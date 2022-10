SV Friesen - FC Fuchsstadt (Samstag, 16 Uhr)

Nach zwei spannungsgeladenen Derbys geht es für den FC Fuchsstadt (1./35) wieder einmal in die Fremde. Ziel ist Oberfranken, wo der vor Heimpublikum noch ungeschlagene SV Friesen (13./23) auf die Truppe von Trainer Martin Halbig wartet. Der ahnt, was seinen Rot-Schwarzen dort blühen kann: "Das wird eine ganz undankbare Aufgabe. Friesen ist sehr heimstark. Wir haben einmal dort oben gespielt und verloren. Ich sage es auch hier wieder, das ist ein 50:50 Spiel."

Achtmal hat Friesen, ein Gemeindeteil der Stadt Kronach, bisher zuhause gespielt, dabei fünf Siege errungen und dreimal die Punkte geteilt. Zu den "Opfern" gehörte unter anderem der Tabellenzweite FC Coburg, der dort 0:1 unterlag. Auch der Tabellendritte Rimpar kam erst in der Nachspielzeit gerade so zum Ausgleich (1:1). Allerdings - und das ist das aber, gelang der Mannschaft von Trainer Peter Reichel in den letzten fünf Spielen kein Sieg mehr. An vorderster Front bei den Friesenern steht Rico Nassel. Der großgewachsene Stürmer erzielte bereits neun Saisontreffer und wird seit dieser Saison aus dem Mittelfeld unterstützt von Noah Schorn, der bei der TSG Hoffenheim ausgebildet wurde und schon mal für den FC 05 am Ball war.

Für Martin Halbig indes heißt es die Erwartungshaltung wieder etwas zu drosseln: "Manchmal habe ich den Eindruck, es denken alle wir beherrschen die Gegner nach Belieben. Dem ist nicht so. Friesen wird eklig und unsere derzeitige Personalsituation macht es nicht einfacher." Schon im emotionsgeladenen Derby gegen Schwebenried/Schwemmelsbach (1:1) musste Halbig auf ein paar gestandene Akteure verzichten und die Personaldecke wird dünner. Steffen Schmidt sitzt seine Rot-Sperre ab, was Fuchsstadts Coach gar nicht schmeckt, denn Schmidt agierte als

Innenverteidiger zuletzt stark. Halbig: Auch hinter dem Einsatz von Yanik Pragmann steht ein dickes Fragezeichen. Michael Emmer fehlt beruflich, Luca Raab ist verletzt und bei Markus Mjalov, Patrick Helfrich und Marcel Frank muss man abwarten. "Wir wollen dort trotzdem mit aller Macht punkten. Das wollen wir immer", sagt Halbig, der zudem noch lobende Worte für seine Youngster Elias Schmitt, Yannik Franz und Christian Schaub hat: "Sie stehen alle bereit und hauen sich rein."

Für alle, die sich mit der Mannschaft auf den Weg nach Friesen machen wollen, noch der Hinweis, dass der Bus an der Raiffeisenbank (12.15 Uhr) losfährt.

TSV Forst - FC 06 Bad Kissingen (Sonntag, 15 Uhr)

Der FC 06 Bad Kissingen (9./16) gastiert am Wochenende bei Spitzenreiter TSV Forst (1./30) und nimmt sich auch für diese Partie wieder einiges vor. Nach zuvor fünf sieglosen Spielen kam da der Erfolg gegen den TSV Eßleben (1:0) zur richtigen Zeit und sollte zusätzlich Rückenwind geben. Da lieferten die 06er nach holprigem Start eine saubere Leistung ab, dominierten den Gegner und ließen diesen zu keinen großartigen Torchancen kommen. "Wir hätten allerdings schon früher den Sack zumachen können, hatten einige riesige Gelegenheiten dazu", bemängelte FC-Coach Tim Herterich, der ein Sonderlob für Torschütze Jakob Fischer parat hatte: "Er hat der Mannschaft ungemein viel Energie gegeben, viel initiiert und unermüdlichen Einsatz gezeigt."

Tags darauf traf Fischer bei der zweiten Mannschaft gar vierfach. Ein deutliches Empfehlungsschreiben für das Spiel beim Tabellenführer. Dieser übernahm durch ein 2:0 in Trappstadt und dem Ausrutscher von Ettleben/Werneck die Spitze. "Wir haben sie jetzt ein paar Mal gesehen. Das ist ein starker Gegner mit einem überragenden Angriff um Burhan Bayat und Yannick Reinhart. Wenn man sie im Griff behält, hat man Forst viel ihrer Stärke beraubt", weiß Herterich. Reinhart traf schon zwölfmal, Bayat setzte immerhin neun Bälle ins Netz. In der vergangenen Runde spielte Bayat im Übrigen noch für den Schweinfurter A-Klassisten Dürrfeld, wo er in 19 Partien unglaubliche 63 Treffer erzielte. Doch Bad Kissingens Coach hat auch mögliche Schwächen beim Gegner erkannt: "Sie stehen oft sehr hoch, da sollten sich für uns Möglichkeiten ergeben, mit schnellem, vertikalem Umschaltspiel vor den Kasten zu kommen. Forst will natürlich den Tabellenplatz festigen, doch wir möchten ihnen da gerne in die Suppe spucken." Fehlen werden wie zuvor Jan Hofmann, Tizian Fella und Florin Popa.

DJK Altbessingen - TSV Münnerstadt (Sonntag, 15 Uhr)

Vor dem Gastspiel bei der DJK Altbessingen (8./17) freut sich Co-Trainer Simon Snaschel vom TSV Münnerstadt (7./22) über die Offensivkraft seiner Truppe, die gegen die Großbardorfer Bayernligareserve bereits zum zweiten Mal in dieser Saison sieben Treffer erzielte und hinter Oberschwarzach sowie Unterpleichfeld am treffsichersten ist. Die Wahrheit ist aber auch, dass die Jungs von Trainer Goran Mikolaj bereits 27 Gegentore hinnehmen mussten. Das ist nach 13 Begegnungen gerade mal ein Tor weniger wie noch in der gesamten letzten Saison. Dies ist Snaschel ein Dorn im Auge: "Nach vorne ist alles gut, aber das sind zu viele Gegentreffer. Wenn wir den nächsten Schritt machen wollen, müssen wir schnell daran arbeiten. Das soll ausdrücklich keine Kritik an der Viererkette darstellen. In die Defensivarbeit sind alle eingebunden."

Bei der Mannschaft von Trainer Christian Brauner stottert der Motor derzeit dennoch ein wenig. Seit fünf Spielen sind die Jugendkraftler ohne Sieg. "Altbessingen ist jetzt kein Unbekannter. Sie sind schon eine Weile in der Bezirksliga dabei. Es ist ein Team, das mit Wucht kommt, gerne mit langen Bällen operiert. Hier dürfen wir nicht den Fehler machen,nur fußballerische Lösungen zu finden, sondern müssen uns dieser Wucht entgegenzustellen. Auch bei Standards müssen wir hellwach sein", erklärt Münnerstadts Co-Trainer und gibt sich zuversichtlich: "Ziel sind drei Punkte. Und das ist möglich, wenn wir neben dem Angesprochenem auch unsere Stärken nach vorne wieder auf den Platz bringen." Bei Sebastian Köhler, der zuletzt wegen Oberschenkelproblemen passen musste, dürfte es wieder für einen Einsatz reichen. Ansonsten ist der TSV-Kader bis auf die länger Verletzten Sebastian Blank und Lucas Fleischmann vollzählig.