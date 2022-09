FC Fuchsstadt - ASV Rimpar (Samstag, 16 Uhr)

Nach dem eindrucksvollen Erfolg in Frammersbach (3:2) beschert der Landesliga-Spielplan dem FC Fuchsstadt (1./24) mit dem ASV Rimpar (6./20) gleich den nächsten Aufsteiger. Dieser ist auf dem Fuschter Kohlenberg allerdings kein Unbekannter. "Das ist ein ganz unbequemer Gegner. Gegen die haben wir uns immer schwer getan", weiß Martin Halbig. Ungern erinnert sich Fuchsstadts Coach an das letzte Aufeinandertreffen, als man beim damaligen Schlusslicht mit 1:3 unterlag. "Sie stehen defensiv sehr gut, haben einen guten Keeper und eine starke Abwehr", sieht Halbig die Rimparer Stärken in der Verteidigung. Auch nach vorne hat der ASV einiges zu bieten. Zum Beispiel Mamadou Bah, der 21-Jährige aus Neuguinea kam vom Bayernligisten Würzburger FV und traf bisher viermal ebenso wie der spielende Sportvorstand Philip Löw. Und da wäre ja noch Sandro Kramosch. Der Ex-Kleinrinderfelder traf in seiner Premierensaison am Fließband (27 Tore). Eine starke Offensive hat allerdings auch der FCF vorzuweisen und die legte zuletzt in Frammersbach früh den Grundstein zum 3:2-Sieg und stellte ihren Coach damit zufrieden: "Das war richtig gut für ein Auswärtsspiel."

Die klappt erfahrungsgemäß natürlich nicht immer mit einer frühen Führung, so dass sich der erfahrene FC-Übungsleiter auf ein Geduldsspiel einstellt: "Wichtig ist es, nicht in Rückstand zu geraten, sonst wird es doppelt schwer. Aber klar, wir wollen die drei Punkte bei uns behalten." Im Tor stehen wird auch diesmal Andreas Kohlhepp als Vertreter von Urlauber Tyrell Kruppa. Halbig: "Er hat seine Sache gut gemacht, was nicht selbstverständlich ist, wenn man sein erstes Spiel in der Landesliga absolviert." Fehlen wird den FClern neben Urlauber Marcel Frank auch Maxi Seit, der zuletzt wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden musste. Bei Michael Emmer (Rücken) entscheidet sich ein Einsatz erst kurzfristig, dafür kehrt Kapitän Philipp Pfeuffer in die Mannschaft zurück.

TSV Münnerstadt - SV Rödelmaier (Samstag, 16 Uhr)

Der TSV Münnerstadt (7./12) hat aus der 0:3-Niederlage beim neuen Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Ettleben/Werneck seine Lehren gezogen und möchte es im Heimspiel gegen den SV Rödelmaier (4./13) besser machen. "Ettleben war einfach besser. Somit war das Spiel schnell abgehakt", richtet Co-Trainer Simon Snaschel den Fokus auf das Match gegen Rödelmaier. Mit dem Team von Trainer Werner Feder haben die Mürschter noch ein Hühnchen zu rupfen, verlor man dort doch das Totopokalfinale des Kreises Rhön mit 1:2 und verpasste damit den Einzug in die Hauptrunde.

Eine beeindruckende Quote

In die Saison startete der SVR indes durchaus stark. Nach der Auftaktniederlage in Forst (1:4) ging man lediglich am vergangenen Wochenende gegen Oberschwarzach (1:3) leer aus. In den weiteren fünf Partien standen vier Siege und ein Remis bei einem Torverhältnis von 14:0 (!) zu Buche. Snaschel: "Wir wissen, was uns erwartet. Das sind Spiele, in denen du körperlich dagegenhalten musst. Rödelmaier hat sich gerade in Sachen Effizienz gut entwickelt. Wir müssen unsere Leistung auf den Platz bringen und dürfen uns nicht ihr Spiel aufdrängen lassen, sonst bestrafen sie uns." Organisator und Lenker im Team der Gäste ist der Ex-Großbardorfer Christoph Rützel, vorne sorgt Vier-Tore-Mann Nico Rauner für Gefahr. "Die beiden müssen wir sicherlich im Blick haben", weiß Snaschel. Verzichten müssen die Blau-Weißen wohl auf Tobias Kröckel (Rippenprellung) und Sebastian Blank (Urlaub). Dafür sieht es bei Lukas Schmittzeh (Hüftprobleme) gut aus.

TSV Bergrheinfeld - FC 06 Bad Kissingen (Sonntag, 15 Uhr)

Einen etwas ruhigeren Spielverlauf gegenüber dem 6:3-Erfolg aus der Vorwoche gegen die SG Stadtlauringen wünscht sich Tim Herterich, Coach des FC 06 Bad Kissingen (10./10) für die Auswärtspartie beim TSV Bergrheinfeld (5./13). Dreimal musste man gegen die Spielgemeinschaft einem Rückstand hinterherlaufen, ehe man nach der Pause die Weichen endgültig auf Sieg stellen konnte. "Wir haben uns durch Fehler im Aufbau selbst in die Bredouille gebracht", merkte Herterich an, dem aber gefiel, "dass wir ruhig geblieben sind und unseren Plan weiterverfolgt haben. Ab der 60. Minute wurden die Räume größer und am Ende haben wir auch in der Höhe verdient gewonnen." Jetzt geht es für die 06er in die "Roth-Bier-Arena" nach Bergrheinfeld, wo seit dieser Saison David Fleischmann als Spielertrainer das Zepter schwingt. Fleischmann brachte auch seinen kongenialen Sturmpartner aus Schwebenrieder Zeiten, Jens Rumpel, mit nach Bergrheinfeld. "Das sind Unterschiedsspieler, die durch ihre individuelle Klasse das gute Umschaltspiel des TSV veredeln können", weiß Bad Kissingens Übungsleiter. Stark starteten die "Bercher" in die Saison, holten aus den ersten vier Partien zehn Punkte. Fehlen werden Herterich Vlad Ruja (Urlaub) und Nico Morper (Muskelfaserriss). Dafür kehrt Julian Hüfner in den Kader zurück.