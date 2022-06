Der Abstieg des TSV Steinach aus der Kreisliga Rhön - er war am Ende etwas unglücklich. War man doch punktgleich mit Konkurrent Wülfershausen, hatte aber den direkten Vergleich verloren.

Obwohl das natürlich keine gute Entwicklung war, vertrauen die TSV-Verantwortlichen weiter auf Trainer Michael Voll. Sein Vertrag wurde kürzlich laut einer Vereinsmitteilung verlängert; damit geht er in seine sechste Saison bei den Steinachern.

"Bereits seit 2016 ist Michael Voll nun eines der Gesichter des TSV Steinach, inzwischen nicht mehr ausschließlich als Leistungsträger auf dem Platz, sondern auch als Spielertrainer" heißt es auf der Facebook-Seite des Vereins im Internet.

Demnach habe Voll sich vor seiner Vertragsverlängerung ernsthaft mit einem Wechsel auseinandergesetzt, sich aber für einen Verbleib entschieden. So wird er in einem Kurzinterview zitiert: "Es waren viele Dinge. Ich habe hier so viel erlebt. Natürlich fragst du dich da, ob du etwas anderes probieren sollst. Ich musste deshalb nachdenken und herausfinden, was und wohin ich will."

Auch in der schwierigen, enttäuschenden Saison 2021/22 habe es ihm Spaß bereitet; er habe sich immer wieder auf die Jungs gefreut. "Das Feedback aus der Mannschaft und dem Vorstand war großteils positiv und so haben wir entschieden weiterzumachen. So wollte ich mich hier nicht verabschieden - das war`s noch nicht." st