Mit Positiv-Gefühl will der FC Fuchsstadt in die Pause

FC Fuchsstadt - DJK Dampfach (Samstag, 14 Uhr)

Noch einmal "Pobacken zusammenkneifen und Gas geben" heißt es für die Spieler des FC Fuchsstadt (2./44). Im letzten Spiel vor der Winterpause auf heimischen Geläuf gegen die DJK Dampfach (10./33) will sich das Team von Trainer Martin Halbig unbedingt mit einem Sieg von seinen tollen Fans verabschieden.

Die Unterstützung der Fans während der gesamten Hinrunde kann man durchaus als ganz stark bezeichnen. Mit knapp 400 Besuchern im Schnitt führt man die Zuschauertabelle der Landesliga klar an. 250 Zuschauer, die die Fuschter zum Spitzenspiel nach Coburg begleiteten sind eine herausragende Zahl. Da passte die 0:4-Niederlage natürlich nicht ins Bild, was auch den FC-Coach etwas wurmte: "Es ist vom Spielverlauf her ein bisschen gegen uns gelaufen, aber man muss auch ehrlich sagen, dass unsere Leistung an diesem Tag einfach nicht ausreichend war. Das ist schade für die vielen mitgereisten Fans. Die beiden klaren Niederlagen zum Schluss, bleiben trotz der starken Hinrunde ein bisschen negativ haften. Deswegen wäre jetzt ein Dreier gegen Dampfach noch mal gut und wichtig, um mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen."

Doch auch die Partie gegen den Aufsteiger wird, wie nahezu jede Partie in der Liga, alles andere als ein Selbstläufer. Das Team von Trainer Oliver Kröner spielt bislang eine gute Runde und ist als einzige Mannschaft neben den beiden Spitzenteams aus Coburg und Fuchsstadt zuhause noch unbesiegt. Eine Kostprobe der Dampfacher Heimstärke bekamen auch die Schwarz-Roten im Hinspiel, als es nach intensiven 90 Minuten am Ende 2:2 hieß. "Da haben wir die erste Hälfte verschlafen und große Probleme gehabt. Dampfach war richtig gut. Da hätten wir auch höher als 0:2 hinten liegen können", erinnert sich Halbig.

Wichtig war da noch vor der Pause der Anschlusstreffer durch Dominik Halbig, ehe Yanik Pragmann in der besseren zweiten Halbzeit noch der Ausgleich gelang. "Nach vorne sind sie mit Adrian Hatcher, Leon Heppt und Patrick Winter sehr stark besetzt", weiß Fuchstadts Übungsleiter. Die DJK beendete vergangenes Wochenende eine Serie von vier Spielen ohne Dreier durch einen 2:1-Erfolg über den 1. FC Lichtenfels. Dabei drehte Torjäger Adrian Hatcher mit einem Doppelpack die Partie. "Das wird auch dieses Wochenende wieder eine enge Kiste", orakelt Halbig und fordert wieder mehr Aktivität auf dem Rasen: "Wir waren zuletzt viel zu passiv. Wir müssen mehr investieren, mehr laufen, mehr Zweikämpfe gewinnen. Wir sind nicht diese perfekte Mannschaft, die alles spielerisch lösen kann. Gerade jetzt bei den Witterungsverhältnissen sind andere Tugenden gefragt und keine Schönheitspreise zu gewinnen."

Neben den Langzeitausfällen Tobias Bartel und Max Petrunin wird Christoph Schmidt der Mannschaft wegen seiner Sperre ein letztes Mal fehlen und auch Maxi Seit steht, aufgrund einer Schulterverletzung, die er sich im Coburg-Spiel zuzog, auf der Ausfallliste.