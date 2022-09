Jetzt hat es doch tatsächlich den ersten Trainerwechsel in der noch jungen Saison gegeben. Bei der SG Premich/Langenleiten in der B-Klasse Rhön 1 ist Jörg Kirchner seit vergangener Woche nicht mehr im Amt. Das verwundert doch ein wenig, denn die SG war in der vergangenen Saison in der B-Klasse Rhön 2 Vizemeister und verpasste den Aufstieg über die Relegation nur knapp. Diese Saison lief es bisher aber nicht richtig rund. Mit nur drei Siegen aus acht Spielen hinkt Premich/Langenleiten den Erwartungen hinterher. Vergangene Woche setzten sich die Sportleiter zusammen und entschlossen gemeinsam, einen Wechsel auf dieser Position vorzunehmen. Eine wirklich schwere Entscheidung, gab auch Sportleiter Nico Schlesinger zu. Bis zur Winterpause übernehmen Adriano Schmitt und Markus Herold.

Torjäger-Parade

Regionalliga Bayern

9 Tore: Saliou Sané (Würzburger Kickers), Leonardo Vonic (1. FC Nürnberg II). 8 Tore: Joshua Endres (TSV Aubstadt), Adam Jabiri (FC 05 Schweinfurt), Andreas Jünger (DJK Vilzing), Benedict Laverty (SV Viktoria Aschaffenburg). 7 Tore: Halit Yilmaz (FC Pipinsried). 6 Tore: Christopher Bieber (TSV Aubstadt), Mathias Fetsch (SpVgg Unterhaching), Grant-Leon Ranos (FC Bayern München II), Emre Tunc (SV Heimstetten).

Bayernliga Nord

10 Tore: Lukas Dotzler (SV Donaustauf). 8 Tore: David Bezdicka (SpVgg SV Weiden), Benedikt Fischer (SSV Jahn Regensburg II U21). 7 Tore: Patrick Görtler (ATSV Erlangen), Björn Schönwiesner (FC Eintracht Bamberg), Dominik Sperlein (DJK Don Bosco Bamberg). 6 Tore: Nico Becker (DJK Gebenbach), Lucas Hufnagel (SV Donaustauf), Lucas Markert (ATSV Erlangen). 5 Tore: Shaban Rugovaj (TSV Großbardorf).

Landesliga Nordwest

13 Tore: Dominik Popp (FT Schweinfurt). 12 Tore: Sertan Sener. 11 Tore: Aykut Civelek (beide FC Coburg). 10 Tore: Nikolaos Koukalias (SV Alemannia Haibach). 9 Tore: Tevin Mc Cullough (FC Coburg). 8 Tore: Tobias Burger (FC Sand), Sebastian Fries (TSV Karlburg), Luca Gelzleichter (SV Alemannia Haibach), Dominik Halbig (FC Fuchsstadt), Marcel Kühlinger (DJK Schwebenried/Schwemmelsbach), Yanik Pragmann (FC Fuchsstadt). 7 Tore: Louis Göhring (TSV Mönchröden), Rico Nassel (SV Friesen), 6 Tore: Christoph Schmidt (FC Fuchsstadt).

Bezirksliga Ost

7 Tore: Sven Friedrich (SV-DJK Oberschwarzach), Samuel Radi (TSV Münnerstadt), Nico Rauner (SV Rödelmaier), Yannick Reinhart (TSV Forst), Michael Winkler (DJK Altbessingen). 6 Tore: Spiridon Antoniou (SG Heidenfeld/Hirschfeld), Julian Braun (SG Stadtlauringen/Ballingshausen), Marcel Faulhaber (TSV Ettleben), Lukas Huscher (TSV Unterpleichfeld).

Kreisliga Rhön

12 Tore: Nils Halbig (SG TSV Oerlenbach I/TSV Ebenhausen I). 11 Tore: Luka Maric (TSV Aubstadt II). 9 Tore: Patrik Warmuth (TSV-DJK Wülfershausen). 7 Tore: Enrico Ott (SV Ramsthal). 6 Tore: Julian Göller (FC Rottershausen), Benjamin Kaufmann (FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen), Ronny Roggatz (TSV-DJK Wülfershausen). 5 Tore: Alexander Erlanov (TSV Bad Königshofen), Andre Keßler (FC WMP Lauertal I).

Kreisklasse Rhön 1

6 Tore: Mortaza Ansari (SG Reiterswiesen I/TSV Arnshausen I/FC 06 Bad Kissingen II), Jan Blasek (SG Bad Bocklet/Aschach I), Luca Schlereth (SV Garitz), Simon Wittmann (SG Oberleichtersbach/Modlos), Elias Seufert (SG Waldberg/Stangenroth I). 5 Tore: David Böhm (SV Aura), Johannes Friedrich (SG Reiterswiesen I/TSV Arnshausen I/FC 06 Bad Kissingen II), Christoph Kriener (TSV Wollbach), Mario Hägerich (DJK Schondra).

Kreisklasse Rhön 2

13 Tore: Daniel Fürst (FC Eibstadt). 9 Tore: Christopher Schmitt (DJK Salz/Mühlbach). 8 Tore: Manuel Reinhart (SG Hausen/Nordheim), Carsten Eckart (SpVgg Sulzdorf). 7 Tore: Corbinian Ress (SG Heustreu/Hollstadt). 6 Tore: Marco Stumpf (DJK Salz/Mühlbach), Andreas Vierheilig (TSV Ostheim).

A-Klasse Rhön 1

6 Tore: Pascal Wahler (FC Elfershausen). 5 Tore: Silas Förster (FC Westheim), Fabio Hugo (SG Hammelburg I/Fuchsstadt II), Carsten Leitsch (SG Schondra II/ Breitenbach-Mitgenfeld/Schönderling), Nico Ipek (TSV Volkers), Elias Schmitt, Deniz Türker (beide SG Hammelburg I/Fuchsstadt II).

A-Klasse Rhön 2

10 Tore: David Fleischmann (TSVgg Hausen). 9 Tore: Jan Schneider (SG Burglauer/Reichenbach II/Windheim). 5 Tore: Bashar Al Ali, Felix Mast (beide TV Jahn Winkels), Daniel Kraus (FV Rannungen II).

B-Klasse Rhön 1

8 Tore: Jan Schmitt (SG Hassenbach/ Reith/Oberthulba II). 7 Tore: Julian Sell (SG Gräfendorf II/Dittlofsroda/Wartmannsroth), Mika Straub (SG Hassenbach/ Reith/Oberthulba II). 6 Tore: Marvin Hägerich (SpVgg Detter-Weißenbach). 5 Tore: Arkadiusz Porombka (SV Aura II), Benjamin Bäumker, Felix Hagl (beide DJK Schlimpfhof), Paul Ötztürk (SV Aura II).

B-Klasse Rhön 2

13 Tore: Patrick Schmidtke (SG Burglauer II/Reichenbach III/Windheim II). 7 Tore: Stefan Heim (TSV Rothhausen/Thundorf II), Felix Nöth (SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II). 5 Tore: Tobias Pawelkowicz (SG Niederlauer II/Strahlungen III/Hohenroth II), Thorsten Eckart (SG Kleinbardorf I/TSV Bad Königshofen II).