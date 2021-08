FC Rottershausen - TSV Rannungen 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Monja Kraus (20.), 0:2 Chiara-Sophie Matthes (28.), 1:2 Isabell Wüscher (58.).

Die Rannunger Truppe von Michael Reck verpasste es, aus den zahlreichen Chancen mehr Tore zu erzielen und so die Partie vorzeitig zu entscheiden.

Bereits im ersten Abschnitt gab der TSV Rannungen klar den Ton an, schoss aber "nur" zwei Treffer. Nur Monja Kraus und Chiara-Sophie Matthes konnten FC-Torhüterin Veronika Loose überwinden. Trainer Michael Reck berichtete, dass schon in der ersten Halbzeit "einiges liegen geblieben war”. Dabei hätten Michaela Weigand, Theresa Zitzmann und Co. die Führung ausbauen können, ja müssen.

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Thomas Edelmann versuchte der Gastgeberinnen, mehr Spielanteile zu gewinnen. Und schafften per Freistoß am Sechzehner von Isabell Wüscher nach knapp einer Stunde den Anschluss.

Die 70 Zuschauer, die bei Fritz-Walter-Wetter auf dem Rottershäuser Sportplatz waren, freuten sich trotz Dauerregens über ein interessantes Spiel, in dem der TSV erneut zig Chancen versiebte. Unter anderem war ein Lattentreffer dabei. Alles in allem aber ein hochverdienter Erfolg.

Rannungen zieht ins Achtelfinale auf Bezirksebene ein und trifft am Sonntag, 29. August, 17 Uhr zu Hause auf den Bezirksoberligisten FC Karsbach. rm/sab