HSG Volkach - SG Garitz/Nüdlingen 21:22 (9:13).

Da waren schon einige Fragezeichen im Team der Spielgemeinschaft. Lange war schließlich die Pause und ausgedünnt der Kader aufgrund von Schwangerschaften und Verletzungen. "Wir sind trotzdem gut ins Spiel gekommen und haben von Beginn an unsere Torchancen genutzt", sagt Elena Keßler im Rückblick. Insbesondere Carina Bartesch zeigte viel Einsatz und glänzte als achtfache Torschützin. Nicht zuletzt einige umstrittene Schiedsrichter-Entscheidungen zum Nachteil der Gäste sorgten für einen echten Showdown, nachdem das Team von Heiko Schober zur Pause schon mit vier Treffern geführt hatte. "Wir haben uns das Heft teilweise aus der Hand nehmen lassen, sodass Volkach immer wieder ausgleichen konnte. Am Ende hatten wir ein Quäntchen mehr Glück", so Elena Keßler. Den Siegtreffer erzielte schließlich Milena Schmitt. sms

Tore für Garitz/Nüdlingen: Carina Bartesch (8), Milena Schmitt (6/2), Theresa Kleinhenz (3), Pia Steinegger (3/2), Elena Keßler (2).

FC Bad Brückenau - TG Heidingsfeld 18:20 (12:9).

Eine bärenstarke und vor allem schwungvolle Anfangsphase erwischten die Sinnstädterinnen gegen die TG Heidingsfeld. Geballte Offensivpower sorgte für eine 8:1-Führung. Besonders Lena Übelacker bekamen die Gäste nicht in den Griff. Doch mit zunehmender Spieldauer stellten sich die Heidingsfelderinnen immer besser auf die Bad Brückenauer Kreisläuferin ein, die zwischenzeitlich immer mal wieder aus taktischen Gründen durch Mareike Schneider ersetzt wurde. Nach dem Wechsel zeigten die "Hätzfelderinnen" auf einmal Biss und legten, ständig angestachelt und zum Teil heftigst "zusammengefaltet" von ihrem Coach Manfred "Manni" Leiher, auch in Sachen Tempo einen Zahn zu. Mehrere Knackpunkte im Bad Brückenauer Spiel sorgten dafür, dass sich die Sinnstädterinnen quasi selbst bezwangen. Dazu gehörten die verworfenen Siebenmeter von Lena Übelacker, Jennifer Frank und Sophie Gundelach. In der extrem hektischen Schlussphase, die vom nun völlig entfesselten "Manni" Leiher an der Seitenlinie befeuert wurde, ließen sich die Sinnstädterinnen ab dem 18:18 (56.) den Schneid abkaufen und wirkten am Ende etwas mutlos und schockiert angesichts der erstaunlichen Heidingsfelder Aufholjagd. Schade drum, denn das Bad Brückenauer Spiel hatte viele gute Ansätze. Zum Beispiel die zahlreichen Glanzparaden von Annalena Löser oder auch den starken Auftritt von Jana Gebhard auf der linken Außenbahn.bit

Tore für Bad Brückenau: Lena Übelacker (7/1), Jana Gebhard (4), Jennifer Frank (2), Marie König (2), Anna Pragmann (1), Melissa Kalmund (1), Sophie Gundelach (1).

HSG Volkach II - DJK Nüdlingen 30:21 (15:11).

Die Auftaktniederlage in der Bezirksklasse war nicht schön, aber auch kein Drama für die Nüdlinger. Eingedenk der Tatsache, dass sogar ein Mannschafts-Rückzug im Raum stand. "Wir spielen aus Spaß, sehen uns als Hobbytruppe. Und dafür war unsere Leistung echt in Ordnung", sagte Marcel Jouck, der das Team gemeinsam mit Jonathan Kaim betreut. Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit sollte sich die Qualität der verstärkten Volkacher Reserve immer mehr durchsetzen. "Leider haben wir zu Beginn der zweiten Halbzeit einige Großchancen nicht verwertet und uns dabei Kontertore eingefangen", so Jouck, der die gute Schiedsrichterleistung ebenso betonte wie die starke Leistung von Maximilian Memmel, der auf dem rechten Flügel schöne Tore aus spitzem Winkel beisteuerte. sms

Tore für Nüdlingen: Andreas Petsch (6), Maximilian Memmel (5), Kai Kunzmann (5/1), Marcel Jouck (3/2), Jonas Rendl (1/1), Kilian Geßner (1).