Herren-30

Mit 3:6 verloren die Bad Kissinger Herren-30 ihr Landesliga-Heimspiel gegen den TC Grün-Weiß Fürth. Nach den Einzeln stand es durch die Kissinger Siege von Richard Pucher, Dominik Kiesel und Andreas Kaminski noch 3:3-Unentschieden. In der Doppelrunde kam kein weiterer Punktgewinn mehr für den TC Rot-Weiß hinzu.

Trotz eines 6:3 beim TC Sonnefeld haben die Maßbacher Herren-30 den Klassenerhalt in der Landesliga noch nicht endgültig gesichert. Martin Kaspar, Daniel Schneider, Martin Klopf, Michal Tyml und der aushelfende Coach Rachid Kossih gewannen ihre Einzel. Hinzu kam ein kampfloses Doppel nach einem Wolkenbruch. So müssen am nächsten Samstag noch zwei Matchpunkte her gegen den TC Bamberg.

Damen-30

Einen 6:3-Erfolg feierten die Bad Kissinger Damen-30 auswärts beim TC Weilbach-Weckbach. Siege von Renate Molzberger, Wandee Dürrbeck, Christiane Wernke und Antonia Mauder-Bedenk sorgten für einen 4:2-Zwischenstand vor der Doppelrunde. Durch die zwei gewonnenen Doppel von Molzberger/Wernke und Pfitzner-Grundmann/Dürrbeck ließ man sich den Landesliga-Gesamtsieg nicht mehr aus der Hand nehmen und platziert nun auf dem zweiten Tabellenplatz.

Herren-40

Die Maßbacher Herren-40 haben es tatsächlich geschafft: mit einem abschließenden 9:0 beim TC RW Bad Kissingen beenden die TSV`ler die Saison als Landesliga-Meister und steigen in die Bayernliga auf. Und das als Aufsteiger wohlgemerkt. Die Bayernliga ist die zweithöchste Spielklasse in Deutschland in dieser Altersklasse. In Bad Kissingen musste das letzte Aufgebot ran, denn der Kader war durch diverse Verletzungen arg gerupft. So musste unter anderem Spitzenspieler, Jaroslav Bartl, genauso ungeplant ran wie der eigentlich kurz vor einer erneuten Operation stehende Präsident, Jörg Dotzel. Beide konnten ihre Einzel ebenso gewinnen wie Tomas Chodora, Petr Novotny, Daniel Götz und Christoph Klement. Die Doppel Klement/Novotny, Götz/Chodora und Bartl/Blassdörfer beendeten die Saison gegen einen allerdings ebenfalls ersatzgeschwächten TC Rot-Weiß.

Herren-60

Einen deutlichen 8:1-Auswärtserfolg feierten die Kurstädter beim TSC Heuchelhof. Schon nach den Einzeln stand der Gesamtsieg durch die Siege von Ernst Weisensel, Achim Demmer, Thomas Hofmann, Reiner Neugebauer und Günter Merkl fest. Komplettiert wurde der erfolgreiche Spieltag durch die drei gewonnenen Doppel Demmer/Hofmann, Gulich/Merkl und Weisensel/Neugebauer. Am nächsten Wochenende kommt es zu Hause gegen TC Rot-Gold Alzenau zum Endspiel um die Landesliga-Meisterschaft.

Die Herren-60 vom TSV Maßbach beenden die Landesliga-Saison mit einem 3:6 in Alzenau. Hier konnten nur Wolfram Hirsch und Artur Schneider ihre Einzel gewinnen, während drei weitere Einzel im Matchtiebreak verloren gingen. Das Doppel Schlotter/Herbst gelang noch Ergebniskosmetik.spion