Adrian Istrefi (TSV Lengfeld), Lukas Köhn (TSV Mönchröden), Christoph Schmidt (FC Fuchsstadt). 7 Tore: Engin Arslan (SV Vatan Spor Aschaffenburg), Cristian Dan (TSV Lengfeld), Alexander Grimm (TuS Röllbach), Leon Heppt (DJK Dampfach), Phillip Loew (ASV Rimpar), Yannick Sprenger (TSV Gochsheim).

Bezirksliga Ost

12 Tore: Yannick Reinhart. 11 Tore: Burhan Bayat (beide TSV Forst), Marcel Faulhaber (TSV Ettleben), Samuel Radi (TSV Münnerstadt). 10 Tore: Nico Rauner (SV Rödelmaier). 9 Tore: Spiridon Antoniou (SG Heidenfeld/Hirschfeld), Tobias Gnebner (SV-DJK Oberschwarzach), Lukas Huscher (TSV Unterpleichfeld), Michael Winkler (DJK Altbessingen). 8 Tore: Andre Schmitt (TSV Unterpleichfeld). 7 Tore: Julian Braun (SG Stadtlauringen/Ballingshausen), David Fleischmann (TSV Bergrheinfeld), Sven Friedrich (SV-DJK Oberschwarzach), Jona Riedel (TSV Abtswind II), Sebastian Schubert (TSV Münnerstadt), Valentin Vogel (TSV Unterpleichfeld).

Kreisliga Rhön

13 Tore: Nils Halbig (SG TSV Oerlenbach I/TSV Ebenhausen I). 12 Tore: Patrik Warmuth (TSV-DJK Wülfershausen). 11 Tore: Luka Maric (TSV Aubstadt II). 10 Tore: Julian Göller (FC Rottershausen). 8 Tore: Andre Keßler (FC WMP Lauertal I), Enrico Ott (SV Ramsthal). 7 Tore: Benjamin Kaufmann (FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen), Markus Neder (FC Strahlungen).

Kreisklasse Rhön 1

14 Tore: Luca Schlereth (SV Garitz). 9 Tore: Mortaza Ansari (SG Reiterswiesen I/TSV Arnshausen I/FC 06 Bad Kissingen II), Florian Friebel, Simon Wittmann (beide SG Oberleichtersbach/Modlos), Mario Hägerich (DJK Schondra), Elias Seufert (SG Waldberg/Stangenroth). 8 Tore: Christoph Kriener (TSV Wollbach), Jonas Rottenberger (FC Sandberg). 7 Tore: Jan Blasek (SG Bad Bocklet/Aschach), Jakob Fischer, Johannes Friedrich (beide SG Reiterswiesen/Arnshausen/FC 06 Bad Kissingen III), Fabian Schäfer (TSV Steinach).

Kreisklasse Rhön 2

18 Tore: Daniel Fürst (FC Eibstadt). 15 Tore: Christopher Schmitt (DJK Salz/Mühlbach). 13 Tore: Carsten Eckart (SpVgg Sulzdorf). 9 Tore: Corbinian Ress (SG Heustreu/Hollstadt), Moritz Menninger (SG Heustreu/Hollstadt), Marco Stumpf (DJK Salz/Mühlbach). 8 Tore: Manuel Reinhart (SG Hausen/Nordheim), Andreas Vierheilig (TSV Ostheim).

A-Klasse Rhön 1

9 Tore: Fabio Hugo, Deniz Türker (beide SG Hammelburg/Fuchsstadt II), Pascal Wahler (FC Elfershausen). 8 Tore: Mike Löschner (FC Elfershausen). 7 Tore: Felix Huf (SG Hammelburg/Fuchsstadt II). 6 Tore: Silas Förster (FC Westheim), Nico Ipek, Daniel Kuznetzow (beide TSV Volkers), Elias Schmitt (SG Hammelburg/Fuchsstadt II), Julian Sell (SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth), Fabian Trompeter (FC Elfershausen).

A-Klasse Rhön 2

14 Tore: David Fleischmann (TSVgg Hausen). 12 Tore: Jan Schneider (SG Burglauer/Reichenbach II/Windheim). 10 Tore: Chris Kraus (SG Burglauer/Reichenbach II/Windheim), Louis Meder (SG Sulzfeld/Merkershausen). 8 Tore: Luis Brunner (SG Arnshausen II/Reiterswiesen II/FC 06 Bad Kissingen III), Daniel Vielwerth (SG Großwenkheim/Münnerstadt II). 7 Tore: Bashar Al Ali, Fabio Mast, Felix Mast (alle TV Jahn Winkels) Eray Cadiroglu (TSVgg Hausen).

B-Klasse Rhön 1

15 Tore: Marvin Hägerich (SpVgg Detter-Weißenbach). 10 Tore: Nick Eckert (SG Waldberg/Stangenroth), Jan Schmitt (SG Hassenbach/ Reith/Oberthulba II), Felix Hagl (DJK Schlimpfhof), Arkadiusz Porombka (SV Aura II), Mika Straub (SG Hassenbach/ Reith/Oberthulba II). 7 Tore: Julian Sell (SG Gräfendorf II/Dittlofsroda/Wartmannsroth), Patrick Fügner (SG Diebach II/Windheim), Mirko Kaiser (SG Euerdorf/Sulzthal II/Ramsthal II), Maximilian Schlereth (SV Machtilshausen II).

B-Klasse Rhön 2

13 Tore: Patrick Schmidtke (SG Burglauer II/Reichenbach III/Windheim II). 9 Tore: Felix Nöth (SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II), Stefan Heim (TSV Rothhausen/Thundorf II). 7 Tore: Johannes Arrighy (SpVgg Althausen-Aub).