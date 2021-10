VC Dresden - Hammelburg Volleys (Sonntag, 16 Uhr)

Bedingt durch Spielverlegungen zu Beginn der Saison, herrscht in der Tabelle der 2. Bundesliga ein teilweise großes Ungleichgewicht, die Spielanzahl betreffend. Zusammen mit Freiburg haben die Hammelburg Volleys (2./14) um Headcoach Thiago Welter bereits sieben Spiele absolviert, die Leipziger nur vier. Sechs Spiele stehen in der Bilanz von Tabellenführer Mimmenhausen - und vom Sonntagsgegner der Saalejungs. Als Elfter mit fünf Punkten sind die Dresdner um Headcoach Niklas Preisl hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Daraus eine Tendenz abzuleiten, wäre allerdings nicht angebracht. Traditionell profitiert der Aufsteiger von 2020 von seiner Jugendarbeit, die immer wieder Topspieler hervorbringt. Aktuell sind einige Dresdener Spieler bei Erstligisten unter Vertrag und stehen im Kader der Nationalmannschaft. Jüngst wechselte der 19-jährige Mittelblocker Sebastian Rösler zu Erstligist Unterhaching.

Routiniers mit Erstligaerfahrung

Die jungen Wilden gesellen sich um die Routiniers Christian Heymann (Mittelblock) und Martin Kroß (Außenangriff). Beide Spieler waren Teil des Dresdner Erstligateams, welches in den Spielzeiten 2013/2014 und 2014/2015 im Ligaoberhaus spielte, aus finanziellen Gründen die Liga aber wieder verlassen musste. Bereits am Samstag haben die Elbstädter das Team vom Bundesstützpunkt Friedrichshafen zu Gast und damit ein Spiel mehr in den Beinen. Hammelburgs Kapitän Oscar Benner sieht seine Jungs vor der Sonntagspartie top motiviert und gut gerüstet, hebt aber auch warnend den Zeigefinger: "Dresden ist ein stets hoch motiviertes Team mit diversen Jugendnationalspielern, das man nie unterschätzen darf." Das nächste Heimspiel der Saalestädter findet am 13. November gegen Mainz statt.