Herren 30

Mit einem deutlichen 8:1-Erfolg gegen den TC Sonnefeld konnten die Landesliga-Herren des TC Rot-Weiß Bad Kissingen den Verbleib in der Liga wohl sichern. Durch die fünf Einzelpunkte von Richard Pucher, Dominik Kiesel, Andreas Kaminski, Fabian Henkel und Tobias Fröhling stand der Gesamtsieg schon nach der Einzelrunde fest. Drei gewonnene Doppel machten den rundum gelungenen Spieltag perfekt.

Einen wichtigen 5:4-Sieg brachten die Maßbacher Herren von der hessischen Grenze aus Albstadt mit ins Lauertal. Jaroslav Bartl, Martin Kaspar und Andreas Krebs holten drei Einzelsiege. Die beiden Doppel Bartl/Kaspar und Bronnsack/Hein sicherten den zweiten Saison Sieg und lassen die Chancen auf den Klassenerhalt steigen.

Damen 30

Unglücklich verloren die Kissinger Damen ihr Spiel beim SV Schöllkrippen. Die Erfolge von Renate Molzberger, Heike Jaksch und Antonia Mauder-Bedenk sorgten für einen 3:3-Zwischenstand nach den Einzeln. Jedoch gingen alle drei Doppel an den SV Schöllkrippen, und so lautete der Endstand 3:6 aus Kissinger Sicht.

Herren 40

Ohne Chance waren die Kissinger Herren bei ihrem Auswärtsspiel in Bamberg. Lediglich Jörg Schaffelhofer konnte bei der 1:8-Niederlage beim TC Bamberg sein Einzel gewinnen.

Die Maßbacher bleiben hingegen auch vor dem letzten Spieltag der Landesliga sensationell Tabellenführer nach einem schwer erkämpften 6:3 beim SC Uttenreuth. Das Zünglein an der Waage war diesmal Christoph Klement, der sein Match an Position sechs im Match-Tiebreak gewann und damit nach den Siegen von Jaroslav Bartl, Petr Novotny und Tomas Chodora den siegweisenden vierten Punkt im Einzel holte. Die Doppel Bartl/Schmidbauer und Novotny/Chodora sicherten den sechsten Saisonsieg.

Damen 50

Einen Punkt konnten die Kissinger Damen aus Bad Neustadt mit nach Hause nehmen. Renate Molzberger und Linda Goos gewannen ihre Einzel gegen den TC BW Bad Neustadt und die Doppelpaarung Müller/Goos sorgte mit dem dritten Punkt für den 3:3-Endstand.

Herren 60

Den Anfang eines doch erfolgreichen Maßbacher Tennis-Wochenendes machten die Herren-60 mit ihrem 6:3 gegen den TC Schönbusch Aschaffenburg 2. Wolfram Hirsch, Artur Schneider, Georg Mann und Wolfgang Eussner stellten mit vier Einzelsiegen die Weichen auf Sieg. Diesen brachten die Doppel Hirsch/Schneider und Roland Schlotter/ Lothar Herbst über die Ziellinie. Mit nunmehr 8:6 Punkten sind letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigt und es sieht sogar nach dem dritten Platz aus.

Herren 65

3:3-Unentschieden endete die Begegnung zwischen dem TC Heuchelhof Würzburg und dem TC Rot-Weiß Bad Kissingen. Achim Demmer und Günter Merkl im Einzel und die Doppelpaarung Weisensel/Merkl sorgten für die Punkte auf Kissinger Seite.

Pech hatten die Maßbacher Herren im Spitzenspiel gegen die SG Herrieden, welches am Ende mit 1:5 verloren wurde. Peter Büttner konnte das einzige Einzel für den TSV gewinnen, während die Verletzung von Roland Schlotter aus der Bayerischen Meisterschaft sich als zu große Hypothek erwies, fehlten doch im Matchtiebreak seines Einzel genauso die letzten Prozente wie im Matchtiebreak des Doppels an der Seite von Lothar Herbst.

Herren 70

Ohne Punkte im Gepäck mussten die Bad Kissinger Routiniers ihre Heimreise antreten. Nur das Doppel Ebert/Beck konnte einen Punktgewinn bei der 1:5-Niederlage beim TC Schönbusch Aschaffenburg erzielen.

Die Wollbacher traten ohne Spitzenspieler Heinz Geis in den Einzeln gegen die Mellrichstädter an und verloren am Ende mit 2:4. Den Wollbacher "Ehrenpunkt" im Einzel sicherte Bernd Kessler. Geis/Rößer konnten im Einser-Doppel den entscheidenten Matchtiebreak mit 10:3 für sich entscheiden und somit den zweiten Matchpunkt für Wollbach gewinnen. Bereits am Montag, 4. Juli, reisen die Wollbacher Senioren zum letzten Saisonspiel beim TC Rottendorf.