Beim BLSV-Kreistag in Oberthulba wurden Martin Wende (Vorsitzender), Edwin Metzler (Stellvertretender Vorsitzender), Sebastian Wieber (2. Stellvertretender Vorsitzender), Thomas Kirchner (Kreisschatzmeister), Irma Sell (Kreisfrauenvertretung und Referentin für Bildung) sowie Yvonne Fehr, Christian Ohmert und Christian Keul (je Beisitzer) gewählt.

Die neue Vorstandschaft ergänzen Friedrich Bakaj und Isolde Winkler (beide BSJ) sowie Daniel Korn (Kreisgeschäftsführer). Walter Gutmann, der für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stand, wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Eine besondere Ehrung

Die Ehrenplakette in Gold erhielt Landrat Thomas Bold für seine langjährigen hervorragenden Verdienste im Sport. In seinen Grußworten stellte der Kommunalpolitiker die wichtige Aufgabe der Sportvereine für das gesellschaftliche Miteinander heraus. Bold dankte den Mitgliedern der Kreisvorstandschaft für den ehrenamtlichen Einsatz der vergangenen fünf Jahre und ermutigte die Vereinsdelegierten, trotz aktuell schwerer Zeiten, weiterhin ein solch unermüdliches Engagement an den Tag zu legen.

Unter dem Motto #lebedeinensport diskutiert der BLSV mit seinen Mitgliedsvereinen über wichtige Zukunftsfragen wie die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft, die Frage nach der Finanzierbarkeit des Sports oder die Stärkung des Ehrenamtes.Daniel Korn