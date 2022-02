TV/DJK Hammelburg - TSV Eibelstadt II 3:0 (25:18, 25:13, 25:13).

Gegen die nur mit sieben Spielerinnen angereiste Eibelstadter Zweite lief das Spiel von Beginn an gut für die Hammelburgerinnen. Im 1. Satz führten einige Eigenfehler dazu, dass die Eibelstädterinnen aufholen konnten. Dennoch entschieden ihn die Gastgeberinnen deutlich für sich. In den nächsten beiden Sätzen erarbeiteten sie sich einen uneinholbaren Vorsprung. Dabei bereiteten vor allem die Hammelburger Angaben Probleme. So schaffte Ida Blättner eine Aufschlagserie im 1. Satz mit sieben Punkten. Indes hat Oli Burtchen die Damen 1 verlassen; dafür übernimmt Ralf Kaiser das Spieltagscoaching. Das Training teilt er sich mit Christian Landgrebe. spion

SG Rhön Volleys - TSV Lengfeld II 0:3 (19:25, 18:25, 17:25).

In Bad Brückenau begannen die Rhön Volleys gut und führten 5:2. Mittelblocker Jannes Amthor und Diagonalangreifer Paul Link machten am Netz Druck. Auch die erste Lengfelder Auszeit konnte die Aufschlagserie von Paul Link zum 11:6 nicht unterbrechen. Eine Aufschlagserie vom Lengfelder Heiko Eisenbacher, gepaart mit Annahme-Schwierigkeiten der Rhön Volleys, drehten den Satz zum 14:11 für Lengfeld. Knapp ins Aus geschlagene Angaben der Rhöner machten eine Aufholjagd unmöglich, so dass der 1. Satz verloren ging. Im 2. Satz setzte sich die Aufschlagschwäche fort. Während die Lengfelder immer wieder mal punkteten, konnten die Rhöner das kaum tun. Bis zum 16:20 hielt sich der Rückstand in Grenzen. Auch eine Auszeit von Spielertrainer Uwe Knipping konnte den Satzverlust nicht verhindern. Der 3. Satz begann ausgeglichen und die SG erarbeitete sich einen Vorsprung von 8:6. Leider brachte Eisenbacher Lengfeld wie schon im 1. Satz Lengfeld mit einer Aufschlagserie mit 11:8 in Führung. Nachdem der eingewechselte Matthias Aigner per Angabenserie für Lengfeld die Führung von 14:13 auf 20:13 ausbaute, war die Niederlage den Rhöner anzusehen. Das zeigte sich an unkonzentrierten Annahmen. Auch zwei Auszeiten und ein Spielerwechsel brachten nichts mehr. spion

Rhön Volleys - TSV Eibelstadt III 0:3 (21:25, 19:25, 16:25).

Gegen den Tabellenführer kamen nach längerer Wettkampfpause die Bad Brückenauer Mittelblocker Stefan Winkler und Zuspieler Matthias Schulz zum Einsatz. Winkler zeigte seine Stärken im Angriff. Die Rhöner Jungs lieferten sich im 1. Satz bis zum 21:21 ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Eibelstadt. Eine Aufschlagserie des Eibelstädters Felix Seufert und die heimische Annahmeschwäche brachten den Satzgewinn für die Gäste. Im 2. Satz hatten die Rhöner Volleys wieder Annahmeprobleme und schafften es nicht, nach dem Fünf-Mann-Sichtblock der Eibelstädter die Bälle gut anzunehmen. Sie fanden so nicht in einen Spiel-Rhythmus und Zuspieler Matthias Schulz hatte keine Chance, seine Angreifer variabel einzusetzen. Auch Auszeiten beim Stand von 10:16 und 16:24 konnten die Satzniederlage nicht verhindern. Auch der Wechsel in die vermeintliche Bestbesetzung im 3. Satz leitete die Wende nicht mehr ein. spion

TSV Wollbach - TG Höchberg 3:1 (25:21, 25:23, 15:25, 25:20).

Die coronabedingt erneut ersatzgeschwächten Wollbacherinnen verschafften sich im 1. Satz mit konstant guten Aufschlägen immer einen kleinen Vorsprung. Mit der gezeigten Spielfreude wurde die ausbaufähige Annahme in den ersten beiden Sätzen wettgemacht. Zu Beginn des 3. Satzes brachte eine Aufschlagserie der Höchbergerinnen Wollbach zehn Punkte ins Hintertreffen. Dieser Rückstand konnte nicht mehr aufgeholt werden. Zum Ende des 3. Satzes nahm der TSV wieder an Fahrt auf und startete motiviert in Satz 4. Schlussendlich ließen sich die TSV-Damen nun nicht mehr beirren und heimsten einen unter den Umständen verdienten Sieg ein. spion

TSV Wollbach - SG Haßfurt/Wonfurt II 0:3 (12:25, 14:25, 9:25).

In der zweiten Partie des Tages kam es zum Leistungsabfall. Motivation und Konzentration ließen nach, wodurch kaum eine brauchbare Annahme zur Zuspielerin fand und kein Angriff mehr zustande kam. Die hohe Eigenfehlerquote sorgte immer öfter für gegnerische Punkte. Die Aufschläge landeten zu oft im Netz oder im Aus. Das Trainerteam wird weiter versuchen, den coronabedingten Trainingsrückstand zu minimieren, damit die Spielerinnen konstant Leistung bringen. spion