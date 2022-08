Maximilian Jäger aus Bad Brückenau ist bei der Para-Weltmeisterschaft im kanadischen Baie Comeau Vize-Weltmeister im Zeitfahren in der T2-Klasse geworden und hat beim Straßenrennen nur denkbar knapp die Silbermedaille verpasst. Der 22-Jährige war mit dem Para-Team-Deutschland bereits Anfang August in Kanada und nahm zuvor noch am Weltcup in Quebec teil. "Ich bin mehr als zufrieden mit meiner Leistung", sagt er nach seiner Rückkehr nach Deutschland.

Beim WM-Zeitfahren absolvierte er die zwei Runden in 34:22,03 Minuten und landete 46 Sekunden hinter dem Belgier Tim Celen auf dem zweiten Platz. "Ich habe alles gegeben. Tim Celen war an diesem Tag aber einfach nicht zu schlagen für mich", so der Sinnstädter zu seiner Silbermedaille bei dem insgesamt knapp 20 Kilometer langen Rundkurs.

Nur zwei Tage später ging das Straßenrennen über die Bühne. Von Beginn an fuhr Jäger zusammen mit seinem Teamkollegen Benno Schmidt in der Spitzengruppe mit. Nach den knapp 40 Kilometern rutschte er beim Zielsprint mit seiner linken Hand vom Lenker ab und scheiterte mit nur 0,01 Sekunden an Silber. "Ich bin mit dem dritten Platz mehr als zufrieden", ärgert sich der Wahl-Cottbuser gar nicht.

Beim Weltcup eine Woche zuvor in Quebec landete der 22-Jährige beim Zeitfahren sogar auf dem ersten Platz und beim folgenden Straßenrennen auf Platz zwei. Eine gute Vorbereitung also auf die Weltmeisterschaft. Die gut zwei Wochen in Kanada waren eine anstrengende, aber auch ereignisreiche Reise, berichtet der Para-Athlet. Schon beim Hinflug von Frankfurt nach Montreal war das Flugzeug überbucht und die deutsche Delegation musste ungeplant eine Nacht im Frankfurt verbringen, um am nächsten Tag zu fliegen. Nach dem Weltcup ging es mit dem Bus an den WM-Standort Baie Comeau. 2019 noch mit einem Inlandsflug in knapp zwei Stunden absolviert, dauerte die Busfahrt dieses Jahr rund zehn Stunden.

Maximilian Jäger ist nun wieder in Cottbus angekommen und bereits am Montag beginnt für ihn wieder die Schule. Nächstes Jahr steht das Fachabitur an und nach einem sozialen Jahr will er in Potsdam studieren. Seit 2018 betreibt er den Sport schon und ist aktuell amtierender Europameister und zweifacher Deutscher Meister.